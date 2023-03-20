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В Турции развернули госпиталь Минздрава России для помощи при землетрясении - РИА Новости, 20.03.2023
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23:13 20.03.2023
https://ria.ru/20230320/gospital-1859324022.html
В Турции развернули госпиталь Минздрава России для помощи при землетрясении
В Турции развернули госпиталь Минздрава России для помощи при землетрясении - РИА Новости, 20.03.2023
В Турции развернули госпиталь Минздрава России для помощи при землетрясении
Многопрофильный мобильный госпиталь Минздрава России развернут в Турции для помощи пострадавшим в результате землетрясения, сообщила пресс-служба министерства... РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T23:13
2023-03-20T23:13
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турция
хатай (провинция)
алексей кузнецов
землетрясение в турции и сирии
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Многопрофильный мобильный госпиталь Минздрава России развернут в Турции для помощи пострадавшим в результате землетрясения, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения РФ. "Многопрофильный мобильный госпиталь Федерального центра медицины катастроф Минздрава России развернут в районе Эрзин провинции Хатай. Госпиталь развернут на территории больницы, здание которой сильно пострадало при землетрясении и стало непригодным для дальнейшего оказания медицинской помощи", - говорится в сообщении. Аналогичный полевой многопрофильный медицинский госпиталь Федерального центра медицины катастроф в настоящее время принимает пациентов в Сирии, уточнили в пресс-службе. "Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России обладает всеми необходимыми силами и средствами для оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации в любой точке земного шара. Специалисты центра оперативно вылетают на место происшествия и оказывают всю необходимую медицинскую помощь", — сказал помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.
https://ria.ru/20230320/zemletryasenie-1859150323.html
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в мире, россия, турция, хатай (провинция), алексей кузнецов, землетрясение в турции и сирии
В мире, Россия, Турция, Хатай (провинция), Алексей Кузнецов, Землетрясение в Турции и Сирии
В Турции развернули госпиталь Минздрава России для помощи при землетрясении

В Турции развернули госпиталь Минздрава России для помощи пострадавшим при землетрясении

© Sputnik / Сертач Каяр | Перейти в медиабанкЖители на улице пострадавшего от землетрясения турецкого города Адыямана
Жители на улице пострадавшего от землетрясения турецкого города Адыямана - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
© Sputnik / Сертач Каяр
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Жители на улице пострадавшего от землетрясения турецкого города Адыямана. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Многопрофильный мобильный госпиталь Минздрава России развернут в Турции для помощи пострадавшим в результате землетрясения, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения РФ.
"Многопрофильный мобильный госпиталь Федерального центра медицины катастроф Минздрава России развернут в районе Эрзин провинции Хатай. Госпиталь развернут на территории больницы, здание которой сильно пострадало при землетрясении и стало непригодным для дальнейшего оказания медицинской помощи", - говорится в сообщении.
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Аналогичный полевой многопрофильный медицинский госпиталь Федерального центра медицины катастроф в настоящее время принимает пациентов в Сирии, уточнили в пресс-службе.
"Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России обладает всеми необходимыми силами и средствами для оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации в любой точке земного шара. Специалисты центра оперативно вылетают на место происшествия и оказывают всю необходимую медицинскую помощь", — сказал помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.
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