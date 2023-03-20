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В горах Кубани и Адыгеи сохраняется лавинная опасность
В горах Кубани и Адыгеи сохраняется лавинная опасность - РИА Новости, 20.03.2023
В горах Кубани и Адыгеи сохраняется лавинная опасность
Штормовое предупреждение продлено до 22 марта в горах Краснодарского края и Адыгеи из-за вероятности схода снежных лавин на высоте более 2,5 тысячи метров,... РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T14:47
2023-03-20T14:47
2023-03-20T14:47
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КРАСНОДАР, 20 мар — РИА Новости. Штормовое предупреждение продлено до 22 марта в горах Краснодарского края и Адыгеи из-за вероятности схода снежных лавин на высоте более 2,5 тысячи метров, сообщили в ГУМЧС РФ по Кубани.Предупреждение начало действовать с 3 февраля. Ранее опасность была установлена на высотах свыше тысячи, 1,5 тысячи и двух тысяч метров. Спасатели рекомендуют туристам и горожанам не выходить в горы во время снегопада и непогоды. На Кубани преимущественно без осадков, ночью и утром местами туман. Температура воздуха в горах ночью достигнет минус трех градусов, днем до десяти градусов тепла, прогнозируют синоптики.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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В горах Кубани и Адыгеи сохраняется лавинная опасность
В горах Кубани и Адыгеи лавинная опасность продлена до среды
КРАСНОДАР, 20 мар — РИА Новости. Штормовое предупреждение продлено до 22 марта в горах Краснодарского края и Адыгеи из-за вероятности схода снежных лавин на высоте более 2,5 тысячи метров, сообщили в ГУМЧС РФ по Кубани.
Предупреждение начало действовать с 3 февраля. Ранее опасность была установлена на высотах свыше тысячи, 1,5 тысячи и двух тысяч метров. Спасатели рекомендуют туристам и горожанам не выходить в горы во время снегопада и непогоды.
На Кубани преимущественно без осадков, ночью и утром местами туман. Температура воздуха в горах ночью достигнет минус трех градусов, днем до десяти градусов тепла, прогнозируют синоптики.
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