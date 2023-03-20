Рейтинг@Mail.ru
Миссия ШОС признала выборы в Казахстане прозрачными и демократичными - РИА Новости, 20.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:42 20.03.2023 (обновлено: 08:52 20.03.2023)
https://ria.ru/20230320/kazakhstan-1859029538.html
Миссия ШОС признала выборы в Казахстане прозрачными и демократичными
Миссия ШОС признала выборы в Казахстане прозрачными и демократичными - РИА Новости, 20.03.2023
Миссия ШОС признала выборы в Казахстане прозрачными и демократичными
Внеочередные парламентские выборы, прошедшие 19 марта в Казахстане, признаны прозрачными, достоверными и демократичными, заявил заместитель генсека ШОС Григорий РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T08:42
2023-03-20T08:52
казахстан
шос
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/13/1858905559_0:152:3277:1995_1920x0_80_0_0_cdcac228b81bfe57a7ba33a82382a13c.jpg
АСТАНА, 20 мар - РИА Новости. Внеочередные парламентские выборы, прошедшие 19 марта в Казахстане, признаны прозрачными, достоверными и демократичными, заявил заместитель генсека ШОС Григорий Литвинов.В Казахстане в воскресенье прошли внеочередные выборы депутатов мажилиса (нижняя палата парламента) и маслихатов (местные представительные органы). Три exit poll показали, что по результатам голосования по партийным спискам в мажилис могут пройти пять или шесть из семи принимавших участие в выборах партий. Наибольший результат получила крупнейшая партия республики "Аманат", набравшая порядка 53-54% голосов.Результаты голосования по партийным спискам определят обладателей 69 депутатских мандатов. Борьбу за оставшиеся 29 мест в парламенте в одномандатных мажоритарных избирательных округах вели как представители партий, так и самовыдвиженцы.В состав мажилиса прошлого созыва входили депутаты от партий "Аманат", "Ак жол" и Народной партии Казахстана.
https://ria.ru/20230319/vybory-1858570482.html
казахстан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/13/1858905559_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_0d88084236ee753d2da70f25f1dcbf4b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
казахстан, шос, в мире
Казахстан, ШОС, В мире
Миссия ШОС признала выборы в Казахстане прозрачными и демократичными

Миссия ШОС назвала парламентские выборы в Казахстане прозрачными и демократичными

© РИА Новости / Игорь Егоров | Перейти в медиабанкВыборы депутатов в Казахстане
Выборы депутатов в Казахстане - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
© РИА Новости / Игорь Егоров
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
АСТАНА, 20 мар - РИА Новости. Внеочередные парламентские выборы, прошедшие 19 марта в Казахстане, признаны прозрачными, достоверными и демократичными, заявил заместитель генсека ШОС Григорий Литвинов.
«
"Миссия констатирует, что внеочередные парламентские выборы депутатов мажилиса и маслихатов Республики Казахстан соответствовали требованиям избирательного законодательства Казахстана и принятым страной международным обязательствам. Нарушения норм национального законодательства, ставящих под сомнение легитимность выборов, миссией не отмечено. Миссия признает прошедшие выборы прозрачными, достоверными и демократичными", - сказал Литвинов в ходе брифинга в понедельник.
В Казахстане в воскресенье прошли внеочередные выборы депутатов мажилиса (нижняя палата парламента) и маслихатов (местные представительные органы). Три exit poll показали, что по результатам голосования по партийным спискам в мажилис могут пройти пять или шесть из семи принимавших участие в выборах партий. Наибольший результат получила крупнейшая партия республики "Аманат", набравшая порядка 53-54% голосов.
Результаты голосования по партийным спискам определят обладателей 69 депутатских мандатов. Борьбу за оставшиеся 29 мест в парламенте в одномандатных мажоритарных избирательных округах вели как представители партий, так и самовыдвиженцы.
В состав мажилиса прошлого созыва входили депутаты от партий "Аманат", "Ак жол" и Народной партии Казахстана.
Зал заседания депутатов в здании парламента Казахстана в Астане - РИА Новости, 1920, 19.03.2023
Процедура выборов в нижнюю палату парламента Казахстана
19 марта, 00:12
 
КазахстанШОСВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала