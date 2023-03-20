https://ria.ru/20230320/energiya-1859165845.html
Россия и дальше будет помогать Африке в вопросах электроэнергии
Россия и дальше будет помогать Африке в вопросах электроэнергии - РИА Новости, 20.03.2023
Россия и дальше будет помогать Африке в вопросах электроэнергии
Россия будет далее помогать Африке в вопросах электроэнергии и расширять там энергетические системы, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T15:19
2023-03-20T15:19
2023-03-20T19:23
россия
африка
владимир путин
экономика
египет
роснефть
газпром нефть
русгидро
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Россия будет далее помогать Африке в вопросах электроэнергии и расширять там энергетические системы, заявил президент РФ Владимир Путин."В Африке реализуются крупные российские инвестиционные проекты с участием таких отечественных российских компаний, как "Роснефть", "Газпромнефть", "РусГидро", "Алроса", "Лукойл" и многих-многих других. Будем и далее помогать африканским странам в вопросах производства электроэнергии", - сказал Путин на пленарном заседании международной парламентской конференции "Россия - Африка в многополярном мире".Путин добавил, что сегодня Россия предлагает новые экологически чистые технологии в области атомной энергетики."Росатом уже ведет строительство АЭС в Египте. Планирует расширить свое участие в развитии национальных энергетических систем африканского континента", - рассказал глава государства.
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россия, африка, владимир путин, экономика, египет, роснефть, газпром нефть, русгидро
Россия, Африка, Владимир Путин, Экономика, Египет, Роснефть, Газпром нефть, РусГидро
Россия и дальше будет помогать Африке в вопросах электроэнергии
Путин: Россия продолжит помогать Африке с электроэнергией и расширять энергосистемы