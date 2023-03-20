Чешский генерал рассказал, почему опасно недооценивать Россию
Чешский генерал Шедивы заявил, что Западу и Украине не стоит недооценивать Россию
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкМорские пехотинцы Черноморского флота России на позициях в зоне проведения спецоперации
Морские пехотинцы Черноморского флота России на позициях в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Западу и Украине не стоит недооценивать Россию, потому что Москва по-прежнему скрывает в себе огромный потенциал, заявил бывший начальник Генштаба армии Чехии генерал Йиржи Шедивы в интервью ведущей Rádio universum Мартине Коцианове.
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"Я считаю, что любой, кто недооценивает своего противника, рано или поздно проиграет. Поэтому нам нельзя недооценивать россиян", — заявил он.
По его словам, у Москвы "еще много чего припасено", а российский народ "скрывает в себе огромный потенциал". Он предупредил Запад об опасности приуменьшения мощи России. Шедивы также отметил неэффективность антироссийских санкций и экономический потенциал Москвы.
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"В этом у россиян преимущество перед украинцами", — резюмировал чешский генерал.
Как отмечал Владимир Путин, санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике, а основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. Тем не менее, по словам главы государства, подорвать финансовую стабильность России не удалось, а Европа сама зашла в санкционный тупик.
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