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В ЕП раскрыли неудобную правду об Украине - РИА Новости, 20.03.2023
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15:14 20.03.2023 (обновлено: 16:09 20.03.2023)
https://ria.ru/20230320/evroparlament-1859161781.html
В ЕП раскрыли неудобную правду об Украине
В ЕП раскрыли неудобную правду об Украине - РИА Новости, 20.03.2023
В ЕП раскрыли неудобную правду об Украине
Депутат Европарламента Мик Уоллес резко осудил в Twitter действия США и НАТО в украинском конфликте. РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T15:14
2023-03-20T16:09
в мире
украина
сша
нато
европарламент
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Депутат Европарламента Мик Уоллес резко осудил в Twitter действия США и НАТО в украинском конфликте."К сожалению, Украина — лишь пешка в империалистической прокси-войне, которую ведут США и НАТО, преследуя свои интересы. Тем временем менее привилегированные украинцы и россияне гибнут без всякой причины", — написал он.Уоллес и ранее критиковал США и НАТО за их позицию в отношении кризиса на Украине. По его мнению, существование альянса препятствует установлению мира и стабильности, а Украина приносится в жертву навязчивым идеям американского истеблишмента.
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в мире, украина, сша, нато, европарламент, twitter
В мире, Украина, США, НАТО, Европарламент, Twitter
В ЕП раскрыли неудобную правду об Украине

Депутат Европарламента Уоллес заявил, что Украина является пешкой США

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПленарная сессия Европарламента
Пленарная сессия Европарламента - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Пленарная сессия Европарламента. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Депутат Европарламента Мик Уоллес резко осудил в Twitter действия США и НАТО в украинском конфликте.
"К сожалению, Украина — лишь пешка в империалистической прокси-войне, которую ведут США и НАТО, преследуя свои интересы. Тем временем менее привилегированные украинцы и россияне гибнут без всякой причины", — написал он.
Уоллес и ранее критиковал США и НАТО за их позицию в отношении кризиса на Украине. По его мнению, существование альянса препятствует установлению мира и стабильности, а Украина приносится в жертву навязчивым идеям американского истеблишмента.
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