https://ria.ru/20230320/irak-1859022955.html

Эксперты рассказали о трагичных последствиях вторжения США в Ирак

Эксперты рассказали о трагичных последствиях вторжения США в Ирак - РИА Новости, 20.03.2023

Эксперты рассказали о трагичных последствиях вторжения США в Ирак

США начали в Ираке 20 марта 2003 года военную операцию, после ее завершения страна, столкнувшаяся с ростом террористической активности, не может оправиться от... РИА Новости, 20.03.2023

2023-03-20T07:17

2023-03-20T07:17

2023-03-20T19:52

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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. США начали в Ираке 20 марта 2003 года военную операцию, после ее завершения страна, столкнувшаяся с ростом террористической активности, не может оправиться от последствий, сказали РИА Новости эксперты. Операция, в которой участвовали и другие страны, изначально получила название "Шок и трепет", потом была переименована в "Иракскую свободу", в то время как официальный Багдад тогда назвал войну Харб аль-Хавасим ("решающая война"). Поводом для вторжения стала информация ЦРУ о якобы наличии в Ираке запасов оружия массового поражения (5 февраля 2003 года в ходе заседания СБ ООН госсекретарь Колин Пауэлл продемонстрировал пробирку с белым порошком), а также утверждалось о связи режима Саддама Хусейна с международным терроризмом. Военные действия начались без санкции Совбеза ООН с нанесения ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры и правительственным кварталам. Активная фаза операции длилась 26 дней, а уже 1 мая президент США Джордж Буш — младший с авианосца "Авраам Линкольн" заявил об окончании операции в своей речи, получившей название по слогану с баннера, висевшего за его спиной: "Миссия выполнена". Однако за этим последовал затяжной внутренний конфликт, который окончился в конце 2011 года, — этому предшествовал постепенный вывод американских сил, последняя колонна которых покинула Ирак в декабре. Позднее выяснилось, что ЦРУ дезинформировало власти: биологического оружия в Ираке не нашли, а Пауэлл пояснил, что фальшивую пробирку он показывал для убедительности. Проблемы в Ираке Точных данных о потерях среди гражданского населения за весь период пребывания американских сил и их союзников в Ираке нет, число жертв варьируется — в частности, назывались цифры в несколько сотен тысяч человек. Помимо гуманитарных проблем, в Ираке налицо был и спад экономического благосостояния: ВВП в 2003 году, по данным Всемирного банка, упал на практически на 36,7 процента по сравнению с 2002 годом, добыча нефти — одного из основных ресурсов страны — также упала. Были и внутриполитические трудности. Посол России в Багдаде Эльбрус Кутрашев в интервью РИА Новости отмечал, что США началом своей операции в Ираке в 2003 году "как слон в посудной лавке, все здесь переломали", в результате страна находится в перманентном внутреннем кризисе. Востоковед и политолог Елена Супонина в разговоре с РИА Новости сказала, что экономического процветания нет до сих пор, несмотря на имеющиеся в Ираке крупные запасы месторождений. Она отметила, что людей за время присутствия США могло погибнуть больше, чем при Саддаме Хусейне: сколько точно погибло, никто не знает, но счет, добавила она, идет на сотни тысяч. Доцент департамента международных отношений НИУ ВШЭ Владимир Сотников в комментарии агентству также отметил, что и сейчас экономическое положение в Ираке остается крайне плохим — экономика "находится в руинах". Активизация террористов Эксперты выделяют и рост экстремизма в Ираке, как во время операции США, так и после. Сотников отметил, что следствием вторжения в Ирак стало не только ухудшение экономической ситуации в стране, но и деградация обстановки в сфере безопасности, внутри Ирака активизировались террористические группировки. "Потому что свержение режима Саддама Хусейна побудило многих офицеров, служивших при нем, перейти не просто в оппозицию, а стать членами международных террористических группировок", — сказал эксперт, указав на формирование террористической организации "Исламское государство"*.Именно эта группировка уже после вывода войск смогла захватить ряд городов в Ираке и Сирии и даже заявить о создании своего государства, которое никто не признал. О победе над ИГ власти Ирака заявили лишь по прошествии более чем трех лет — в конце 2017 года.Супонина тоже отмечала, что формирование движений в Ираке стало следствием событий марта 2003 года, добавив, что иракцы в годы присутствия США начали пополнять ряды такой террористической группировки, как "Аль-Каида"*", которой до вторжения в Ираке не было.* Террористические организации, запрещенные в России.

https://ria.ru/20230320/irak-1859019021.html

https://ria.ru/20230320/irak-1859014063.html

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