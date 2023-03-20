https://ria.ru/20230320/irak-1859079558.html

Вторжение в Ирак показало опасность однополярного мира, заявили в Боливии

Вторжение в Ирак показало опасность однополярного мира, заявили в Боливии - РИА Новости, 20.03.2023

Вторжение в Ирак показало опасность однополярного мира, заявили в Боливии

Вторжение США в Ирак 20 лет назад преподало человечеству урок об опасности однополярного мира, заявил РИА Новости бывший министр иностранных дел Боливии... РИА Новости, 20.03.2023

2023-03-20T12:46

2023-03-20T12:46

2023-03-20T12:46

в мире

ирак

сша

боливия

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/10/1858323262_0:145:3072:1873_1920x0_80_0_0_65d07c5bece087c690d0196913479347.jpg

МОНТЕВИДЕО, 20 мар - РИА Новости. Вторжение США в Ирак 20 лет назад преподало человечеству урок об опасности однополярного мира, заявил РИА Новости бывший министр иностранных дел Боливии Фернандо Уанакуни Мамани. "Вторжение США в Ирак преподало человечеству урок: однополярность опасна. Мы испытали последствия в нескольких странах, Ираке, Афганистане, Ливии, где проявляется колониальный подход. Рост многополярности вселяет в нас надежду", — сказал Уанакуни, возглавлявший МИД Боливии в 2017-2018 годах во время правления Эво Моралеса. По словам дипломата, вторжение США оставило после себя разрушительный след, как это не раз случалось в геополитической борьбе за ресурсы. Вторжение США в Ирак произошло с 20 марта по 1 мая 2003 года при поддержке Великобритании, Австралии и Польши. Формальной причиной военной операции, которая открыто готовилась несколько месяцев без согласия Организации объединенных наций, стало предполагаемое наличие у Ирака оружия массового поражения, однако эти обвинения не нашли подтверждений. "Следует быть осторожными, потому что взгляд империи по-прежнему устремлен на стратегические природные ресурсы. Урок в том, что СМИ, контролируемые монополией гегемона, производят ложь, и мы должны быть готовы бороться с ними. Мы в Латинской Америке от этого страдаем - в 2019 году демократический процесс был нарушен в Боливии, а сейчас это происходит в Перу", — добавил Уанакуни. По мнению бывшего министра, ответом Латинской Америки на агрессию западного капитала должна стать более глубокая интеграция, которая будет способствовать защите суверенитета стран. "Имперская гегемония не закончилась, это видно по конфликту на Украине, который продвигают и поддерживают США и НАТО. Ирак в долгах. Он опустошен кризисом внутреннего управления. На данный момент НАТО и США поддерживают Украину, но последствиями в будущем также могут стать долги и потеря Киевом суверенитета", — отметил Уанакуни.

https://ria.ru/20230320/irak-1858339963.html

https://ria.ru/20230320/irak-1859060061.html

https://ria.ru/20230320/irakskaya_svoboda-1858513139.html

ирак

сша

боливия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, ирак, сша, боливия, нато