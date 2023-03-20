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Лимитированные карты "Тройка" с уникальным дизайном появились в Подмосковье
Лимитированные карты "Тройка" с уникальным дизайном появились в Подмосковье - РИА Новости, 20.03.2023
Лимитированные карты "Тройка" с уникальным дизайном появились в Подмосковье
Новые карты "Тройка", на которых изображены народные художественные промыслы, появились в Подмосковье, сообщили в пресс-службе министерства культуры и туризма... РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T17:59
2023-03-20T17:59
2023-03-20T17:59
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Новые карты "Тройка", на которых изображены народные художественные промыслы, появились в Подмосковье, сообщили в пресс-службе министерства культуры и туризма региона. "Наш регион - лидер по объему производства изделий НХП. Выпуск лимитированной коллекции карты "Тройка" с тематическим дизайном позволит познакомить со столь уникальным творческим наследием нашей страны ещё больше жителей и гостей Москвы и Подмосковья", - приводятся в сообщении слова вице-губернатора Московской области Ирины Каклюгиной. Отмечается, что это совместный проект министерства культуры и туризма Московской области и "СберТройки". Дизайнеры "СберТройки" и специалисты ведущих предприятий народных художественных промыслов Подмосковья разработали шесть карт по мотивам гжельской керамики, павловопосадских платков, федоскинской лаковой миниатюры, богородской игрушки и посадской матрешки. Подчеркивается, что дизайн-концепцию разрабатывали в 2022 году, который был посвящен народному искусству и нематериальному культурному наследию народов России. "Карты "Тройка" из лимитированной коллекции можно бесплатно получить в музеях и магазинах при Гжельском фарфоровом заводе, магазине Павловопосадской платочной мануфактуры, в музее лаковой миниатюры в Федоскино и музее Богородской игрушки, а также в музее елочных игрушек "Клинское подворье", - уточнили в пресс-службе. Отмечается, что тираж новой коллекции ограничен.
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Новые карты "Тройка", на которых изображены народные художественные промыслы, появились в Подмосковье, сообщили в пресс-службе министерства культуры и туризма региона.
"Наш регион - лидер по объему производства изделий НХП. Выпуск лимитированной коллекции карты "Тройка" с тематическим дизайном позволит познакомить со столь уникальным творческим наследием нашей страны ещё больше жителей и гостей Москвы
и Подмосковья", - приводятся в сообщении слова вице-губернатора Московской области Ирины Каклюгиной.
Отмечается, что это совместный проект министерства культуры и туризма Московской области и "СберТройки". Дизайнеры "СберТройки" и специалисты ведущих предприятий народных художественных промыслов Подмосковья разработали шесть карт по мотивам гжельской керамики, павловопосадских платков, федоскинской лаковой миниатюры, богородской игрушки и посадской матрешки. Подчеркивается, что дизайн-концепцию разрабатывали в 2022 году, который был посвящен народному искусству и нематериальному культурному наследию народов России
.
"Карты "Тройка" из лимитированной коллекции можно бесплатно получить в музеях и магазинах при Гжельском фарфоровом заводе, магазине Павловопосадской платочной мануфактуры, в музее лаковой миниатюры в Федоскино и музее Богородской игрушки, а также в музее елочных игрушек "Клинское подворье", - уточнили в пресс-службе.
Отмечается, что тираж новой коллекции ограничен.
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