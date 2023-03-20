https://ria.ru/20230320/ekstremizm-1859120150.html

Путин отметил возросшее количество экстремистских преступлений

Путин отметил возросшее количество экстремистских преступлений - РИА Новости, 20.03.2023

Путин отметил возросшее количество экстремистских преступлений

Количество преступлений экстремистской направленности возросло в минувшем году , заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 20.03.2023

2023-03-20T14:02

2023-03-20T14:02

2023-03-20T14:07

россия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

владимир путин

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Количество преступлений экстремистской направленности возросло в минувшем году , заявил президент России Владимир Путин."В прошлом году возросло количество преступлений экстремистской направленности, также достаточно подробно говорили об этом на недавних заседаниях коллегий в ФСБ и Генеральной прокуратуре", - сказал глава государства на Коллегии МВД.

https://ria.ru/20230125/ponomarev-1847316970.html

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2023

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россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), владимир путин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)