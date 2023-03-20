https://ria.ru/20230320/evrosoyuz-1859072503.html

Миронов считает, что во многих странах Европы скоро сменится власть

Миронов считает, что во многих странах Европы скоро сменится власть - РИА Новости, 20.03.2023

Миронов считает, что во многих странах Европы скоро сменится власть

В США и Европе все больше людей понимают, что невозможно одержать военную победу над Россией, во многих европейских странах скоро сменится власть, заявил РИА... РИА Новости, 20.03.2023

2023-03-20T12:19

2023-03-20T12:19

2023-03-20T13:04

в мире

россия

сша

сергей миронов

евросоюз

госдума рф

партия "справедливая россия - за правду"

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. В США и Европе все больше людей понимают, что невозможно одержать военную победу над Россией, во многих европейских странах скоро сменится власть, заявил РИА Новости лидер "Справедливой России - За правду" Сергей Миронов. "В США и в Европе все больше людей понимают, что одержать военную победу над Россией невозможно… Во многих государствах Европы скоро сменится и власть, и курс, который они проводят. Будет другая конфигурация того, что сейчас называют Евросоюзом", - сказал Миронов. Он также не исключил, что смена власти может произойти и в США. "Не исключаю, что сменится власть и в США, где администрация (президента) Байдена показывает полную неспособность решать национальные и международные проблемы", - отметил Миронов.Читайте полный текст интервью >>>

https://ria.ru/20230318/zapad-1858712636.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, сша, сергей миронов, евросоюз, госдума рф, партия "справедливая россия - за правду"