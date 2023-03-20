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Лидер Китая заявил о вреде от действий гегемонии, деспотизма и травли - РИА Новости, 20.03.2023
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01:15 20.03.2023 (обновлено: 01:17 20.03.2023)
https://ria.ru/20230320/gegemoniya-1859007206.html
Лидер Китая заявил о вреде от действий гегемонии, деспотизма и травли
Лидер Китая заявил о вреде от действий гегемонии, деспотизма и травли - РИА Новости, 20.03.2023
Лидер Китая заявил о вреде от действий гегемонии, деспотизма и травли
Традиционные и нетрадиционные вызовы безопасности нарастают в мире, действия гегемонии, деспотизма и травли причиняют миру серьезный вред, заявил председатель... РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T01:15
2023-03-20T01:17
в мире
китай
россия
си цзиньпин
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Традиционные и нетрадиционные вызовы безопасности нарастают в мире, действия гегемонии, деспотизма и травли причиняют миру серьезный вред, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в авторской статье для РИА Новости и "Российской газеты". "В современном мире происходят глубочайшие перемены. Мир, развитие, сотрудничество и взаимный выигрыш – это неудержимое историческое веяние. Многополярность, экономическая глобализация и демократизация международных отношений – необратимая тенденция", - написал Си Цзиньпин. В то же время, отметил председатель КНР, "быстро нарастают как традиционные, так и нетрадиционные вызовы безопасности". Председатель КНР Си Цзиньпин 20-22 марта посетит Россию с государственным визитом, который станет его первой заграничной поездкой после переизбрания на должность главы государства на третий срок.
https://ria.ru/20230320/kitay-1858630961.html
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в мире, китай, россия, си цзиньпин
В мире, Китай, Россия, Си Цзиньпин
Лидер Китая заявил о вреде от действий гегемонии, деспотизма и травли

Си Цзиньпин: действия гегемонии, деспотизма и травли причиняют миру серьезный вред

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПредседатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Традиционные и нетрадиционные вызовы безопасности нарастают в мире, действия гегемонии, деспотизма и травли причиняют миру серьезный вред, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в авторской статье для РИА Новости и "Российской газеты".
"В современном мире происходят глубочайшие перемены. Мир, развитие, сотрудничество и взаимный выигрыш – это неудержимое историческое веяние. Многополярность, экономическая глобализация и демократизация международных отношений – необратимая тенденция", - написал Си Цзиньпин.
Президент России Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпинь - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
Историческое сближение. Си Цзиньпин направляется в Россию
00:00
В то же время, отметил председатель КНР, "быстро нарастают как традиционные, так и нетрадиционные вызовы безопасности".
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"Действия гегемонии, деспотизма и травли причиняют миру серьезный вред. Для восстановления мировой экономики предстоит преодолеть очень долгий путь. В международном сообществе бьют большую тревогу, как никогда нуждаются в путях выхода из кризиса", - подчеркнул Си Цзиньпин.
Председатель КНР Си Цзиньпин 20-22 марта посетит Россию с государственным визитом, который станет его первой заграничной поездкой после переизбрания на должность главы государства на третий срок.
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