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Во Франции растет число АЗС, где нет бензина из-за забастовок - РИА Новости, 20.03.2023
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17:04 20.03.2023 (обновлено: 17:05 20.03.2023)
https://ria.ru/20230320/frantsiya-1859230493.html
Во Франции растет число АЗС, где нет бензина из-за забастовок
Во Франции растет число АЗС, где нет бензина из-за забастовок - РИА Новости, 20.03.2023
Во Франции растет число АЗС, где нет бензина из-за забастовок
Во Франции растёт число автозаправочных станций, на которых полностью или частично закончилось топливо, о чем свидетельствует информация онлайн-сервиса по... РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T17:04
2023-03-20T17:05
в мире
авто
франция
дюнкерк
элизабет борн
exxonmobil
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ПАРИЖ, 20 мар - РИА Новости. Во Франции растёт число автозаправочных станций, на которых полностью или частично закончилось топливо, о чем свидетельствует информация онлайн-сервиса по отслеживанию дефицита горючего на заправках. В понедельник на 539 АЗС нет ни одного вида топлива, при этом ещё на 700 заправках наблюдается дефицит самых популярных видов бензина (sp 95 и sp98) и дизеля. Их число увеличивается в реальном времени. Таким образом, сложности с бензином наблюдаются уже на 10% французских АЗС. Как отмечают французские СМИ, в регионах начали скапливаться пробки из желающих заправиться водителей. С 7 марта во Франции начались бессрочные забастовки против пенсионной реформы в стране. Они затронули практически все сектора экономики, включая энергетический сектор. Забастовки проходят на французских АЭС, терминалах СПГ, а также нефтеперерабатывающих заводах. По призыву профсоюза CGT-Chimie забастовки проходят на принадлежащих TotalEnergies объектах: на крупнейшем во Франции НПЗ Гонфревиль-л'Орше в департаменте Приморская Сена, на НПЗ Донж в департаменте Атлантическая Луара, на биоперерабатывающем заводе La Mede в коммуне Шатонёф-ле-Мартиг, а также на НПЗ Фландерс в Дюнкерке, где, по данным профсоюза Сила рабочих" (FO), бастуют "100% сотрудников". Также забастовками блокированы НПЗ, принадлежащие компании ExxonMobil: НПЗ Порт-Жером-Граваншон в департаменте Приморская Сена и НПЗ в Фос-сюр-Мер в департаменте Буш-дю-Рон, где бастуют 93% персонала. Профсоюз CGT завил, что "ни капли топлива не покинет НПЗ". Также блокирован НПЗ Лавера, принадлежащий компании Petroineos. На прошлой неделе премьер-министр Франции Элизабет Борн воспользовалась статьей 49.3 конституции Франции, чтобы провести законопроект о повышении пенсионного возраста в стране с 62 до 64 лет без голосования в парламенте. Этот шаг вызвал волну негодования среди депутатов, заявивших о "конце демократии". Оппозиция выдвинула вотум недоверия правительству, он будет рассмотрен во второй половине дня в понедельник.
https://ria.ru/20230320/evropa-1858960799.html
https://ria.ru/20230318/marsh-1858820508.html
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в мире, авто, франция, дюнкерк, элизабет борн, exxonmobil
В мире, Авто, Франция, Дюнкерк, Элизабет Борн, ExxonMobil
Во Франции растет число АЗС, где нет бензина из-за забастовок

Во Франции растет число АЗС, где полностью или частично нет бензина из-за забастовок

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМашина на автозаправочной станции
Машина на автозаправочной станции - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Машина на автозаправочной станции. Архивное фото
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ПАРИЖ, 20 мар - РИА Новости. Во Франции растёт число автозаправочных станций, на которых полностью или частично закончилось топливо, о чем свидетельствует информация онлайн-сервиса по отслеживанию дефицита горючего на заправках.
В понедельник на 539 АЗС нет ни одного вида топлива, при этом ещё на 700 заправках наблюдается дефицит самых популярных видов бензина (sp 95 и sp98) и дизеля. Их число увеличивается в реальном времени. Таким образом, сложности с бензином наблюдаются уже на 10% французских АЗС.
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Как отмечают французские СМИ, в регионах начали скапливаться пробки из желающих заправиться водителей.
С 7 марта во Франции начались бессрочные забастовки против пенсионной реформы в стране. Они затронули практически все сектора экономики, включая энергетический сектор. Забастовки проходят на французских АЭС, терминалах СПГ, а также нефтеперерабатывающих заводах.
По призыву профсоюза CGT-Chimie забастовки проходят на принадлежащих TotalEnergies объектах: на крупнейшем во Франции НПЗ Гонфревиль-л'Орше в департаменте Приморская Сена, на НПЗ Донж в департаменте Атлантическая Луара, на биоперерабатывающем заводе La Mede в коммуне Шатонёф-ле-Мартиг, а также на НПЗ Фландерс в Дюнкерке, где, по данным профсоюза Сила рабочих" (FO), бастуют "100% сотрудников".
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Также забастовками блокированы НПЗ, принадлежащие компании ExxonMobil: НПЗ Порт-Жером-Граваншон в департаменте Приморская Сена и НПЗ в Фос-сюр-Мер в департаменте Буш-дю-Рон, где бастуют 93% персонала. Профсоюз CGT завил, что "ни капли топлива не покинет НПЗ". Также блокирован НПЗ Лавера, принадлежащий компании Petroineos.
На прошлой неделе премьер-министр Франции Элизабет Борн воспользовалась статьей 49.3 конституции Франции, чтобы провести законопроект о повышении пенсионного возраста в стране с 62 до 64 лет без голосования в парламенте. Этот шаг вызвал волну негодования среди депутатов, заявивших о "конце демократии". Оппозиция выдвинула вотум недоверия правительству, он будет рассмотрен во второй половине дня в понедельник.
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