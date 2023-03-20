https://ria.ru/20230320/gegemoniya-1859007206.html

Лидер Китая заявил о вреде от действий гегемонии, деспотизма и травли

Лидер Китая заявил о вреде от действий гегемонии, деспотизма и травли - РИА Новости, 20.03.2023

Лидер Китая заявил о вреде от действий гегемонии, деспотизма и травли

Традиционные и нетрадиционные вызовы безопасности нарастают в мире, действия гегемонии, деспотизма и травли причиняют миру серьезный вред, заявил председатель... РИА Новости, 20.03.2023

2023-03-20T01:15

2023-03-20T01:15

2023-03-20T01:17

в мире

китай

россия

си цзиньпин

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Традиционные и нетрадиционные вызовы безопасности нарастают в мире, действия гегемонии, деспотизма и травли причиняют миру серьезный вред, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в авторской статье для РИА Новости и "Российской газеты". "В современном мире происходят глубочайшие перемены. Мир, развитие, сотрудничество и взаимный выигрыш – это неудержимое историческое веяние. Многополярность, экономическая глобализация и демократизация международных отношений – необратимая тенденция", - написал Си Цзиньпин. В то же время, отметил председатель КНР, "быстро нарастают как традиционные, так и нетрадиционные вызовы безопасности". Председатель КНР Си Цзиньпин 20-22 марта посетит Россию с государственным визитом, который станет его первой заграничной поездкой после переизбрания на должность главы государства на третий срок.

https://ria.ru/20230320/kitay-1858630961.html

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в мире, китай, россия, си цзиньпин