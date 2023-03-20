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Чешский генерал рассказал, почему опасно недооценивать Россию - РИА Новости, 20.03.2023
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01:50 20.03.2023
https://ria.ru/20230320/general-1859010197.html
Чешский генерал рассказал, почему опасно недооценивать Россию
Чешский генерал рассказал, почему опасно недооценивать Россию - РИА Новости, 20.03.2023
Чешский генерал рассказал, почему опасно недооценивать Россию
Западу и Украине не стоит недооценивать Россию, потому что Москва по-прежнему скрывает в себе огромный потенциал, заявил бывший начальник Генштаба армии Чехии... РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T01:50
2023-03-20T01:50
россия
украина
в мире
чехия
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Западу и Украине не стоит недооценивать Россию, потому что Москва по-прежнему скрывает в себе огромный потенциал, заявил бывший начальник Генштаба армии Чехии генерал Йиржи Шедивы в интервью ведущей Rádio universum Мартине Коцианове.По его словам, у Москвы "еще много чего припасено", а российский народ "скрывает в себе огромный потенциал". Он предупредил Запад об опасности приуменьшения мощи России. Шедивы также отметил неэффективность антироссийских санкций и экономический потенциал Москвы.Как отмечал Владимир Путин, санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике, а основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. Тем не менее, по словам главы государства, подорвать финансовую стабильность России не удалось, а Европа сама зашла в санкционный тупик.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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россия, украина, в мире, чехия
Россия, Украина, В мире, Чехия
Чешский генерал рассказал, почему опасно недооценивать Россию

Чешский генерал Шедивы заявил, что Западу и Украине не стоит недооценивать Россию

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкМорские пехотинцы Черноморского флота России на позициях в зоне проведения спецоперации
Морские пехотинцы Черноморского флота России на позициях в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Морские пехотинцы Черноморского флота России на позициях в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Западу и Украине не стоит недооценивать Россию, потому что Москва по-прежнему скрывает в себе огромный потенциал, заявил бывший начальник Генштаба армии Чехии генерал Йиржи Шедивы в интервью ведущей Rádio universum Мартине Коцианове.
«
"Я считаю, что любой, кто недооценивает своего противника, рано или поздно проиграет. Поэтому нам нельзя недооценивать россиян", — заявил он.
По его словам, у Москвы "еще много чего припасено", а российский народ "скрывает в себе огромный потенциал". Он предупредил Запад об опасности приуменьшения мощи России. Шедивы также отметил неэффективность антироссийских санкций и экономический потенциал Москвы.
«
"В этом у россиян преимущество перед украинцами", — резюмировал чешский генерал.
Как отмечал Владимир Путин, санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике, а основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. Тем не менее, по словам главы государства, подорвать финансовую стабильность России не удалось, а Европа сама зашла в санкционный тупик.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 04.03.2023
"Смертельно для ВСУ". Чешский генерал дал Украине неутешительный прогноз
4 марта, 02:40
 
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