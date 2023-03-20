https://ria.ru/20230320/gorenie-1859001098.html

В строительных цехах в Астрахани ликвидировали открытое горение

В строительных цехах в Астрахани ликвидировали открытое горение - РИА Новости, 20.03.2023

В строительных цехах в Астрахани ликвидировали открытое горение

Пожарные ликвидировали открытое горение в строительных цехах в Астрахани, информации о пострадавших нет, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по... РИА Новости, 20.03.2023

2023-03-20T00:15

2023-03-20T00:15

2023-03-20T00:15

происшествия

астрахань

россия

астраханская область

коммерческая недвижимость

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 мар - РИА Новости. Пожарные ликвидировали открытое горение в строительных цехах в Астрахани, информации о пострадавших нет, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по Астраханской области. Два строительных цеха загорелись на улице 2-й проезд Рождественского, 6 А в Астрахани в воскресенье вечером. Площадь пожара составила 210 квадратных метров. Позже пожар удалось локализовать. "На месте пожара объявлена ликвидация открытого горения", - сказал представитель ведомства. Информации о пострадавших нет.

https://ria.ru/20230318/pozhar-1858838652.html

астрахань

россия

астраханская область

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происшествия, астрахань, россия, астраханская область, коммерческая недвижимость