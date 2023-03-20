https://ria.ru/20230320/evropa-1858960799.html
Королевство крыс: Европа сдалась хаосу
Королевство крыс: Европа сдалась хаосу - РИА Новости, 20.03.2023
Королевство крыс: Европа сдалась хаосу
Сегодня в столице Франции, где тротуары утопают в грязи, в воздухе — вонь гниения отходов, а главными себя ощущают полчища крыс, парламентарии намерены обсудить РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T08:00
2023-03-20T08:00
2023-03-20T08:01
аналитика
франция
париж
россия
евросоюз
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https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/11/1858567747_175:518:2896:2048_1920x0_80_0_0_297e492d182f134f90a98983f550a006.jpg
Сегодня в столице Франции, где тротуары утопают в грязи, в воздухе — вонь гниения отходов, а главными себя ощущают полчища крыс, парламентарии намерены обсудить и поставить на голосование вопрос вынесения вотума недоверия кабинету министров. Резолюций две, но фракции, которые их внесли, заявили, что объединят голоса и усилия, чтобы отправить правительство в отставку.Выходные в стране, с таким апломбом ставящей на вид России "недоразвитость демократии и диктаторские замашки", прошли под знаком полицейского насилия и репрессий. На тех, кто недоволен и полагал (ошибочно), что живет в стране всех свобод и прав, спускали всех собак. В прямом и переносном смысле. Жандармы вышли не только с дубинками, с гранатами со слезоточивым газом, но и с натренированными на подавление любого сопротивления бельгийскими овчарками. Раньше этих псов использовали в случаях задержания террористов. Сегодня их спускают на тех, кто решил заявить Макрону, что его время истекло.И неважно, что из Елисейского дворца нынешнего хозяина выгнать законным способом невозможно. Важно, что точка невозврата в проводимой Макроном политике пройдена.Французам можно поставить многое в укор, но они точно не дураки. Видя льющиеся практически без счета деньги на Украину и видя одновременно рост цен, невиданную инфляцию, подорожание абсолютно всего, люди задают вопрос: почему это Киеву все, а нам — еще несколько лет работы, чтобы заслужить пенсию?С какой стати Макрон, которого совершенно не уполномочивали ухудшить жизнь, хочет так понравиться тем, кто живет ну очень далеко от Парижа, что плевать хотел на тех же парижских уборщиков? Мусорщикам осточертело, что, помимо грязи и отходов, с которыми они имеют дело ежедневно, на них навешивают еще и последствия внешней политики, проводимой президентом. Забастовка длится несколько недель, Париж в отходах уже утоп, а в очереди на погружение в мусор стоят другие города, тот же Гавр.Пресловутая пенсионная реформа, в которой, как объяснял Макрон, "страна нуждается уже сегодня, потому что завтра денег на выплату пенсий просто не будет", сочинялась в условиях практически полной секретности. Цифры недостачи в казне, которые приводились, немедленно опровергались — и опровергались аргументированно. "Франция живет в долг и вынуждена занимать деньги на внешних рынках, чтобы покрыть дефицит", — а вот это уже правда. Как правда и то, что если индустрия выведена в Азию, а корпоративный налог крупные компании по договоренности с властями платят где угодно, но не во Франции, то странно рассчитывать на наполняемость казны. Особенно при госдолге в 113 процентов ВВП.Реформа — для успокоения внешних кредиторов, что Франция продолжит платить по векселям. Об этом, разумеется, не говорят в открытую в мейнстримных медиа. Но именно поэтому хозяин Елисейского дворца ее продавил — в противном случае он бы просто утратил доверие тех, кому обязан своими обоими мандатами. Это на своих избирателей можно натравливать бельгийских овчарок, а глобалисты не прощают даже малейшего неповиновения.Франция погружается в невиданный по остроте и глубине политический кризис и со всей неизбежностью потянет на дно весь Старый Свет. Американцы стреножили общеевропейский суверенитет политически, экономика — следующая жертва. Европа не выдерживает баталии на два фронта. У нее, несмотря на яркие заявления, не получается вести прокси-войну с Россией, одновременно поддерживая собственное внутреннее хозяйство. Не хватает всего — историям про то, что газовые хранилища полны и вообще все зашибись, на самом деле не верит уже никто. Рейтинг доверия французского президента скатился до 28 процентов. Сегодня вряд ли у него получится прогуляться по Парижу, пусть и в сопровождении охраны, так, чтобы не нарваться на гнев тех, кто содержит его на свои налоги.Пройдет или не пройдет вотум недоверия правительству в Национальной ассамблее — вопрос вторичный. Первично то, что власти, презирая общество, отказались от любого диалога с ним. Они выламывают руки — в буквальном и переносном смысле — тем, кто с ними не согласен, они подкупают конформистов, они рулят, пусть и опосредованно, всей медийной повесткой. Но удовлетворение от того, какой ты сильный и могучий, отправляя полицейских с дубинками избивать сограждан, может обернуться радикализацией общества, хаосом и невозможностью управлять страной. Французская турбулентность отзовется в соседних странах — там тоже накипело.ЕС, когда-то стабильный и спокойный (что обеспечивалось очень успешным сотрудничеством с Россией), сегодня спазмирован страхом перед будущим. Париж сдался крысиному нашествию и хаосу. Остальные европейские столицы — на очереди. И это не вопрос времени, это случится уже завтра.
