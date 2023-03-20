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"И это все?" В Сети подняли на смех канадскую военную помощь Украине - РИА Новости, 20.03.2023
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23:08 20.03.2023
https://ria.ru/20230320/kanada-1859319189.html
"И это все?" В Сети подняли на смех канадскую военную помощь Украине
"И это все?" В Сети подняли на смех канадскую военную помощь Украине - РИА Новости, 20.03.2023
"И это все?" В Сети подняли на смех канадскую военную помощь Украине
Пользователи Twitter нашли крайне забавным опубликованное в Twitter главы минобороны Канады Аниты Ананд видео обещанной Киеву машины Bergepanzer 3. РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T23:08
2023-03-20T23:08
в мире
украина
канада
анита ананд
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Пользователи Twitter нашли крайне забавным опубликованное в Twitter главы минобороны Канады Аниты Ананд видео обещанной Киеву машины Bergepanzer 3.В кадре происходит погрузка бронированной ремонтно-эвакуационной машины Bergepanzer 3, предназначенной для обслуживания танков Leopard 2, в грузовой самолет перед отправкой на Украину."На Украину направляется еще больше канадской военной помощи. Мы будем поддерживать украинцев столько, сколько потребуется", — написала Ананд.Пользователей Сети рассмешил тот факт, что машина всего одна."Канада отправила всего одну машину? Как мило", — отметил в комментариях Эдвин де Леон."Это все, что у нас есть", — пошутили в ответ."Сколько потребуется для чего? Пока не начнется третья мировая война?" — обратился к министру канадец."И на это вы потратили деньги налогоплательщиков?" — возмутился Рей Элкз."Эта машина будет уничтожена Россией или сгниет у нас на складе, какая разница, все равно менять на новую", — заключил Льюис Уитроу.Ранее газета Globe and Mail со ссылкой на чиновника сообщала, что Канада может поставить Украине до пяти танков Leopard 2.
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Кирилл Иванников
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в мире, украина, канада, анита ананд
В мире, Украина, Канада, Анита Ананд
"И это все?" В Сети подняли на смех канадскую военную помощь Украине

Видеоотчет властей Канады о военной помощи Украине рассмешил пользователей Twitter

© Sputnik / Сергей Мелконов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие Канады на международных военных учениях "Summer Shield XIV" в Латвии
Военнослужащие Канады на международных военных учениях Summer Shield XIV в Латвии - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
© Sputnik / Сергей Мелконов
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Военнослужащие Канады на международных военных учениях "Summer Shield XIV" в Латвии. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Пользователи Twitter нашли крайне забавным опубликованное в Twitter главы минобороны Канады Аниты Ананд видео обещанной Киеву машины Bergepanzer 3.
В кадре происходит погрузка бронированной ремонтно-эвакуационной машины Bergepanzer 3, предназначенной для обслуживания танков Leopard 2, в грузовой самолет перед отправкой на Украину.
"На Украину направляется еще больше канадской военной помощи. Мы будем поддерживать украинцев столько, сколько потребуется", — написала Ананд.
Пользователей Сети рассмешил тот факт, что машина всего одна.
"Канада отправила всего одну машину? Как мило", — отметил в комментариях Эдвин де Леон.
"Это все, что у нас есть", — пошутили в ответ.
«
"Они его в каршеринг арендовали?" — добавил с иронией пользователь под ником Suaerp.
"Сколько потребуется для чего? Пока не начнется третья мировая война?" — обратился к министру канадец.
"И на это вы потратили деньги налогоплательщиков?" — возмутился Рей Элкз.
"Эта машина будет уничтожена Россией или сгниет у нас на складе, какая разница, все равно менять на новую", — заключил Льюис Уитроу.
Ранее газета Globe and Mail со ссылкой на чиновника сообщала, что Канада может поставить Украине до пяти танков Leopard 2.
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В миреУкраинаКанадаАнита Ананд
 
 
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