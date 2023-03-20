https://ria.ru/20230320/evrosoyuz-1859072503.html
Миронов считает, что во многих странах Европы скоро сменится власть
Миронов считает, что во многих странах Европы скоро сменится власть - РИА Новости, 20.03.2023
Миронов считает, что во многих странах Европы скоро сменится власть
В США и Европе все больше людей понимают, что невозможно одержать военную победу над Россией, во многих европейских странах скоро сменится власть, заявил РИА... РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T12:19
2023-03-20T12:19
2023-03-20T13:04
в мире
россия
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сергей миронов
евросоюз
госдума рф
партия "справедливая россия - за правду"
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. В США и Европе все больше людей понимают, что невозможно одержать военную победу над Россией, во многих европейских странах скоро сменится власть, заявил РИА Новости лидер "Справедливой России - За правду" Сергей Миронов. "В США и в Европе все больше людей понимают, что одержать военную победу над Россией невозможно… Во многих государствах Европы скоро сменится и власть, и курс, который они проводят. Будет другая конфигурация того, что сейчас называют Евросоюзом", - сказал Миронов. Он также не исключил, что смена власти может произойти и в США. "Не исключаю, что сменится власть и в США, где администрация (президента) Байдена показывает полную неспособность решать национальные и международные проблемы", - отметил Миронов.Читайте полный текст интервью >>>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сша, сергей миронов, евросоюз, госдума рф, партия "справедливая россия - за правду"
В мире, Россия, США, Сергей Миронов, Евросоюз, Госдума РФ, Партия "Справедливая Россия - за правду"
Миронов считает, что во многих странах Европы скоро сменится власть
Миронов считает, что многие страны Евросоюза скоро сменят власть и политический курс
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. В США и Европе все больше людей понимают, что невозможно одержать военную победу над Россией, во многих европейских странах скоро сменится власть, заявил РИА Новости лидер "Справедливой России - За правду" Сергей Миронов.
"В США и в Европе все больше людей понимают, что одержать военную победу над Россией невозможно… Во многих государствах Европы скоро сменится и власть, и курс, который они проводят. Будет другая конфигурация того, что сейчас называют Евросоюзом", - сказал Миронов.
Он также не исключил, что смена власти может произойти и в США. "Не исключаю, что сменится власть и в США, где администрация (президента) Байдена показывает полную неспособность решать национальные и международные проблемы", - отметил Миронов.
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