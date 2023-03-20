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В Алтайском крае спасли раненого краснокнижного филина - РИА Новости, 20.03.2023
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12:14 20.03.2023 (обновлено: 13:07 20.03.2023)
https://ria.ru/20230320/filin-1859071091.html
В Алтайском крае спасли раненого краснокнижного филина
В Алтайском крае спасли раненого краснокнижного филина - РИА Новости, 20.03.2023
В Алтайском крае спасли раненого краснокнижного филина
В Алтайском крае спасли раненного браконьерами краснокнижного филина, сообщается в Telegram-канале регионального Минприроды. РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T12:14
2023-03-20T13:07
хорошие новости
общество
алтайский край
алейский район
барнаул
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
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БАРНАУЛ, 20 мар — РИА Новости. В Алтайском крае спасли раненного браконьерами краснокнижного филина, сообщается в Telegram-канале регионального Минприроды. По информации ведомства, птицу обнаружили в Алейском районе."Благодаря слаженным действиям волонтеров и сотрудников Росприроднадзора птица была оперативно доставлена в город Барнаул для оказания ветеринарной помощи из-за огнестрельного ранения крыла", — говорится в публикации.Филину пришлось перенести операцию. Сейчас он проходит лечение и уверенно идет на поправку, добавили в Минприроды.Филины находятся под угрозой полного исчезновения, поэтому занесены в Красную книгу России.
https://ria.ru/20230204/zhivotnye-1849795290.html
алтайский край
алейский район
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общество, алтайский край, алейский район, барнаул, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
Хорошие новости, Общество, Алтайский край, Алейский район, Барнаул, Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России), Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)
В Алтайском крае спасли раненого краснокнижного филина

Раненного браконьерами краснокнижного филина спасли в Алтайском крае

© Фото : Минприроды Алтайского краяВ Алтайском крае спасена редкая краснокнижная птица, которая была обнаружена в Алейском районе
В Алтайском крае спасена редкая краснокнижная птица, которая была обнаружена в Алейском районе - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
© Фото : Минприроды Алтайского края
В Алтайском крае спасена редкая краснокнижная птица, которая была обнаружена в Алейском районе
Читать ria.ru в
БАРНАУЛ, 20 мар — РИА Новости. В Алтайском крае спасли раненного браконьерами краснокнижного филина, сообщается в Telegram-канале регионального Минприроды.
По информации ведомства, птицу обнаружили в Алейском районе.
"Благодаря слаженным действиям волонтеров и сотрудников Росприроднадзора птица была оперативно доставлена в город Барнаул для оказания ветеринарной помощи из-за огнестрельного ранения крыла", — говорится в публикации.
© Минприроды Алтайского краяВ Алтайском крае спасена редкая краснокнижная птица, которая была обнаружена в Алейском районе
В Алтайском крае спасена редкая краснокнижная птица, которая была обнаружена в Алейском районе
© Минприроды Алтайского края
В Алтайском крае спасена редкая краснокнижная птица, которая была обнаружена в Алейском районе
Филину пришлось перенести операцию. Сейчас он проходит лечение и уверенно идет на поправку, добавили в Минприроды.
Филины находятся под угрозой полного исчезновения, поэтому занесены в Красную книгу России.
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Хорошие новостиОбществоАлтайский крайАлейский районБарнаулМинистерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)
 
 
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