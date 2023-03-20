https://ria.ru/20230320/irak-1859261395.html

Эксперт рассказала о последствиях применения США в Ираке обедненного урана

Эксперт рассказала о последствиях применения США в Ираке обедненного урана - РИА Новости, 20.03.2023

Эксперт рассказала о последствиях применения США в Ираке обедненного урана

Использование американскими военными в Ираке белого фосфора и обедненного урана привело к шестикратному увеличению числа случаев рака и заболеваний, связанных с РИА Новости, 20.03.2023

2023-03-20T17:56

2023-03-20T17:56

2023-03-20T17:56

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ЖЕНЕВА, 20 мар – РИА Новости. Использование американскими военными в Ираке белого фосфора и обедненного урана привело к шестикратному увеличению числа случаев рака и заболеваний, связанных с радиоактивностью, заявила доктор в области геоэкологической инженерии из Колорадской горной школы в США Суад Аль-Аззави. "Я хотела бы выразить сожаление по поводу ухудшения состояния окружающей среды в результате вторжения и оккупации Ирака (США - ред.). Военные силы вторжения (США и Великобритания - ред.) использовали различное обычное и нетрадиционное незаконное оружие, такое как напалм, кассетные бомбы, белый фосфор и боеприпасы, изготовленные из обедненного урана (DU)", - сказала она на брифинге с аккредитованными при ООН журналистами ассоциации ACANU. Эксперт уточнила, что обедненный уран - радиоактивное и токсичное вещество, которое вызывает серьезные проблемы со здоровьем у человека и всех живых организмов. "И это не первый случай, когда силы вторжения (США - ред.) используют обедненный уран. Они использовали его в 1991 году (во время войны в Персидском заливе - ред.) и заразили около 2 тысяч квадратных километров густонаселенных гражданских районов. Они вызвали от 4 до 6 повышенных случаев рака среди гражданского населения, а также врожденных пороков развития и всех заболеваний, которые связаны с радиоактивностью и токсичностью", - добавила Аль-Аззави. США и их союзники 20 марта 2003 года начали военную операцию "Шок и трепет", направленную на свержение режима иракского лидера Саддама Хусейна. Предлогом для интервенции, которая происходила без санкции Совбеза ООН, послужили обвинения, что государство якобы располагает запасами оружия массового уничтожения. В итоге данные американских разведслужб оказались ложными. Война привела к гибели свыше 100 тысяч мирных жителей, стала причиной обострения конфликта между суннитами и шиитами, создала хаос в Ираке и почву для становления "Исламского государства"*.* Террористическая организация, запрещенная на территории России

https://ria.ru/20230320/irak-1858339963.html

https://ria.ru/20230320/irakskaya_svoboda-1858513139.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сша, ирак, саддам хусейн