https://ria.ru/20230320/kafe-1859022227.html

В центре Хабаровска оперативно потушили загоревшееся кафе

В центре Хабаровска оперативно потушили загоревшееся кафе - РИА Новости, 20.03.2023

В центре Хабаровска оперативно потушили загоревшееся кафе

Кафе загоревшееся в многоэтажке в центре Хабаровска оперативно потушили, пострадавших нет, сообщает управление МЧС по Хабаровскому краю. РИА Новости, 20.03.2023

2023-03-20T06:47

2023-03-20T06:47

2023-03-20T06:47

происшествия

хабаровск

хабаровский край

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ХАБАРОВСК, 20 мар - РИА Новости. Кафе загоревшееся в многоэтажке в центре Хабаровска оперативно потушили, пострадавших нет, сообщает управление МЧС по Хабаровскому краю. Загорелось кафе Kolba Sabar в центре Хабаровска, расположенное в районе Комсомольской площади. "В 11.45 (4.45 мск) поступило сообщение о возгорании в административном здании по улице Муравьева-Амурского, 4. Здесь расположены офисные помещения, торговые точки, а также несколько кафе, ресторан... Пожарные подразделения были направлены по повышенному рангу. Установлено, что произошло возгорание в вытяжке одного из заведений общественного питания на первом этаже здания. По лестничным маршам и на верхних этажах наблюдалось задымление", - говорится в сообщении МЧС. Отмечается, что до прибытия пожарных здание самостоятельно покинули порядка 70 человек. Информации о пострадавших в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю не поступало. "В 11.59 (4.59 мск) возгорание локализовано на площади 5 квадратных метров. В 12.08 (5.08 мск) подразделения доложили о ликвидации открытого пламени. Организована проливка и разбор конструкции", - информируют спасатели. Всего на происшествие выехали восемь единиц техники и 25 человек личного состава.

https://ria.ru/20230318/pozhar-1858838652.html

https://ria.ru/20230317/makhachkala-1858648744.html

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происшествия, хабаровск, хабаровский край, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)