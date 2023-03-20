В Польше откроется первый постоянный военный гарнизон США
Минобороны Польши сообщило, что в Познани откроется первый постоянный военный гарнизон США
Американский военный в Польше. Архивное фото
ВАРШАВА, 20 мар – РИА Новости. Первый постоянный военный гарнизон США откроется в Польше во вторник, сообщает министерство национальной обороны республики.
"Во вторник, 21 марта, в Познани состоится церемония открытия гарнизона Вооруженных сил США в Польской Республике. В церемонии преобразования региональной группы поддержки (Area Support Group Poland, ASG-P) в гарнизон вооруженных сил США (U. S. Army Garrison Poland, USAG-P.) примет участие вице-премьер, глава министерства национальной обороны Мариуш Блащак", - говорится в сообщении.
Польский гарнизон армии США станет восьмым постоянным гарнизоном Вооруженных сил США в Европе и первым постоянным гарнизоном американских войск в Польше.
Подразделение создано в соответствии с решением президента США от 2022 года и "будет заниматься инфраструктурной поддержкой американских войск, дислоцированных в Польской Республике", - говорится в сообщении. Также уточняется, что в задачи гарнизона будет входить "руководство и управление передовыми форпостами американских войск в Польше".
Передовое командование V корпуса Сухопутных войск США, действующее на территории Польши с 2020 года, получило название "Camp Kościuszko" (Лагерь Костюшко) в июле 2022 года. "Его основная задача-координация действий и надзор за сухопутными войсками США в Европе, оперативное планирование, а также сотрудничество и синхронизация действий американских войск с войсками других стран НАТО", - говорится в сообщении.
В настоящее время в Польше дислоцированы около 10 тысяч солдат НАТО из других стран Альянса, большинство из которых составляют военнослужащие армии США.