https://ria.ru/20230320/irak-1859011634.html

Эксперты назвали итоги американского вторжения в Ирак

Эксперты назвали итоги американского вторжения в Ирак - РИА Новости, 20.03.2023

Эксперты назвали итоги американского вторжения в Ирак

Ирак даже спустя два десятилетия после американского вторжения остается тенью некогда сильного и процветавшего государства, в то время как США и их союзники... РИА Новости, 20.03.2023

2023-03-20T02:09

2023-03-20T02:09

2023-03-20T02:09

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ВАШИНГТОН, 20 мар – РИА Новости. Ирак даже спустя два десятилетия после американского вторжения остается тенью некогда сильного и процветавшего государства, в то время как США и их союзники успешно применяют усвоенные в ходе той войны тактики подавления голосов несогласных в конфликте на Украине, считают опрошенные РИА Новости аналитики. Крах государственности "Мы приходим в Ирак с великим уважением к его гражданам, их цивилизациям и религиям, которые они практикуют. У нас нет другой цели, кроме как устранить угрозу и вернуть контроль над страной в руки собственного народа", - провозгласил 20 марта 2003 года президент Джордж Буш-младший. Именно в тот день, ровно 20 лет назад, международная коалиция во главе с США начала военную операцию под кодовым названием "Иракская свобода". Операция проводилась вплоть до 1 мая 2003 года без санкции ООН. Официальным поводом к вторжению была заявлена связь тогдашнего иракского лидера Саддама Хусейна с международным терроризмом, а также версия ЦРУ о наличии в Ираке запасов оружия массового поражения, впоследствии признанная неподтвержденной. Несмотря на обещания американцев искоренить терроризм и построить "свободную нацию", сегодня это ближневосточное государство по-прежнему страдает от экстремизма и насилия, экономического отставания и слабости государственных институтов. Однако, как констатируют собеседники РИА Новости, на Западе и спустя два десятилетия по-прежнему с неохотой говорят о том, что именно интервенция США привела к краху государственности Ирака. "Трудно переоценить ущерб, причиненный Ираку этим незаконным нападением. После продолжительного вторжения, гражданской войны, экономических потрясений, иностранной оккупации и нашествия повстанцев экстремистского толка Ирак вообще чудом сохранился как государство. Он хромает, превратившись в тень некогда могущественной, относительно процветавшей и уважаемой во всем мире державы, каковой он являлся в 1990-е годы", - прокомментировал бывший посол Великобритании в Бахрейне и Сирии Питер Форд. Оценивая влияние событий 20-летней давности, он с сожалением отметил, что страна и по сей день имеет лишь "полусуверенитет" от США, чьи войска вопреки звучащим в Ираке протестам по-прежнему присутствуют на его территории. По мнению Форда, чиновники в администрации Буша-младшего, занимавшиеся подготовкой к вторжению, мало заботились о внедрении надлежащего управления страной, уделяя основное внимание выведению из строя устранению угрозы доминированию США в ближневосточном регионе. "Высокомерие фантазии Буша и (шефа Пентагона Дональда) Рамсфелда о том, что Ирак может быть преобразован в сильную проамериканскую демократию, можно сравнить разве что с их невежеством. Фантазия разбилась о региональные реалии, в которых племенные и религиозные связи навязывают необходимость установления либо диктатуры, либо политического устройства, основанного на тонком балансе", - полагает отставной британский дипломат. Старые трюки на новый лад Военное вторжение, гражданская война и терроризм привели к гибели сотен тысяч граждан Ирака. Согласно некоторым подсчетам, только военные действия в период с 2003 по 2011 год унесли жизни почти полумиллиона человек. Балканизация страны и сопровождавшее ее насилие стали благодатной почвой для экстремистов – в первую очередь для филиала "Аль-Каиды"* в Ираке, объявившего в 2013 году о создании "Исламского государства"*. Отвоевать захваченные боевиками города удалось лишь к зиме 2017 года. По мнению профессора юриспруденции Университета штата Иллинойс Френсиса Бойла, военная интервенция США и союзников была "незаконной агрессией, развязанной для бесконтрольного разграбления иракской экономики и нефтяных месторождений в нарушение международного права". Эта "бойня", подчеркивает Бойл, соответствовала классическому определению геноцида, суть которого состоит в "умышленном создании группе людей условий жизни, рассчитанных на ее полное или частичное уничтожение". "Эта война стала частью продолжавшейся более двух десятилетий кампании геноцидных санкций и незаконной агрессии, которую сменявшие друг друга президенты США и их команды вели в период с 1990 по 2012 год и жертвами которых стали 3,3 миллиона иракцев, в том числе 750 тысяч детей", - пояснил аналитик. Столь трагический итог недальновидной внешней политики, как полагает в свою очередь Питер Форд, должен был научить американский политический истеблишмент избегать "ошибок, основанных на принятии желаемого за действительное и имперском высокомерии". Однако, добавляет с сожалением бывший посол Великобритании, эти уроки усвоены не были. "Вместо этого политики научились эффективнее манипулировать внутренней оппозицией их военному авантюризму, в частности путем установления более жесткого контроля над корпоративными СМИ. Украинский кризис служит наглядной иллюстрацией того, как именно были применены эти уроки. Несогласие по поводу вмешательства во внутренние дела Украины подавляется в масштабах Оруэлла, в то время как США проявляют безграничную способность терпеть потери украинских войск", - отмечает он. Другим печальным итогом "иракской авантюры", констатирует экс-дипломат, стало то, что теперь США являются последней страной, которая имеет право учить других, как надо соблюдать "основанный на правилах международный порядок". "То, что государство, которое вторглось и оккупировало другое государство, теперь являет собой маяк добродетели, вызывает не уважение, а насмешку. Находящееся под контролем общественное мнение на Западе можно обмануть, но глобальному Югу виднее, как на самом деле обстоят дела", - резюмировал Форд.* Террористические организации, запрещенные в России.

https://ria.ru/20230320/irak-1859003846.html

https://ria.ru/20230319/amerika-1858964286.html

https://ria.ru/20230318/protest-1858851920.html

https://ria.ru/20230207/ssha-1850329667.html

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в мире, сша, ирак, великобритания, джордж буш (младший), саддам хусейн, пентагон