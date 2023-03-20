Рейтинг@Mail.ru
Миронов считает, что во многих странах Европы скоро сменится власть - РИА Новости, 20.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:19 20.03.2023 (обновлено: 13:04 20.03.2023)
https://ria.ru/20230320/evrosoyuz-1859072503.html
Миронов считает, что во многих странах Европы скоро сменится власть
Миронов считает, что во многих странах Европы скоро сменится власть - РИА Новости, 20.03.2023
Миронов считает, что во многих странах Европы скоро сменится власть
В США и Европе все больше людей понимают, что невозможно одержать военную победу над Россией, во многих европейских странах скоро сменится власть, заявил РИА... РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T12:19
2023-03-20T13:04
в мире
россия
сша
сергей миронов
евросоюз
госдума рф
партия "справедливая россия - за правду"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156346/60/1563466002_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e43630b1e8bca4b11e355a28b279126d.jpg
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. В США и Европе все больше людей понимают, что невозможно одержать военную победу над Россией, во многих европейских странах скоро сменится власть, заявил РИА Новости лидер "Справедливой России - За правду" Сергей Миронов. "В США и в Европе все больше людей понимают, что одержать военную победу над Россией невозможно… Во многих государствах Европы скоро сменится и власть, и курс, который они проводят. Будет другая конфигурация того, что сейчас называют Евросоюзом", - сказал Миронов. Он также не исключил, что смена власти может произойти и в США. "Не исключаю, что сменится власть и в США, где администрация (президента) Байдена показывает полную неспособность решать национальные и международные проблемы", - отметил Миронов.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20230318/zapad-1858712636.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156346/60/1563466002_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_10de2ca2ec0d71d5bf41fa766b716c29.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, сергей миронов, евросоюз, госдума рф, партия "справедливая россия - за правду"
В мире, Россия, США, Сергей Миронов, Евросоюз, Госдума РФ, Партия "Справедливая Россия - за правду"
Миронов считает, что во многих странах Европы скоро сменится власть

Миронов считает, что многие страны Евросоюза скоро сменят власть и политический курс

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкРуководитель фракции "Справедливая Россия" в Государственной Думе Российской Федерации Сергей Миронов
Руководитель фракции Справедливая Россия в Государственной Думе Российской Федерации Сергей Миронов - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Руководитель фракции "Справедливая Россия" в Государственной Думе Российской Федерации Сергей Миронов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. В США и Европе все больше людей понимают, что невозможно одержать военную победу над Россией, во многих европейских странах скоро сменится власть, заявил РИА Новости лидер "Справедливой России - За правду" Сергей Миронов.
"В США и в Европе все больше людей понимают, что одержать военную победу над Россией невозможно… Во многих государствах Европы скоро сменится и власть, и курс, который они проводят. Будет другая конфигурация того, что сейчас называют Евросоюзом", - сказал Миронов.
Он также не исключил, что смена власти может произойти и в США. "Не исключаю, что сменится власть и в США, где администрация (президента) Байдена показывает полную неспособность решать национальные и международные проблемы", - отметил Миронов.
Читайте полный текст интервью >>>
Человек держит флаги США и Украины перед Белым домом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 18.03.2023
Украинский вопрос снова раскалывает Запад
18 марта, 08:00
 
В миреРоссияСШАСергей МироновЕвросоюзГосдума РФПартия "Справедливая Россия - за правду"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала