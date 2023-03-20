https://ria.ru/20230320/gospital-1859324022.html

В Турции развернули госпиталь Минздрава России для помощи при землетрясении

В Турции развернули госпиталь Минздрава России для помощи при землетрясении - РИА Новости, 20.03.2023

В Турции развернули госпиталь Минздрава России для помощи при землетрясении

Многопрофильный мобильный госпиталь Минздрава России развернут в Турции для помощи пострадавшим в результате землетрясения, сообщила пресс-служба министерства... РИА Новости, 20.03.2023

2023-03-20T23:13

2023-03-20T23:13

2023-03-20T23:13

в мире

россия

турция

хатай (провинция)

алексей кузнецов

землетрясение в турции и сирии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0f/1852205250_0:291:2846:1892_1920x0_80_0_0_b0467a44714e0611e9c47c23d365ac88.jpg

МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Многопрофильный мобильный госпиталь Минздрава России развернут в Турции для помощи пострадавшим в результате землетрясения, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения РФ. "Многопрофильный мобильный госпиталь Федерального центра медицины катастроф Минздрава России развернут в районе Эрзин провинции Хатай. Госпиталь развернут на территории больницы, здание которой сильно пострадало при землетрясении и стало непригодным для дальнейшего оказания медицинской помощи", - говорится в сообщении. Аналогичный полевой многопрофильный медицинский госпиталь Федерального центра медицины катастроф в настоящее время принимает пациентов в Сирии, уточнили в пресс-службе. "Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России обладает всеми необходимыми силами и средствами для оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации в любой точке земного шара. Специалисты центра оперативно вылетают на место происшествия и оказывают всю необходимую медицинскую помощь", — сказал помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

https://ria.ru/20230320/zemletryasenie-1859150323.html

https://ria.ru/20230301/zemletryasenie-1855050650.html

россия

турция

хатай (провинция)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, турция, хатай (провинция), алексей кузнецов, землетрясение в турции и сирии