https://ria.ru/20230318/frantsiya-1858601453.html
https://ria.ru/20230313/prizyv-1857437585.html
https://ria.ru/20230317/frantsiya-1858483793.html
https://ria.ru/20230313/obedinenie-1857423884.html
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Елена Караева
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737959079_0:118:1200:1318_100x100_80_0_0_f149358b52815d3ca7bdb5f57ee75430.jpg
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Елена Караева
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737959079_0:118:1200:1318_100x100_80_0_0_f149358b52815d3ca7bdb5f57ee75430.jpg
аналитика, франция, париж, россия, евросоюз
Аналитика, Франция, Париж, Россия, Евросоюз
Сегодня в столице Франции, где тротуары утопают в грязи, в воздухе — вонь гниения отходов, а главными себя ощущают полчища крыс, парламентарии намерены обсудить и поставить на голосование вопрос вынесения вотума недоверия кабинету министров. Резолюций две, но фракции, которые их внесли, заявили, что объединят голоса и усилия, чтобы отправить правительство в отставку.
Выходные в стране, с таким апломбом ставящей на вид России "недоразвитость демократии и диктаторские замашки", прошли под знаком полицейского насилия и репрессий. На тех, кто недоволен и полагал (ошибочно), что живет в стране всех свобод и прав, спускали всех собак. В прямом и переносном смысле. Жандармы вышли не только с дубинками, с гранатами со слезоточивым газом, но и с натренированными на подавление любого сопротивления бельгийскими овчарками. Раньше этих псов использовали в случаях задержания террористов. Сегодня их спускают на тех, кто решил заявить Макрону, что его время истекло.
"Продавили силой". Во Франции набирает обороты кризис власти
И неважно, что из Елисейского дворца нынешнего хозяина выгнать законным способом невозможно. Важно, что точка невозврата в проводимой Макроном политике пройдена.
Французам можно поставить многое в укор, но они точно не дураки. Видя льющиеся практически без счета деньги на Украину
и видя одновременно рост цен, невиданную инфляцию, подорожание абсолютно всего, люди задают вопрос: почему это Киеву
все, а нам — еще несколько лет работы, чтобы заслужить пенсию?
С какой стати Макрон, которого совершенно не уполномочивали ухудшить жизнь, хочет так понравиться тем, кто живет ну очень далеко от Парижа
, что плевать хотел на тех же парижских уборщиков? Мусорщикам осточертело, что, помимо грязи и отходов, с которыми они имеют дело ежедневно, на них навешивают еще и последствия внешней политики, проводимой президентом. Забастовка длится несколько недель, Париж в отходах уже утоп, а в очереди на погружение в мусор стоят другие города, тот же Гавр.
"Хватит идти на поводу". Во Франции призвали выйти на улицы против Запада
Пресловутая пенсионная реформа, в которой, как объяснял Макрон, "страна нуждается уже сегодня, потому что завтра денег на выплату пенсий просто не будет", сочинялась в условиях практически полной секретности. Цифры недостачи в казне, которые приводились, немедленно опровергались — и опровергались аргументированно. "Франция живет в долг и вынуждена занимать деньги на внешних рынках, чтобы покрыть дефицит", — а вот это уже правда. Как правда и то, что если индустрия выведена в Азию
, а корпоративный налог крупные компании по договоренности с властями платят где угодно, но не во Франции, то странно рассчитывать на наполняемость казны. Особенно при госдолге в 113 процентов ВВП.
Реформа — для успокоения внешних кредиторов, что Франция продолжит платить по векселям. Об этом, разумеется, не говорят в открытую в мейнстримных медиа. Но именно поэтому хозяин Елисейского дворца ее продавил — в противном случае он бы просто утратил доверие тех, кому обязан своими обоими мандатами. Это на своих избирателей можно натравливать бельгийских овчарок, а глобалисты не прощают даже малейшего неповиновения.
Французский политик обвинил официальный Париж во лжи
Франция погружается в невиданный по остроте и глубине политический кризис и со всей неизбежностью потянет на дно весь Старый Свет. Американцы стреножили общеевропейский суверенитет политически, экономика — следующая жертва. Европа
не выдерживает баталии на два фронта. У нее, несмотря на яркие заявления, не получается вести прокси-войну с Россией
, одновременно поддерживая собственное внутреннее хозяйство. Не хватает всего — историям про то, что газовые хранилища полны и вообще все зашибись, на самом деле не верит уже никто. Рейтинг доверия французского президента скатился до 28 процентов. Сегодня вряд ли у него получится прогуляться по Парижу, пусть и в сопровождении охраны, так, чтобы не нарваться на гнев тех, кто содержит его на свои налоги.
Пройдет или не пройдет вотум недоверия правительству в Национальной ассамблее — вопрос вторичный. Первично то, что власти, презирая общество, отказались от любого диалога с ним. Они выламывают руки — в буквальном и переносном смысле — тем, кто с ними не согласен, они подкупают конформистов, они рулят, пусть и опосредованно, всей медийной повесткой. Но удовлетворение от того, какой ты сильный и могучий, отправляя полицейских с дубинками избивать сограждан, может обернуться радикализацией общества, хаосом и невозможностью управлять страной. Французская турбулентность отзовется в соседних странах — там тоже накипело.
ЕС
, когда-то стабильный и спокойный (что обеспечивалось очень успешным сотрудничеством с Россией), сегодня спазмирован страхом перед будущим. Париж сдался крысиному нашествию и хаосу. Остальные европейские столицы — на очереди. И это не вопрос времени, это случится уже завтра.
Во Франции рассказали, что объединит весь мир против Запада