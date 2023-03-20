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Путин поручил МВД решить проблемы с гражданством для жителей новых регионов
Путин поручил МВД решить проблемы с гражданством для жителей новых регионов - РИА Новости, 20.03.2023
Путин поручил МВД решить проблемы с гражданством для жителей новых регионов
Президент России Владимир Путин поручил МВД РФ решить вопросы получения гражданства жителями новых российских регионов, отметив, что необходимо навести порядок... РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T14:45
2023-03-20T14:45
2023-03-20T14:59
россия
общество
владимир путин
владимир колокольцев
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил МВД РФ решить вопросы получения гражданства жителями новых российских регионов, отметив, что необходимо навести порядок и сделать это быстро.Президент отметил, обращаясь к главе МВД России Владимиру Колокольцеву, что в таких формальных вещах, как выдача паспортов жителями новых регионов России, возможно, есть сложности, но не такие, какие министерство не в состоянии было бы решить."Я прошу навести здесь порядок и быстро это сделать. Люди хотят быть гражданами нашей страны, идут за получением паспортов, во-первых, все длится очень долго, месяцами, и в очередях надо стоять немерено по времени. Кто этим занимается? Эти люди должны ответственно подойти к решению этих задач, если не умеют, надо научить, не хотят, надо куда-нибудь перевести. Займитесь как следует, я серьезно говорю", - сказал Путин в ходе расширенного заседания коллегии МВД России, обращаясь к Колокольцеву.
https://ria.ru/20230304/krym-1855810928.html
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россия, общество, владимир путин, владимир колокольцев
Россия, Общество, Владимир Путин, Владимир Колокольцев
Путин поручил МВД решить проблемы с гражданством для жителей новых регионов
Путин поручил МВД решить вопросы получения гражданства жителями новых российских регионов
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил МВД РФ решить вопросы получения гражданства жителями новых российских регионов, отметив, что необходимо навести порядок и сделать это быстро.
Президент отметил, обращаясь к главе МВД России Владимиру Колокольцеву
, что в таких формальных вещах, как выдача паспортов жителями новых регионов России, возможно, есть сложности, но не такие, какие министерство не в состоянии было бы решить.
"Я прошу навести здесь порядок и быстро это сделать. Люди хотят быть гражданами нашей страны, идут за получением паспортов, во-первых, все длится очень долго, месяцами, и в очередях надо стоять немерено по времени. Кто этим занимается? Эти люди должны ответственно подойти к решению этих задач, если не умеют, надо научить, не хотят, надо куда-нибудь перевести. Займитесь как следует, я серьезно говорю", - сказал Путин в ходе расширенного заседания коллегии МВД России, обращаясь к Колокольцеву.
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