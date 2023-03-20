https://ria.ru/20230320/kazakhstan-1859031123.html
Явка на парламентских выборах Казахстана за рубежом превысила 72 процента
Явка на парламентских выборах Казахстана за рубежом превысила 72 процента - РИА Новости, 20.03.2023
Явка на парламентских выборах Казахстана за рубежом превысила 72 процента
На избирательных участках, открытых при дипломатических представительствах Казахстана за рубежом, на парламентских выборах проголосовали 8,8 тысячи граждан, что РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T08:56
2023-03-20T08:56
2023-03-20T08:56
в мире
казахстан
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АСТАНА, 20 мар - РИА Новости. На избирательных участках, открытых при дипломатических представительствах Казахстана за рубежом, на парламентских выборах проголосовали 8,8 тысячи граждан, что соответствует явке в 72,54%, сообщила пресс-служба МИД республики. По информации внешнеполитического ведомства, при дипломатических представительствах Казахстана в 62 иностранных государствах было открыто 77 участковых избирательных комиссий с общим количеством избирателей 12 132 человека. В Казахстане в воскресенье прошли внеочередные выборы депутатов мажилиса (нижняя палата парламента) и маслихатов (местные представительные органы). Три экзит-пола показали, что по результатам голосования по партийным спискам в мажилис могут пройти пять или шесть из семи принимавших участие в выборах партий. Наибольший результат получила крупнейшая партия республики "Аманат", набравшая порядка 53-54% голосов. По предварительной оценке ЦИК, явка составила 54,19%. Результаты голосования по партийным спискам определят обладателей 69 депутатских мандатов. Борьбу за оставшиеся 29 мест в парламенте в одномандатных мажоритарных избирательных округах вели как представители партий, так и самовыдвиженцы. В состав мажилиса прошлого созыва входили депутаты от партий "Аманат", "Ак жол" и Народной партии Казахстана.
https://ria.ru/20230319/vybory-1858570482.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, казахстан
Явка на парламентских выборах Казахстана за рубежом превысила 72 процента
МИД Казахстана: явка на парламентских выборах за рубежом составила 72,54 процента
АСТАНА, 20 мар - РИА Новости. На избирательных участках, открытых при дипломатических представительствах Казахстана за рубежом, на парламентских выборах проголосовали 8,8 тысячи граждан, что соответствует явке в 72,54%, сообщила пресс-служба МИД республики.
По информации внешнеполитического ведомства, при дипломатических представительствах Казахстана в 62 иностранных государствах было открыто 77 участковых избирательных комиссий с общим количеством избирателей 12 132 человека.
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"На данный момент все участковые избирательные комиссии за рубежом завершили свою работу. В голосовании приняли участие 8800 граждан Республики Казахстан, что соответствует явке в 72,54%", - говорится в сообщении.
В Казахстане в воскресенье прошли внеочередные выборы депутатов мажилиса (нижняя палата парламента) и маслихатов (местные представительные органы). Три экзит-пола показали, что по результатам голосования по партийным спискам в мажилис могут пройти пять или шесть из семи принимавших участие в выборах партий. Наибольший результат получила крупнейшая партия республики "Аманат", набравшая порядка 53-54% голосов. По предварительной оценке ЦИК, явка составила 54,19%.
Результаты голосования по партийным спискам определят обладателей 69 депутатских мандатов. Борьбу за оставшиеся 29 мест в парламенте в одномандатных мажоритарных избирательных округах вели как представители партий, так и самовыдвиженцы.
В состав мажилиса прошлого созыва входили депутаты от партий "Аманат", "Ак жол" и Народной партии Казахстана.
Процедура выборов в нижнюю палату парламента Казахстана