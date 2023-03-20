https://ria.ru/20230320/kazakhstan-1859029538.html

Миссия ШОС признала выборы в Казахстане прозрачными и демократичными

Миссия ШОС признала выборы в Казахстане прозрачными и демократичными - РИА Новости, 20.03.2023

Миссия ШОС признала выборы в Казахстане прозрачными и демократичными

Внеочередные парламентские выборы, прошедшие 19 марта в Казахстане, признаны прозрачными, достоверными и демократичными, заявил заместитель генсека ШОС Григорий РИА Новости, 20.03.2023

2023-03-20T08:42

2023-03-20T08:42

2023-03-20T08:52

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АСТАНА, 20 мар - РИА Новости. Внеочередные парламентские выборы, прошедшие 19 марта в Казахстане, признаны прозрачными, достоверными и демократичными, заявил заместитель генсека ШОС Григорий Литвинов.В Казахстане в воскресенье прошли внеочередные выборы депутатов мажилиса (нижняя палата парламента) и маслихатов (местные представительные органы). Три exit poll показали, что по результатам голосования по партийным спискам в мажилис могут пройти пять или шесть из семи принимавших участие в выборах партий. Наибольший результат получила крупнейшая партия республики "Аманат", набравшая порядка 53-54% голосов.Результаты голосования по партийным спискам определят обладателей 69 депутатских мандатов. Борьбу за оставшиеся 29 мест в парламенте в одномандатных мажоритарных избирательных округах вели как представители партий, так и самовыдвиженцы.В состав мажилиса прошлого созыва входили депутаты от партий "Аманат", "Ак жол" и Народной партии Казахстана.

https://ria.ru/20230319/vybory-1858570482.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

казахстан, шос, в мире