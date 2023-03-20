https://ria.ru/20230320/irak-1859003846.html

Военный историк оценил последствия "лживого" вторжения США в Ирак

Военный историк оценил последствия "лживого" вторжения США в Ирак - РИА Новости, 20.03.2023

Военный историк оценил последствия "лживого" вторжения США в Ирак

Вторжение США в Ирак в 2003 году под откровенно ложным предлогом наличия у Багдада химоружия разрушило страну, ввергнув ее в бесконечные межрелигиозные и... РИА Новости, 20.03.2023

2023-03-20T00:50

2023-03-20T00:50

2023-03-20T00:55

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МОСКВА, 20 мар – РИА Новости. Вторжение США в Ирак в 2003 году под откровенно ложным предлогом наличия у Багдада химоружия разрушило страну, ввергнув ее в бесконечные межрелигиозные и национальные конфликты и превратив весь Ближний Восток в "дугу нестабильности", заявил РИА Новости член научного совета Российского военно-исторического общества Алексей Плотников. Ровно 20 лет назад, 20 марта 2003 года, США и их союзники начали военную операцию "Иракская свобода" (Iraqi Freedom, часто ошибочно называется "Шок и трепет" по одноименной американской военной доктрине), направленную на свержение власти Саддама Хусейна. К маю коалиция фактически захватила страну, поделив ее территорию на несколько оккупационных зон. Предлогом для интервенции, которая происходила без санкции Совбеза ООН, послужили обвинения, что Ирак якобы располагает запасами оружия массового уничтожения. Данные американских разведслужб оказались ложными. Война привела к гибели свыше 100 тысяч мирных жителей, стала причиной обострения конфликта между суннитами и шиитами, а также "курдского вопроса". Историк подчеркнул, что истинные цели США в развязанной войне являлось получение контроля над иракскими нефтяными месторождениями, плацдарма в стратегически важном регионе и возможности управлять Ближним Востоком за счет, созданного там "управляемого хаоса". При этом Плотников отметил, что в начале 2000-х Саддама Хуссейна нельзя было назвать в строгом смысле антиамериканским политиком. "Провалились" и забыли Несмотря на фактический захват Ирака и свержение Хуссейна, спустя семь лет после вторжения США были вынуждены уйти, не достигнув большинства своих целей, оставив после себя вместо некогда стабильного государства разрушенную страну, раздираемую религиозными и межэтническими конфликтами. Такой неудачный итог американской авантюры для самого Вашингтона историк объясняет фундаментальным "пороком", заложенным в американскую внешнюю политику. Член научного совета РВИО подчеркнул, что для США стало "откровением", что Ирак - это чуждая Америке по культуре и менталитету страна, которая не смогла бы существовать по принципам и законам, которые работают в самих Штатах. "В определенный момент США видят, что ситуация им не подконтрольна, тогда они с легкостью выходят из страны, переложив всю ответственность за решение ее проблем на своих сателлитов в регионе. Иногда такая недобросовестная политика заканчивается для Вашингтона громкими провалами, последний из них – Афганистан, который американцы в 2021 покинули с откровенным позором", - пояснил собеседник агентства. Пороховая бочка вместо "сильной руки" Война в Ираке стала первой в череде конфликтов, которые сотрясли арабский мир, превратив в том числе такие страны, как Сирия и Ливия, в очаги бесконечных конфликтов и распространения терроризма. Говоря о сегодняшнем Ираке, историк отметил, что это – одна из самых нестабильных стран ближневосточного региона, сравнив ее с Балканами конца XIX - начала XX века, которую первый канцлер Германской империи Отто фон Бисмарк называл "пороховой бочкой Европы". Собеседник агентства отметил, что ввиду региональной специфики единственным шансом восстановить мирную жизнь в Ираке, к власти в этой стране должна прийти "сильная рука", которой США лишили Багдад 20 лет назад. "Должен появиться новый Саддам Хуссейн - тот человек, который сильной рукой снова объединит Ирак. Да, он действовал жестко, значительная часть критики в его адрес была справедлива, но каким-то образом он сумел обуздать и примирить разные слои общества, очень отличающегося от западного – кого-то он безжалостно "прессовал", с кем-то договаривался, но эта политика "работала", - заключил историк.

https://ria.ru/20230319/amerika-1858964286.html

https://ria.ru/20230318/protest-1858851920.html

https://ria.ru/20230207/ssha-1850329667.html

https://ria.ru/20230316/imperii-1858142228.html

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