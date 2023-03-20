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В строительных цехах в Астрахани ликвидировали открытое горение - РИА Новости, 20.03.2023
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00:15 20.03.2023
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В строительных цехах в Астрахани ликвидировали открытое горение
В строительных цехах в Астрахани ликвидировали открытое горение - РИА Новости, 20.03.2023
В строительных цехах в Астрахани ликвидировали открытое горение
Пожарные ликвидировали открытое горение в строительных цехах в Астрахани, информации о пострадавших нет, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по... РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T00:15
2023-03-20T00:15
происшествия
астрахань
россия
астраханская область
коммерческая недвижимость
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 мар - РИА Новости. Пожарные ликвидировали открытое горение в строительных цехах в Астрахани, информации о пострадавших нет, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по Астраханской области. Два строительных цеха загорелись на улице 2-й проезд Рождественского, 6 А в Астрахани в воскресенье вечером. Площадь пожара составила 210 квадратных метров. Позже пожар удалось локализовать. "На месте пожара объявлена ликвидация открытого горения", - сказал представитель ведомства. Информации о пострадавших нет.
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происшествия, астрахань, россия, астраханская область, коммерческая недвижимость
Происшествия, Астрахань, Россия, Астраханская область, Коммерческая недвижимость
В строительных цехах в Астрахани ликвидировали открытое горение

МЧС: пожарные ликвидировали открытое горение в строительных цехах в Астрахани

© РИА Новости / Николай Хижняк | Перейти в медиабанкСотрудник МЧС РФ
Сотрудник МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Сотрудник МЧС РФ. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 мар - РИА Новости. Пожарные ликвидировали открытое горение в строительных цехах в Астрахани, информации о пострадавших нет, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по Астраханской области.
Два строительных цеха загорелись на улице 2-й проезд Рождественского, 6 А в Астрахани в воскресенье вечером. Площадь пожара составила 210 квадратных метров. Позже пожар удалось локализовать.
Пожар в Астраханском заповеднике - РИА Новости, 1920, 18.03.2023
Пожар в Астраханском заповеднике полностью ликвидировали
18 марта, 20:27
"На месте пожара объявлена ликвидация открытого горения", - сказал представитель ведомства. Информации о пострадавших нет.
 
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