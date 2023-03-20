Военный историк оценил последствия "лживого" вторжения США в Ирак
Плотников: лживое вторжение США в Ирак превратило Ближний Восток в дугу нестабильности
© AP Photo / Murad SezerАмериканские военнослужащие возле дворца свергнутого президента Ирака Саддама Хусейна в Тикрите. 16 марта 2004
© AP Photo / Murad Sezer
Американские военнослужащие возле дворца свергнутого президента Ирака Саддама Хусейна в Тикрите. 16 марта 2004. Архивное фото
МОСКВА, 20 мар – РИА Новости. Вторжение США в Ирак в 2003 году под откровенно ложным предлогом наличия у Багдада химоружия разрушило страну, ввергнув ее в бесконечные межрелигиозные и национальные конфликты и превратив весь Ближний Восток в "дугу нестабильности", заявил РИА Новости член научного совета Российского военно-исторического общества Алексей Плотников.
Ровно 20 лет назад, 20 марта 2003 года, США и их союзники начали военную операцию "Иракская свобода" (Iraqi Freedom, часто ошибочно называется "Шок и трепет" по одноименной американской военной доктрине), направленную на свержение власти Саддама Хусейна. К маю коалиция фактически захватила страну, поделив ее территорию на несколько оккупационных зон.
Предлогом для интервенции, которая происходила без санкции Совбеза ООН, послужили обвинения, что Ирак якобы располагает запасами оружия массового уничтожения. Данные американских разведслужб оказались ложными. Война привела к гибели свыше 100 тысяч мирных жителей, стала причиной обострения конфликта между суннитами и шиитами, а также "курдского вопроса".
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"Сегодня хорошо известно, что никакого химического оружия у Ирака не было, эту ложь признали даже сами американцы. Накануне вторжения госсекретарь США Колин Пауэлл, выступая на заседании Совбеза ООН, тряс пробиркой со стиральным порошком. Эта война имела долгоиграющие последствия, она стала началом агрессии США против стран Ближнего Востока, в результате которой возникла огромная "дуга нестабильности" от Ирака до Ливии, которая никуда не исчезла до сих пор", - сказал Плотников.
Историк подчеркнул, что истинные цели США в развязанной войне являлось получение контроля над иракскими нефтяными месторождениями, плацдарма в стратегически важном регионе и возможности управлять Ближним Востоком за счет, созданного там "управляемого хаоса".
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"Внешняя политика США "хороша" тем, что Штаты в отличие от той же Великобритании, которая любит сложные комбинации, предельно откровенны в заявляемых целях – им была очень важна иракская нефть, сама территория страны как стратегическая опорная база для распространения своего влияния на Ближнем Востоке. Для этого им нужно было устранить неугодного им независимого лидера государства", - пояснил собеседник агентства.
При этом Плотников отметил, что в начале 2000-х Саддама Хуссейна нельзя было назвать в строгом смысле антиамериканским политиком.
"Провалились" и забыли
Несмотря на фактический захват Ирака и свержение Хуссейна, спустя семь лет после вторжения США были вынуждены уйти, не достигнув большинства своих целей, оставив после себя вместо некогда стабильного государства разрушенную страну, раздираемую религиозными и межэтническими конфликтами. Такой неудачный итог американской авантюры для самого Вашингтона историк объясняет фундаментальным "пороком", заложенным в американскую внешнюю политику.
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"Оборотной стороной политики управляемого хаоса является то, что этот самый хаос выходит из-под управления и начинает вредить своему "хозяину". Американцы сами признают, что одной из их самых слабых сторон является невозможность удержать созданную ими же ситуацию. В силу некоей "ковбойской" прямоты, США не изучают "глубинные" аспекты стран и обществ, в дела которых они вмешиваются. Именно поэтому сегодня они во многом растратили то влияние, которые они имели на Багдад", - сказал Плотников.
Член научного совета РВИО подчеркнул, что для США стало "откровением", что Ирак - это чуждая Америке по культуре и менталитету страна, которая не смогла бы существовать по принципам и законам, которые работают в самих Штатах.
"В определенный момент США видят, что ситуация им не подконтрольна, тогда они с легкостью выходят из страны, переложив всю ответственность за решение ее проблем на своих сателлитов в регионе. Иногда такая недобросовестная политика заканчивается для Вашингтона громкими провалами, последний из них – Афганистан, который американцы в 2021 покинули с откровенным позором", - пояснил собеседник агентства.
Пороховая бочка вместо "сильной руки"
Война в Ираке стала первой в череде конфликтов, которые сотрясли арабский мир, превратив в том числе такие страны, как Сирия и Ливия, в очаги бесконечных конфликтов и распространения терроризма.
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"Некогда процветающая Ливия сегодня является бесконечным источником распространения террористической угрозы. Сегодня можно, к сожалению, констатировать, что на данной территории существует даже две страны со столицами в Бенгази и Триполи, но "государства" как такого там нет", - посетовал Плотников.
Говоря о сегодняшнем Ираке, историк отметил, что это – одна из самых нестабильных стран ближневосточного региона, сравнив ее с Балканами конца XIX - начала XX века, которую первый канцлер Германской империи Отто фон Бисмарк называл "пороховой бочкой Европы".
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"Еще многие годы посеянные в Ираке семена нестабильности, анархии, терроризма будут разлетаться и всходить по всему Ближнему и Среднему Востоку. Честно говоря, в ближайшие годы и даже десятилетия я не вижу путей урегулирования ситуации в этой стране", - сказал Плотников.
Собеседник агентства отметил, что ввиду региональной специфики единственным шансом восстановить мирную жизнь в Ираке, к власти в этой стране должна прийти "сильная рука", которой США лишили Багдад 20 лет назад.
"Должен появиться новый Саддам Хуссейн - тот человек, который сильной рукой снова объединит Ирак. Да, он действовал жестко, значительная часть критики в его адрес была справедлива, но каким-то образом он сумел обуздать и примирить разные слои общества, очень отличающегося от западного – кого-то он безжалостно "прессовал", с кем-то договаривался, но эта политика "работала", - заключил историк.