https://ria.ru/20230320/irak-1859014063.html

Эксперт рассказал, какие уроки вынесли США из вторжения в Ирак

Эксперт рассказал, какие уроки вынесли США из вторжения в Ирак - РИА Новости, 20.03.2023

Эксперт рассказал, какие уроки вынесли США из вторжения в Ирак

Власти США не вынесли больших уроков из войны в Ираке и, не отказавшись от агрессивной внешней политики, изменили лишь ее тактику, считает координатор... РИА Новости, 20.03.2023

2023-03-20T03:15

2023-03-20T03:15

2023-03-20T03:15

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ирак

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ВАШИНГТОН, 20 мар - РИА Новости. Власти США не вынесли больших уроков из войны в Ираке и, не отказавшись от агрессивной внешней политики, изменили лишь ее тактику, считает координатор Объединенной национальной антивоенной коалиции (UNAC) Джо Ломбардо. "Хотя власти США, кажется, вынесли мало уроков из Ирака, люди в США поняли, что больше не хотят войн, подобных Ираку и Вьетнаму. Это способствовало тому, что США больше полагаются на санкции и армии своих прокси, которые сражаются за них", - заявил правозащитник в интервью РИА Новости. По его оценке, "США не изменились и удвоили свою агрессию". Двадцать лет назад международная коалиция во главе с США начала военную операцию под кодовым названием "Иракская свобода". Операция проводилась вплоть до 1 мая 2003 года без санкции ООН. Официальным поводом к вторжению была заявлена связь тогдашнего иракского лидера Саддама Хусейна с международным терроризмом, а также версия ЦРУ о наличии в Ираке запасов оружия массового поражения, впоследствии признанная неподтвержденной. Ломбардо занимается антивоенным активизмом несколько десятилетий. Первые акции он проводил еще во время войны во Вьетнаме. "Мы смотрели с ужасом на то, как многие вещи, которые происходят и сейчас, начали происходить в Ираке, смотрели и протестовали", - добавляет он. "Сообщения СМИ были ограничены, и западных репортеров командировали вместе с военными, а те, кто отказывался, у них поджигали отели, принижали в СМИ, многие погибли", - вспоминает Ломбардо. По окончании войны, рассуждает активист, США продолжают пытаться руководить другими странами с помощью санкций и своих прокси-военных в Сирии, Ливии, Йемене, а также в отношении России на Украине. Он считает между тем, что не только сами США должны прекратить вмешательство в дела других государств, но и мировое сообщество должно постоять за себя. "Люди больше смотрят на Восток, например, в качестве альтернативы МВФ и Всемирному банку могут рассматриваться китайская инициатива "Один пояс - один путь" или даже БРИКС", - говорит собеседник агентства. "Это даст странам способы, чтобы бросить вызов экономическому и военному контролю над ними со стороны США и дать реальную возможность для своего развития", - считает активист.

https://ria.ru/20230320/irak-1859011634.html

https://ria.ru/20230320/irak-1859003846.html

https://ria.ru/20230320/irakskaya_svoboda-1858513139.html

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в мире, сша, ирак, вьетнам, саддам хусейн, оон, центральное разведывательное управление (цру), мвф