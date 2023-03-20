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Лидер рок-группы "СерьГа" объяснил, почему поддержал СВО - РИА Новости, 20.03.2023
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Шоубиз
 
12:04 20.03.2023
https://ria.ru/20230320/galanin-1859050078.html
Лидер рок-группы "СерьГа" объяснил, почему поддержал СВО
Лидер рок-группы "СерьГа" объяснил, почему поддержал СВО - РИА Новости, 20.03.2023
Лидер рок-группы "СерьГа" объяснил, почему поддержал СВО
Фронтмен группы "СерьГа" Сергей Галанин в эфире YouTube-шоу "Эмпатия Манучи" назвал причину, по которой поддержал спецоперацию. РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T12:04
2023-03-20T12:04
шоубиз
сергей галанин
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Фронтмен группы "СерьГа" Сергей Галанин в эфире YouTube-шоу "Эмпатия Манучи" назвал причину, по которой поддержал спецоперацию. Рокер также рассказал о выступлениях и зоне СВО. По словам музыканта, как правило, это камерные концерты.Также он раскрыл детали общения с военнослужащими. После начала спецоперации Сергей Галанин посвятил несколько композиций в поддержку российских солдат. В начале марта музыкант выпустил альбом "Тебя не сломать", который полностью посвятил теме СВО. В релиз вошла композиция "Будем жить" на стихи донецкого автора-исполнителя Владимира Скобцова.
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сергей галанин
Шоубиз, Сергей Галанин
Лидер рок-группы "СерьГа" объяснил, почему поддержал СВО

Музыкант Сергей Галанин рассказал, почему поддерживает спецоперацию

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкМузыкант Сергей Галанин после поэтического вечера ZOV, посвященного спецоперации на Украине, в концертном зале "Академия" в Москве.
Музыкант Сергей Галанин после поэтического вечера ZOV, посвященного спецоперации на Украине, в концертном зале Академия в Москве. - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Фронтмен группы "СерьГа" Сергей Галанин в эфире YouTube-шоу "Эмпатия Манучи" назвал причину, по которой поддержал спецоперацию.
«

"Это вопрос выживания для нас. Я стал взвешивать и вспоминать всю историю. Нацизм зародился когда-то в Европе – этого не надо забывать. Не надо забывать про Хиросиму и Нагасаки. Хватит верить в цивилизованный мир. Люди делают свои бабки. Я им не завидую. Нам важно в эту воронку не заплыть. Сейчас тотальная русофобия", – считает музыкант.

Рокер также рассказал о выступлениях и зоне СВО. По словам музыканта, как правило, это камерные концерты.
«
"Я был один раз в Донецке. Мы выступали перед МЧС. Я выступал в четырех госпиталях Вишневского. Это обычная вещь. Один раз было выступление в виде квартирника. Важно общение с людьми", – добавил исполнитель.
Также он раскрыл детали общения с военнослужащими.
«
"Это те люди, общение с которыми сейчас важно. В нас много трусости, страха, непонимания и обид. Смотришь на них и понимаешь, как это глупо и недостойно мужчины и русской души. Там есть совсем молодые, которые годятся мне во внуки. Многие без рук, без ног. Мне важно с ними встретиться, сказать, что мы по одну сторону баррикад. Поклониться им", – заключил артист.
После начала спецоперации Сергей Галанин посвятил несколько композиций в поддержку российских солдат. В начале марта музыкант выпустил альбом "Тебя не сломать", который полностью посвятил теме СВО. В релиз вошла композиция "Будем жить" на стихи донецкого автора-исполнителя Владимира Скобцова.
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