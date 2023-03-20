Лидер рок-группы "СерьГа" объяснил, почему поддержал СВО

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"Это те люди, общение с которыми сейчас важно. В нас много трусости, страха, непонимания и обид. Смотришь на них и понимаешь, как это глупо и недостойно мужчины и русской души. Там есть совсем молодые, которые годятся мне во внуки. Многие без рук, без ног. Мне важно с ними встретиться, сказать, что мы по одну сторону баррикад. Поклониться им", – заключил артист.