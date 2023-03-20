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Вторжение США в Ирак осталось безнаказанным, заявил эксперт - РИА Новости, 20.03.2023
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14:41 20.03.2023
https://ria.ru/20230320/irak-1859142956.html
Вторжение США в Ирак осталось безнаказанным, заявил эксперт
Вторжение США в Ирак осталось безнаказанным, заявил эксперт - РИА Новости, 20.03.2023
Вторжение США в Ирак осталось безнаказанным, заявил эксперт
Нападение США на Ирак под выдуманным предлогом остается безнаказанным спустя 20 лет, а лидеры общественного мнения лицемерно молчат в этой связи, критикуя... РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T14:41
2023-03-20T14:41
в мире
ирак
сша
россия
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саддам хусейн
аль-каида
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МЕХИКО, 20 мар - РИА Новости. Нападение США на Ирак под выдуманным предлогом остается безнаказанным спустя 20 лет, а лидеры общественного мнения лицемерно молчат в этой связи, критикуя действия РФ на Украине, заявил РИА Новости мексиканский политолог и специалист по международным отношениям Марко Ромеро. "Известно, что оба обвинения - обладание оружием массового уничтожения и связи Багдада с "Аль-Каидой"*, - которые легитимизировали вторжение в Ирак 20 лет назад, были ложными. Но у агрессии нет последствий, Джордж Буш (президент США в 2001-2009 годах - ред.) продолжает наслаждаться жизнью. Сотни тысяч погибших гражданских в Ираке, жертвы среди солдат захватчиков, масштабные разрушения в стране остались безнаказанными", - заявил Ромеро. Военные и иные интервенции США в другие страны, которые проходят под эгидой борьбы за демократию и права человека, по мнению эксперта, не приводят их ни к демократии, ни к рыночной экономике на благо граждан, разрушают эти государства и при этом не имеют негативных последствий для агрессора. "Сейчас мы очень ясно наблюдаем немедленное энергичное осуждение специальной военной операции России на Украине. Где были эти люди, лидеры общественного мнения 20 лет назад, когда Ирак был полностью уничтожен? Сейчас, как говорит мексиканский президент, доктрина консерваторов - это лицемерие", - добавил собеседник агентства. США и их союзники 20 марта 2003 года начали военную операцию "Шок и трепет", направленную на свержение режима иракского лидера Саддама Хусейна. Предлогом для интервенции, которая происходила без санкции Совбеза ООН, послужили обвинения, что государство якобы располагает запасами оружия массового уничтожения. В итоге данные американских разведслужб оказались ложными. Война привела к гибели свыше 100 тысяч мирных жителей, стала причиной обострения конфликта между суннитами и шиитами, создала хаос в Ираке и почву для становления "Исламского государства"*.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20230320/irak-1858339963.html
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в мире, ирак, сша, россия, джордж буш (младший), саддам хусейн, аль-каида, оон, исламское государство
В мире, Ирак, США, Россия, Джордж Буш (младший), Саддам Хусейн, Аль-Каида, ООН, Исламское государство
Вторжение США в Ирак осталось безнаказанным, заявил эксперт

Политолог Ромеро: вторжение США в Ирак и разрушение страны осталось безнаказанным

© AP Photo / Murad SezerАмериканские военнослужащие возле дворца свергнутого президента Ирака Саддама Хусейна в Тикрите. 16 марта 2004
Американские военнослужащие возле дворца свергнутого президента Ирака Саддама Хусейна в Тикрите. 16 марта 2004 - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
© AP Photo / Murad Sezer
Американские военнослужащие возле дворца свергнутого президента Ирака Саддама Хусейна в Тикрите. 16 марта 2004. Архивное фото
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МЕХИКО, 20 мар - РИА Новости. Нападение США на Ирак под выдуманным предлогом остается безнаказанным спустя 20 лет, а лидеры общественного мнения лицемерно молчат в этой связи, критикуя действия РФ на Украине, заявил РИА Новости мексиканский политолог и специалист по международным отношениям Марко Ромеро.
"Известно, что оба обвинения - обладание оружием массового уничтожения и связи Багдада с "Аль-Каидой"*, - которые легитимизировали вторжение в Ирак 20 лет назад, были ложными. Но у агрессии нет последствий, Джордж Буш (президент США в 2001-2009 годах - ред.) продолжает наслаждаться жизнью. Сотни тысяч погибших гражданских в Ираке, жертвы среди солдат захватчиков, масштабные разрушения в стране остались безнаказанными", - заявил Ромеро.
Американские военнослужащие на месте президентского дворца, разрушенного бомбардировками ВВС, в Багдаде. 9 апреля 2003 - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
Миллион погибших и 20 лет позора. Что заставило США вторгнуться в Ирак
Вчера, 08:00
Военные и иные интервенции США в другие страны, которые проходят под эгидой борьбы за демократию и права человека, по мнению эксперта, не приводят их ни к демократии, ни к рыночной экономике на благо граждан, разрушают эти государства и при этом не имеют негативных последствий для агрессора.
"Сейчас мы очень ясно наблюдаем немедленное энергичное осуждение специальной военной операции России на Украине. Где были эти люди, лидеры общественного мнения 20 лет назад, когда Ирак был полностью уничтожен? Сейчас, как говорит мексиканский президент, доктрина консерваторов - это лицемерие", - добавил собеседник агентства.
США и их союзники 20 марта 2003 года начали военную операцию "Шок и трепет", направленную на свержение режима иракского лидера Саддама Хусейна. Предлогом для интервенции, которая происходила без санкции Совбеза ООН, послужили обвинения, что государство якобы располагает запасами оружия массового уничтожения. В итоге данные американских разведслужб оказались ложными. Война привела к гибели свыше 100 тысяч мирных жителей, стала причиной обострения конфликта между суннитами и шиитами, создала хаос в Ираке и почву для становления "Исламского государства"*.
* Запрещенная в России террористическая организация.
Морская пехота США в Ираке - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
Эксперт рассказал, какие уроки вынесли США из вторжения в Ирак
Вчера, 03:15
 
В миреИракСШАРоссияДжордж Буш (младший)Саддам ХусейнАль-КаидаООНИсламское государство
 
 
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