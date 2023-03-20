https://ria.ru/20230320/irak-1859014063.html
Эксперт рассказал, какие уроки вынесли США из вторжения в Ирак
Эксперт рассказал, какие уроки вынесли США из вторжения в Ирак - РИА Новости, 20.03.2023
Эксперт рассказал, какие уроки вынесли США из вторжения в Ирак
Власти США не вынесли больших уроков из войны в Ираке и, не отказавшись от агрессивной внешней политики, изменили лишь ее тактику, считает координатор... РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T03:15
2023-03-20T03:15
2023-03-20T03:15
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ВАШИНГТОН, 20 мар - РИА Новости. Власти США не вынесли больших уроков из войны в Ираке и, не отказавшись от агрессивной внешней политики, изменили лишь ее тактику, считает координатор Объединенной национальной антивоенной коалиции (UNAC) Джо Ломбардо. "Хотя власти США, кажется, вынесли мало уроков из Ирака, люди в США поняли, что больше не хотят войн, подобных Ираку и Вьетнаму. Это способствовало тому, что США больше полагаются на санкции и армии своих прокси, которые сражаются за них", - заявил правозащитник в интервью РИА Новости. По его оценке, "США не изменились и удвоили свою агрессию". Двадцать лет назад международная коалиция во главе с США начала военную операцию под кодовым названием "Иракская свобода". Операция проводилась вплоть до 1 мая 2003 года без санкции ООН. Официальным поводом к вторжению была заявлена связь тогдашнего иракского лидера Саддама Хусейна с международным терроризмом, а также версия ЦРУ о наличии в Ираке запасов оружия массового поражения, впоследствии признанная неподтвержденной. Ломбардо занимается антивоенным активизмом несколько десятилетий. Первые акции он проводил еще во время войны во Вьетнаме. "Мы смотрели с ужасом на то, как многие вещи, которые происходят и сейчас, начали происходить в Ираке, смотрели и протестовали", - добавляет он. "Сообщения СМИ были ограничены, и западных репортеров командировали вместе с военными, а те, кто отказывался, у них поджигали отели, принижали в СМИ, многие погибли", - вспоминает Ломбардо. По окончании войны, рассуждает активист, США продолжают пытаться руководить другими странами с помощью санкций и своих прокси-военных в Сирии, Ливии, Йемене, а также в отношении России на Украине. Он считает между тем, что не только сами США должны прекратить вмешательство в дела других государств, но и мировое сообщество должно постоять за себя. "Люди больше смотрят на Восток, например, в качестве альтернативы МВФ и Всемирному банку могут рассматриваться китайская инициатива "Один пояс - один путь" или даже БРИКС", - говорит собеседник агентства. "Это даст странам способы, чтобы бросить вызов экономическому и военному контролю над ними со стороны США и дать реальную возможность для своего развития", - считает активист.
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в мире, сша, ирак, вьетнам, саддам хусейн, оон, центральное разведывательное управление (цру), мвф
В мире, США, Ирак, Вьетнам, Саддам Хусейн, ООН, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), МВФ
Эксперт рассказал, какие уроки вынесли США из вторжения в Ирак
Ломбардо: после Ирака США не отказались от агрессивной стратегии, а лишь поменяли тактику
ВАШИНГТОН, 20 мар - РИА Новости. Власти США не вынесли больших уроков из войны в Ираке и, не отказавшись от агрессивной внешней политики, изменили лишь ее тактику, считает координатор Объединенной национальной антивоенной коалиции (UNAC) Джо Ломбардо.
"Хотя власти США, кажется, вынесли мало уроков из Ирака, люди в США поняли, что больше не хотят войн, подобных Ираку и Вьетнаму. Это способствовало тому, что США больше полагаются на санкции и армии своих прокси, которые сражаются за них", - заявил правозащитник в интервью РИА Новости. По его оценке, "США не изменились и удвоили свою агрессию".
Эксперты назвали итоги американского вторжения в Ирак
Двадцать лет назад международная коалиция во главе с США
начала военную операцию под кодовым названием "Иракская свобода". Операция проводилась вплоть до 1 мая 2003 года без санкции ООН
. Официальным поводом к вторжению была заявлена связь тогдашнего иракского лидера Саддама Хусейна
с международным терроризмом, а также версия ЦРУ
о наличии в Ираке
запасов оружия массового поражения, впоследствии признанная неподтвержденной.
Ломбардо занимается антивоенным активизмом несколько десятилетий. Первые акции он проводил еще во время войны во Вьетнаме
.
«
"Когда США вошли в Ирак, я снова начал организовывать (подобные акции - ред.)", - говорит собеседник агентства, вспоминая, что в день начала операции 20 лет назад миллионы людей вышли на улицы по всему миру, только в Нью-Йорке
в демонстрации приняли участие около полумиллиона человек, в том числе и он сам. "Миллионы людей вышли на улицы Лондона
, Парижа, Рима, Токио
, но США, будучи гегемоном и единственной супердержавой, считали, что могут игнорировать эти протесты, и начали захват Ирака", - говорит активист.
"Мы смотрели с ужасом на то, как многие вещи, которые происходят и сейчас, начали происходить в Ираке, смотрели и протестовали", - добавляет он. "Сообщения СМИ были ограничены, и западных репортеров командировали вместе с военными, а те, кто отказывался, у них поджигали отели, принижали в СМИ, многие погибли", - вспоминает Ломбардо.
Военный историк оценил последствия "лживого" вторжения США в Ирак
По окончании войны, рассуждает активист, США продолжают пытаться руководить другими странами с помощью санкций и своих прокси-военных в Сирии
, Ливии, Йемене
, а также в отношении России
на Украине.
Он считает между тем, что не только сами США должны прекратить вмешательство в дела других государств, но и мировое сообщество должно постоять за себя.
«
"Мир должен выучить, что он может встать против обидчика и страны, на которые наложены санкции или которые атакуют США, должны сплотиться и создать альтернативу экономической, политической и военной гегемонии США", - говорит Ломбардо, отмечая с удовлетворением появление возможных альтернатив.
"Люди больше смотрят на Восток, например, в качестве альтернативы МВФ
и Всемирному банку
могут рассматриваться китайская инициатива "Один пояс - один путь" или даже БРИКС
", - говорит собеседник агентства.
"Это даст странам способы, чтобы бросить вызов экономическому и военному контролю над ними со стороны США и дать реальную возможность для своего развития", - считает активист.
Военная операция США против Ирака "Иракская свобода"