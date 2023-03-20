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В Польше откроется первый постоянный военный гарнизон США - РИА Новости, 20.03.2023
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13:37 20.03.2023
https://ria.ru/20230320/garnizon-1859108589.html
В Польше откроется первый постоянный военный гарнизон США
В Польше откроется первый постоянный военный гарнизон США - РИА Новости, 20.03.2023
В Польше откроется первый постоянный военный гарнизон США
Первый постоянный военный гарнизон США откроется в Польше во вторник, сообщает министерство национальной обороны республики. РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T13:37
2023-03-20T13:37
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ВАРШАВА, 20 мар – РИА Новости. Первый постоянный военный гарнизон США откроется в Польше во вторник, сообщает министерство национальной обороны республики. "Во вторник, 21 марта, в Познани состоится церемония открытия гарнизона Вооруженных сил США в Польской Республике. В церемонии преобразования региональной группы поддержки (Area Support Group Poland, ASG-P) в гарнизон вооруженных сил США (U. S. Army Garrison Poland, USAG-P.) примет участие вице-премьер, глава министерства национальной обороны Мариуш Блащак", - говорится в сообщении. Польский гарнизон армии США станет восьмым постоянным гарнизоном Вооруженных сил США в Европе и первым постоянным гарнизоном американских войск в Польше. Подразделение создано в соответствии с решением президента США от 2022 года и "будет заниматься инфраструктурной поддержкой американских войск, дислоцированных в Польской Республике", - говорится в сообщении. Также уточняется, что в задачи гарнизона будет входить "руководство и управление передовыми форпостами американских войск в Польше". Передовое командование V корпуса Сухопутных войск США, действующее на территории Польши с 2020 года, получило название "Camp Kościuszko" (Лагерь Костюшко) в июле 2022 года. "Его основная задача-координация действий и надзор за сухопутными войсками США в Европе, оперативное планирование, а также сотрудничество и синхронизация действий американских войск с войсками других стран НАТО", - говорится в сообщении. В настоящее время в Польше дислоцированы около 10 тысяч солдат НАТО из других стран Альянса, большинство из которых составляют военнослужащие армии США.
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в мире, сша, польша, европа, мариуш блащак, нато
В мире, США, Польша, Европа, Мариуш Блащак, НАТО
В Польше откроется первый постоянный военный гарнизон США

Минобороны Польши сообщило, что в Познани откроется первый постоянный военный гарнизон США

© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкАмериканский военный в Польше
Американский военный в Польше - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Американский военный в Польше. Архивное фото
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ВАРШАВА, 20 мар – РИА Новости. Первый постоянный военный гарнизон США откроется в Польше во вторник, сообщает министерство национальной обороны республики.
"Во вторник, 21 марта, в Познани состоится церемония открытия гарнизона Вооруженных сил США в Польской Республике. В церемонии преобразования региональной группы поддержки (Area Support Group Poland, ASG-P) в гарнизон вооруженных сил США (U. S. Army Garrison Poland, USAG-P.) примет участие вице-премьер, глава министерства национальной обороны Мариуш Блащак", - говорится в сообщении.
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Польский гарнизон армии США станет восьмым постоянным гарнизоном Вооруженных сил США в Европе и первым постоянным гарнизоном американских войск в Польше.
Подразделение создано в соответствии с решением президента США от 2022 года и "будет заниматься инфраструктурной поддержкой американских войск, дислоцированных в Польской Республике", - говорится в сообщении. Также уточняется, что в задачи гарнизона будет входить "руководство и управление передовыми форпостами американских войск в Польше".
Передовое командование V корпуса Сухопутных войск США, действующее на территории Польши с 2020 года, получило название "Camp Kościuszko" (Лагерь Костюшко) в июле 2022 года. "Его основная задача-координация действий и надзор за сухопутными войсками США в Европе, оперативное планирование, а также сотрудничество и синхронизация действий американских войск с войсками других стран НАТО", - говорится в сообщении.
В настоящее время в Польше дислоцированы около 10 тысяч солдат НАТО из других стран Альянса, большинство из которых составляют военнослужащие армии США.
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