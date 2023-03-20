https://ria.ru/20230320/kazakhstan-1859031123.html

Явка на парламентских выборах Казахстана за рубежом превысила 72 процента

Явка на парламентских выборах Казахстана за рубежом превысила 72 процента - РИА Новости, 20.03.2023

Явка на парламентских выборах Казахстана за рубежом превысила 72 процента

На избирательных участках, открытых при дипломатических представительствах Казахстана за рубежом, на парламентских выборах проголосовали 8,8 тысячи граждан, что РИА Новости, 20.03.2023

2023-03-20T08:56

2023-03-20T08:56

2023-03-20T08:56

в мире

казахстан

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АСТАНА, 20 мар - РИА Новости. На избирательных участках, открытых при дипломатических представительствах Казахстана за рубежом, на парламентских выборах проголосовали 8,8 тысячи граждан, что соответствует явке в 72,54%, сообщила пресс-служба МИД республики. По информации внешнеполитического ведомства, при дипломатических представительствах Казахстана в 62 иностранных государствах было открыто 77 участковых избирательных комиссий с общим количеством избирателей 12 132 человека. В Казахстане в воскресенье прошли внеочередные выборы депутатов мажилиса (нижняя палата парламента) и маслихатов (местные представительные органы). Три экзит-пола показали, что по результатам голосования по партийным спискам в мажилис могут пройти пять или шесть из семи принимавших участие в выборах партий. Наибольший результат получила крупнейшая партия республики "Аманат", набравшая порядка 53-54% голосов. По предварительной оценке ЦИК, явка составила 54,19%. Результаты голосования по партийным спискам определят обладателей 69 депутатских мандатов. Борьбу за оставшиеся 29 мест в парламенте в одномандатных мажоритарных избирательных округах вели как представители партий, так и самовыдвиженцы. В состав мажилиса прошлого созыва входили депутаты от партий "Аманат", "Ак жол" и Народной партии Казахстана.

https://ria.ru/20230319/vybory-1858570482.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, казахстан