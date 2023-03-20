https://ria.ru/20230320/fond-1859318732.html

Совет ЕС изучит идею выделить деньги фонду, оплачивающему вооружение Киева

Совет ЕС изучит идею выделить деньги фонду, оплачивающему вооружение Киева - РИА Новости, 20.03.2023

Совет ЕС изучит идею выделить деньги фонду, оплачивающему вооружение Киева

Совет ЕС договорился рассмотреть дополнительное финансирование на 3,5 миллиарда евро Европейского фонда мира, из которого оплачиваются поставки оружия Киеву,... РИА Новости, 20.03.2023

2023-03-20T22:23

2023-03-20T22:23

2023-03-20T22:23

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украина

россия

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жозеп боррель

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дмитрий песков

евросоюз

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БРЮССЕЛЬ, 20 мар – РИА Новости. Совет ЕС договорился рассмотреть дополнительное финансирование на 3,5 миллиарда евро Европейского фонда мира, из которого оплачиваются поставки оружия Киеву, сообщил глава евродипломатии Жозеп Боррель по итогам заседания в Брюсселе глав МИД и минобороны стран союза. "Мы договорились приступить к обсуждению этого вопроса, решения еще нет. Надеюсь, что это будет обсуждаться на следующем заседании министров иностранных дел", - сказал он. Боррель подчеркнул, что ранее принятое решение направить два миллиарда из фонда мира для оплаты закупок артиллерийских снарядов для Украины приведет к тому, что средств в этом фонде не останется при нынешнем финансировании. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230320/plan-1859178521.html

https://ria.ru/20230320/polsha-1859164272.html

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в мире, украина, россия, киев, жозеп боррель, сергей лавров, дмитрий песков, евросоюз, нато