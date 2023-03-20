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В Кремле не подтвердили информацию о запрете на iPhone для чиновников - РИА Новости, 20.03.2023
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12:24 20.03.2023 (обновлено: 12:27 20.03.2023)
https://ria.ru/20230320/iphone-1859073746.html
В Кремле не подтвердили информацию о запрете на iPhone для чиновников
В Кремле не подтвердили информацию о запрете на iPhone для чиновников - РИА Новости, 20.03.2023
В Кремле не подтвердили информацию о запрете на iPhone для чиновников
Смартфоны не используются в служебных целях, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, не подтвердив информацию о том, что чиновникам якобы... РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T12:24
2023-03-20T12:27
apple iphone
технологии
россия
дмитрий песков
apple
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Смартфоны не используются в служебных целях, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, не подтвердив информацию о том, что чиновникам якобы запретили использовать iPhone.Ранее "Коммерсант" сообщил, что сотрудников администрации президента России попросили избавиться от смартфонов американской фирмы Apple.На вопрос, достоверна ли эта информация, Песков сообщил, что не может подтвердить эту информацию."Собственно, в служебных целях смартфоны, понятно, что использовать нельзя, какие бы они не были, здесь нет разницы. Любой смартфон достаточно транспарентный механизм, поэтому неважно, какая операционная система - Android или iOS. Естественно, что в служебных целях они не используются. И категорированные переговоры, категорированные материалы не пересылаются из смартфонов", - сказал Песков, отвечая на вопросы журналистов.
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apple iphone, технологии, россия, дмитрий песков, apple
Apple iPhone, Технологии, Россия, Дмитрий Песков, Apple
В Кремле не подтвердили информацию о запрете на iPhone для чиновников

Песков не подтвердил информацию о запрете на iPhone для чиновников

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкiPhone 13
iPhone 13 - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Смартфоны не используются в служебных целях, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, не подтвердив информацию о том, что чиновникам якобы запретили использовать iPhone.
Ранее "Коммерсант" сообщил, что сотрудников администрации президента России попросили избавиться от смартфонов американской фирмы Apple.
На вопрос, достоверна ли эта информация, Песков сообщил, что не может подтвердить эту информацию.
"Собственно, в служебных целях смартфоны, понятно, что использовать нельзя, какие бы они не были, здесь нет разницы. Любой смартфон достаточно транспарентный механизм, поэтому неважно, какая операционная система - Android или iOS. Естественно, что в служебных целях они не используются. И категорированные переговоры, категорированные материалы не пересылаются из смартфонов", - сказал Песков, отвечая на вопросы журналистов.
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