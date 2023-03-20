Лидер Китая заявил о вреде от действий гегемонии, деспотизма и травли
Си Цзиньпин: действия гегемонии, деспотизма и травли причиняют миру серьезный вред
© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПредседатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин. Архивное фото
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Традиционные и нетрадиционные вызовы безопасности нарастают в мире, действия гегемонии, деспотизма и травли причиняют миру серьезный вред, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в авторской статье для РИА Новости и "Российской газеты".
"В современном мире происходят глубочайшие перемены. Мир, развитие, сотрудничество и взаимный выигрыш – это неудержимое историческое веяние. Многополярность, экономическая глобализация и демократизация международных отношений – необратимая тенденция", - написал Си Цзиньпин.
В то же время, отметил председатель КНР, "быстро нарастают как традиционные, так и нетрадиционные вызовы безопасности".
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"Действия гегемонии, деспотизма и травли причиняют миру серьезный вред. Для восстановления мировой экономики предстоит преодолеть очень долгий путь. В международном сообществе бьют большую тревогу, как никогда нуждаются в путях выхода из кризиса", - подчеркнул Си Цзиньпин.
Председатель КНР Си Цзиньпин 20-22 марта посетит Россию с государственным визитом, который станет его первой заграничной поездкой после переизбрания на должность главы государства на третий срок.