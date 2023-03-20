https://ria.ru/20230320/kanada-1859319189.html
"И это все?" В Сети подняли на смех канадскую военную помощь Украине
"И это все?" В Сети подняли на смех канадскую военную помощь Украине - РИА Новости, 20.03.2023
"И это все?" В Сети подняли на смех канадскую военную помощь Украине
Пользователи Twitter нашли крайне забавным опубликованное в Twitter главы минобороны Канады Аниты Ананд видео обещанной Киеву машины Bergepanzer 3. РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T23:08
2023-03-20T23:08
2023-03-20T23:08
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анита ананд
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Пользователи Twitter нашли крайне забавным опубликованное в Twitter главы минобороны Канады Аниты Ананд видео обещанной Киеву машины Bergepanzer 3.В кадре происходит погрузка бронированной ремонтно-эвакуационной машины Bergepanzer 3, предназначенной для обслуживания танков Leopard 2, в грузовой самолет перед отправкой на Украину."На Украину направляется еще больше канадской военной помощи. Мы будем поддерживать украинцев столько, сколько потребуется", — написала Ананд.Пользователей Сети рассмешил тот факт, что машина всего одна."Канада отправила всего одну машину? Как мило", — отметил в комментариях Эдвин де Леон."Это все, что у нас есть", — пошутили в ответ."Сколько потребуется для чего? Пока не начнется третья мировая война?" — обратился к министру канадец."И на это вы потратили деньги налогоплательщиков?" — возмутился Рей Элкз."Эта машина будет уничтожена Россией или сгниет у нас на складе, какая разница, все равно менять на новую", — заключил Льюис Уитроу.Ранее газета Globe and Mail со ссылкой на чиновника сообщала, что Канада может поставить Украине до пяти танков Leopard 2.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, канада, анита ананд
В мире, Украина, Канада, Анита Ананд
"И это все?" В Сети подняли на смех канадскую военную помощь Украине
Видеоотчет властей Канады о военной помощи Украине рассмешил пользователей Twitter
МОСКВА, 20 мар — РИА Новости.
Пользователи Twitter
нашли крайне забавным опубликованное в Twitter главы минобороны Канады Аниты Ананд видео обещанной Киеву машины Bergepanzer 3.
В кадре происходит погрузка бронированной ремонтно-эвакуационной машины Bergepanzer 3, предназначенной для обслуживания танков Leopard 2, в грузовой самолет перед отправкой на Украину.
"На Украину направляется еще больше канадской военной помощи. Мы будем поддерживать украинцев столько, сколько потребуется", — написала Ананд.
Пользователей Сети рассмешил тот факт, что машина всего одна.
"Канада отправила всего одну машину? Как мило", — отметил в комментариях Эдвин де Леон.
"Это все, что у нас есть", — пошутили в ответ.
«
"Они его в каршеринг арендовали?" — добавил с иронией пользователь под ником Suaerp.
"Сколько потребуется для чего? Пока не начнется третья мировая война?" — обратился к министру канадец.
"И на это вы потратили деньги налогоплательщиков?" — возмутился Рей Элкз.
"Эта машина будет уничтожена Россией
или сгниет у нас на складе, какая разница, все равно менять на новую", — заключил Льюис Уитроу.
Ранее газета Globe and Mail со ссылкой на чиновника сообщала, что Канада может поставить Украине до пяти танков Leopard 2.
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