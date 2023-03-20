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Вторжение в Ирак показало опасность однополярного мира, заявили в Боливии - РИА Новости, 20.03.2023
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12:46 20.03.2023
https://ria.ru/20230320/irak-1859079558.html
Вторжение в Ирак показало опасность однополярного мира, заявили в Боливии
Вторжение в Ирак показало опасность однополярного мира, заявили в Боливии - РИА Новости, 20.03.2023
Вторжение в Ирак показало опасность однополярного мира, заявили в Боливии
Вторжение США в Ирак 20 лет назад преподало человечеству урок об опасности однополярного мира, заявил РИА Новости бывший министр иностранных дел Боливии... РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T12:46
2023-03-20T12:46
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сша
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МОНТЕВИДЕО, 20 мар - РИА Новости. Вторжение США в Ирак 20 лет назад преподало человечеству урок об опасности однополярного мира, заявил РИА Новости бывший министр иностранных дел Боливии Фернандо Уанакуни Мамани. "Вторжение США в Ирак преподало человечеству урок: однополярность опасна. Мы испытали последствия в нескольких странах, Ираке, Афганистане, Ливии, где проявляется колониальный подход. Рост многополярности вселяет в нас надежду", — сказал Уанакуни, возглавлявший МИД Боливии в 2017-2018 годах во время правления Эво Моралеса. По словам дипломата, вторжение США оставило после себя разрушительный след, как это не раз случалось в геополитической борьбе за ресурсы. Вторжение США в Ирак произошло с 20 марта по 1 мая 2003 года при поддержке Великобритании, Австралии и Польши. Формальной причиной военной операции, которая открыто готовилась несколько месяцев без согласия Организации объединенных наций, стало предполагаемое наличие у Ирака оружия массового поражения, однако эти обвинения не нашли подтверждений. "Следует быть осторожными, потому что взгляд империи по-прежнему устремлен на стратегические природные ресурсы. Урок в том, что СМИ, контролируемые монополией гегемона, производят ложь, и мы должны быть готовы бороться с ними. Мы в Латинской Америке от этого страдаем - в 2019 году демократический процесс был нарушен в Боливии, а сейчас это происходит в Перу", — добавил Уанакуни. По мнению бывшего министра, ответом Латинской Америки на агрессию западного капитала должна стать более глубокая интеграция, которая будет способствовать защите суверенитета стран. "Имперская гегемония не закончилась, это видно по конфликту на Украине, который продвигают и поддерживают США и НАТО. Ирак в долгах. Он опустошен кризисом внутреннего управления. На данный момент НАТО и США поддерживают Украину, но последствиями в будущем также могут стать долги и потеря Киевом суверенитета", — отметил Уанакуни.
https://ria.ru/20230320/irak-1858339963.html
https://ria.ru/20230320/irak-1859060061.html
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в мире, ирак, сша, боливия, нато
В мире, Ирак, США, Боливия, НАТО
Вторжение в Ирак показало опасность однополярного мира, заявили в Боливии

Экс-глава МИД Боливии Мамани: вторжение США в Ирак показало опасность однополярного мира

© AP Photo / Karim KadimИракцы после американского рейда в шиитском анклаве Багдада Садр-Сити. 30 июня 2007
Иракцы после американского рейда в шиитском анклаве Багдада Садр-Сити. 30 июня 2007 - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
© AP Photo / Karim Kadim
Иракцы после американского рейда в шиитском анклаве Багдада Садр-Сити. 30 июня 2007. Архивное фото
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МОНТЕВИДЕО, 20 мар - РИА Новости. Вторжение США в Ирак 20 лет назад преподало человечеству урок об опасности однополярного мира, заявил РИА Новости бывший министр иностранных дел Боливии Фернандо Уанакуни Мамани.
"Вторжение США в Ирак преподало человечеству урок: однополярность опасна. Мы испытали последствия в нескольких странах, Ираке, Афганистане, Ливии, где проявляется колониальный подход. Рост многополярности вселяет в нас надежду", — сказал Уанакуни, возглавлявший МИД Боливии в 2017-2018 годах во время правления Эво Моралеса.
Американские военнослужащие возле дворца свергнутого президента Ирака Саддама Хусейна в Тикрите. 16 марта 2004 - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
Миллион погибших и 20 лет позора. Что заставило США вторгнуться в Ирак
Вчера, 08:00
По словам дипломата, вторжение США оставило после себя разрушительный след, как это не раз случалось в геополитической борьбе за ресурсы.
Вторжение США в Ирак произошло с 20 марта по 1 мая 2003 года при поддержке Великобритании, Австралии и Польши. Формальной причиной военной операции, которая открыто готовилась несколько месяцев без согласия Организации объединенных наций, стало предполагаемое наличие у Ирака оружия массового поражения, однако эти обвинения не нашли подтверждений.
"Следует быть осторожными, потому что взгляд империи по-прежнему устремлен на стратегические природные ресурсы. Урок в том, что СМИ, контролируемые монополией гегемона, производят ложь, и мы должны быть готовы бороться с ними. Мы в Латинской Америке от этого страдаем - в 2019 году демократический процесс был нарушен в Боливии, а сейчас это происходит в Перу", — добавил Уанакуни.
Американские военнослужащие возле нефтепровода в городе Байджи, Ирак. 20 марта 2005 - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
Экс-глава МИД Судана назвал причины вторжения США в Ирак
Вчера, 11:29
По мнению бывшего министра, ответом Латинской Америки на агрессию западного капитала должна стать более глубокая интеграция, которая будет способствовать защите суверенитета стран.
"Имперская гегемония не закончилась, это видно по конфликту на Украине, который продвигают и поддерживают США и НАТО. Ирак в долгах. Он опустошен кризисом внутреннего управления. На данный момент НАТО и США поддерживают Украину, но последствиями в будущем также могут стать долги и потеря Киевом суверенитета", — отметил Уанакуни.
1-й разведывательно-дозорный батальон 1-й дивизии морской пехоты США в Ираке - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
Военная операция США против Ирака "Иракская свобода"
Вчера, 02:24
 
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