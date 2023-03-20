https://ria.ru/20230320/general-1859010197.html

Чешский генерал рассказал, почему опасно недооценивать Россию

Чешский генерал рассказал, почему опасно недооценивать Россию - РИА Новости, 20.03.2023

Чешский генерал рассказал, почему опасно недооценивать Россию

Западу и Украине не стоит недооценивать Россию, потому что Москва по-прежнему скрывает в себе огромный потенциал, заявил бывший начальник Генштаба армии Чехии... РИА Новости, 20.03.2023

2023-03-20T01:50

2023-03-20T01:50

2023-03-20T01:50

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украина

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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Западу и Украине не стоит недооценивать Россию, потому что Москва по-прежнему скрывает в себе огромный потенциал, заявил бывший начальник Генштаба армии Чехии генерал Йиржи Шедивы в интервью ведущей Rádio universum Мартине Коцианове.По его словам, у Москвы "еще много чего припасено", а российский народ "скрывает в себе огромный потенциал". Он предупредил Запад об опасности приуменьшения мощи России. Шедивы также отметил неэффективность антироссийских санкций и экономический потенциал Москвы.Как отмечал Владимир Путин, санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике, а основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. Тем не менее, по словам главы государства, подорвать финансовую стабильность России не удалось, а Европа сама зашла в санкционный тупик.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20230304/prognoz-1855786577.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

россия, украина, в мире, чехия