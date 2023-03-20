https://ria.ru/20230320/frantsiya-1859230493.html

Во Франции растет число АЗС, где нет бензина из-за забастовок

Во Франции растет число АЗС, где нет бензина из-за забастовок - РИА Новости, 20.03.2023

Во Франции растет число АЗС, где нет бензина из-за забастовок

Во Франции растёт число автозаправочных станций, на которых полностью или частично закончилось топливо, о чем свидетельствует информация онлайн-сервиса по... РИА Новости, 20.03.2023

2023-03-20T17:04

2023-03-20T17:04

2023-03-20T17:05

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ПАРИЖ, 20 мар - РИА Новости. Во Франции растёт число автозаправочных станций, на которых полностью или частично закончилось топливо, о чем свидетельствует информация онлайн-сервиса по отслеживанию дефицита горючего на заправках. В понедельник на 539 АЗС нет ни одного вида топлива, при этом ещё на 700 заправках наблюдается дефицит самых популярных видов бензина (sp 95 и sp98) и дизеля. Их число увеличивается в реальном времени. Таким образом, сложности с бензином наблюдаются уже на 10% французских АЗС. Как отмечают французские СМИ, в регионах начали скапливаться пробки из желающих заправиться водителей. С 7 марта во Франции начались бессрочные забастовки против пенсионной реформы в стране. Они затронули практически все сектора экономики, включая энергетический сектор. Забастовки проходят на французских АЭС, терминалах СПГ, а также нефтеперерабатывающих заводах. По призыву профсоюза CGT-Chimie забастовки проходят на принадлежащих TotalEnergies объектах: на крупнейшем во Франции НПЗ Гонфревиль-л'Орше в департаменте Приморская Сена, на НПЗ Донж в департаменте Атлантическая Луара, на биоперерабатывающем заводе La Mede в коммуне Шатонёф-ле-Мартиг, а также на НПЗ Фландерс в Дюнкерке, где, по данным профсоюза Сила рабочих" (FO), бастуют "100% сотрудников". Также забастовками блокированы НПЗ, принадлежащие компании ExxonMobil: НПЗ Порт-Жером-Граваншон в департаменте Приморская Сена и НПЗ в Фос-сюр-Мер в департаменте Буш-дю-Рон, где бастуют 93% персонала. Профсоюз CGT завил, что "ни капли топлива не покинет НПЗ". Также блокирован НПЗ Лавера, принадлежащий компании Petroineos. На прошлой неделе премьер-министр Франции Элизабет Борн воспользовалась статьей 49.3 конституции Франции, чтобы провести законопроект о повышении пенсионного возраста в стране с 62 до 64 лет без голосования в парламенте. Этот шаг вызвал волну негодования среди депутатов, заявивших о "конце демократии". Оппозиция выдвинула вотум недоверия правительству, он будет рассмотрен во второй половине дня в понедельник.

https://ria.ru/20230320/evropa-1858960799.html

https://ria.ru/20230318/marsh-1858820508.html

https://ria.ru/20230308/finlyandiya-1856524706.html

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в мире, авто, франция, дюнкерк, элизабет борн, exxonmobil