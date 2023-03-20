https://ria.ru/20230320/gory-1859069529.html

В горах Кубани и Адыгеи сохраняется лавинная опасность

В горах Кубани и Адыгеи сохраняется лавинная опасность - РИА Новости, 20.03.2023

В горах Кубани и Адыгеи сохраняется лавинная опасность

Штормовое предупреждение продлено до 22 марта в горах Краснодарского края и Адыгеи из-за вероятности схода снежных лавин на высоте более 2,5 тысячи метров,... РИА Новости, 20.03.2023

2023-03-20T14:47

2023-03-20T14:47

2023-03-20T14:47

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КРАСНОДАР, 20 мар — РИА Новости. Штормовое предупреждение продлено до 22 марта в горах Краснодарского края и Адыгеи из-за вероятности схода снежных лавин на высоте более 2,5 тысячи метров, сообщили в ГУМЧС РФ по Кубани.Предупреждение начало действовать с 3 февраля. Ранее опасность была установлена на высотах свыше тысячи, 1,5 тысячи и двух тысяч метров. Спасатели рекомендуют туристам и горожанам не выходить в горы во время снегопада и непогоды. На Кубани преимущественно без осадков, ночью и утром местами туман. Температура воздуха в горах ночью достигнет минус трех градусов, днем до десяти градусов тепла, прогнозируют синоптики.

https://ria.ru/20230316/puteshestviya-1858302690.html

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Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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