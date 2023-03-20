https://ria.ru/20230320/iphone-1859073746.html

В Кремле не подтвердили информацию о запрете на iPhone для чиновников

В Кремле не подтвердили информацию о запрете на iPhone для чиновников - РИА Новости, 20.03.2023

В Кремле не подтвердили информацию о запрете на iPhone для чиновников

Смартфоны не используются в служебных целях, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, не подтвердив информацию о том, что чиновникам якобы... РИА Новости, 20.03.2023

2023-03-20T12:24

2023-03-20T12:24

2023-03-20T12:27

apple iphone

технологии

россия

дмитрий песков

apple

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Смартфоны не используются в служебных целях, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, не подтвердив информацию о том, что чиновникам якобы запретили использовать iPhone.Ранее "Коммерсант" сообщил, что сотрудников администрации президента России попросили избавиться от смартфонов американской фирмы Apple.На вопрос, достоверна ли эта информация, Песков сообщил, что не может подтвердить эту информацию."Собственно, в служебных целях смартфоны, понятно, что использовать нельзя, какие бы они не были, здесь нет разницы. Любой смартфон достаточно транспарентный механизм, поэтому неважно, какая операционная система - Android или iOS. Естественно, что в служебных целях они не используются. И категорированные переговоры, категорированные материалы не пересылаются из смартфонов", - сказал Песков, отвечая на вопросы журналистов.

https://ria.ru/20230320/iphone-1859031318.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

apple iphone, технологии, россия, дмитрий песков, apple