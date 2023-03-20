https://ria.ru/20230320/kanada-1859319189.html

"И это все?" В Сети подняли на смех канадскую военную помощь Украине

"И это все?" В Сети подняли на смех канадскую военную помощь Украине - РИА Новости, 20.03.2023

"И это все?" В Сети подняли на смех канадскую военную помощь Украине

Пользователи Twitter нашли крайне забавным опубликованное в Twitter главы минобороны Канады Аниты Ананд видео обещанной Киеву машины Bergepanzer 3. РИА Новости, 20.03.2023

2023-03-20T23:08

2023-03-20T23:08

2023-03-20T23:08

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украина

канада

анита ананд

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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Пользователи Twitter нашли крайне забавным опубликованное в Twitter главы минобороны Канады Аниты Ананд видео обещанной Киеву машины Bergepanzer 3.В кадре происходит погрузка бронированной ремонтно-эвакуационной машины Bergepanzer 3, предназначенной для обслуживания танков Leopard 2, в грузовой самолет перед отправкой на Украину."На Украину направляется еще больше канадской военной помощи. Мы будем поддерживать украинцев столько, сколько потребуется", — написала Ананд.Пользователей Сети рассмешил тот факт, что машина всего одна."Канада отправила всего одну машину? Как мило", — отметил в комментариях Эдвин де Леон."Это все, что у нас есть", — пошутили в ответ."Сколько потребуется для чего? Пока не начнется третья мировая война?" — обратился к министру канадец."И на это вы потратили деньги налогоплательщиков?" — возмутился Рей Элкз."Эта машина будет уничтожена Россией или сгниет у нас на складе, какая разница, все равно менять на новую", — заключил Льюис Уитроу.Ранее газета Globe and Mail со ссылкой на чиновника сообщала, что Канада может поставить Украине до пяти танков Leopard 2.

https://ria.ru/20230320/ssha-1859306035.html

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, украина, канада, анита ананд