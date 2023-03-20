https://ria.ru/20230320/filin-1859071091.html

В Алтайском крае спасли раненого краснокнижного филина

В Алтайском крае спасли раненого краснокнижного филина - РИА Новости, 20.03.2023

В Алтайском крае спасли раненого краснокнижного филина

В Алтайском крае спасли раненного браконьерами краснокнижного филина, сообщается в Telegram-канале регионального Минприроды. РИА Новости, 20.03.2023

2023-03-20T12:14

2023-03-20T12:14

2023-03-20T13:07

хорошие новости

общество

алтайский край

алейский район

барнаул

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

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БАРНАУЛ, 20 мар — РИА Новости. В Алтайском крае спасли раненного браконьерами краснокнижного филина, сообщается в Telegram-канале регионального Минприроды. По информации ведомства, птицу обнаружили в Алейском районе."Благодаря слаженным действиям волонтеров и сотрудников Росприроднадзора птица была оперативно доставлена в город Барнаул для оказания ветеринарной помощи из-за огнестрельного ранения крыла", — говорится в публикации.Филину пришлось перенести операцию. Сейчас он проходит лечение и уверенно идет на поправку, добавили в Минприроды.Филины находятся под угрозой полного исчезновения, поэтому занесены в Красную книгу России.

https://ria.ru/20230204/zhivotnye-1849795290.html

алтайский край

алейский район

барнаул

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, алтайский край, алейский район, барнаул, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)