https://ria.ru/20230320/kazakhstan-1859029538.html
Миссия ШОС признала выборы в Казахстане прозрачными и демократичными
Миссия ШОС признала выборы в Казахстане прозрачными и демократичными - РИА Новости, 20.03.2023
Миссия ШОС признала выборы в Казахстане прозрачными и демократичными
Внеочередные парламентские выборы, прошедшие 19 марта в Казахстане, признаны прозрачными, достоверными и демократичными, заявил заместитель генсека ШОС Григорий РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T08:42
2023-03-20T08:42
2023-03-20T08:52
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АСТАНА, 20 мар - РИА Новости. Внеочередные парламентские выборы, прошедшие 19 марта в Казахстане, признаны прозрачными, достоверными и демократичными, заявил заместитель генсека ШОС Григорий Литвинов.В Казахстане в воскресенье прошли внеочередные выборы депутатов мажилиса (нижняя палата парламента) и маслихатов (местные представительные органы). Три exit poll показали, что по результатам голосования по партийным спискам в мажилис могут пройти пять или шесть из семи принимавших участие в выборах партий. Наибольший результат получила крупнейшая партия республики "Аманат", набравшая порядка 53-54% голосов.Результаты голосования по партийным спискам определят обладателей 69 депутатских мандатов. Борьбу за оставшиеся 29 мест в парламенте в одномандатных мажоритарных избирательных округах вели как представители партий, так и самовыдвиженцы.В состав мажилиса прошлого созыва входили депутаты от партий "Аманат", "Ак жол" и Народной партии Казахстана.
https://ria.ru/20230319/vybory-1858570482.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
казахстан, шос, в мире
Миссия ШОС признала выборы в Казахстане прозрачными и демократичными
Миссия ШОС назвала парламентские выборы в Казахстане прозрачными и демократичными
АСТАНА, 20 мар - РИА Новости. Внеочередные парламентские выборы, прошедшие 19 марта в Казахстане, признаны прозрачными, достоверными и демократичными, заявил заместитель генсека ШОС Григорий Литвинов.
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"Миссия констатирует, что внеочередные парламентские выборы депутатов мажилиса и маслихатов Республики Казахстан соответствовали требованиям избирательного законодательства Казахстана и принятым страной международным обязательствам. Нарушения норм национального законодательства, ставящих под сомнение легитимность выборов, миссией не отмечено. Миссия признает прошедшие выборы прозрачными, достоверными и демократичными", - сказал Литвинов в ходе брифинга в понедельник.
В Казахстане в воскресенье прошли внеочередные выборы депутатов мажилиса (нижняя палата парламента) и маслихатов (местные представительные органы). Три exit poll показали, что по результатам голосования по партийным спискам в мажилис могут пройти пять или шесть из семи принимавших участие в выборах партий. Наибольший результат получила крупнейшая партия республики "Аманат", набравшая порядка 53-54% голосов.
Результаты голосования по партийным спискам определят обладателей 69 депутатских мандатов. Борьбу за оставшиеся 29 мест в парламенте в одномандатных мажоритарных избирательных округах вели как представители партий, так и самовыдвиженцы.
В состав мажилиса прошлого созыва входили депутаты от партий "Аманат", "Ак жол" и Народной партии Казахстана.
Процедура выборов в нижнюю палату парламента Казахстана