https://ria.ru/20230320/ekstremizm-1859120150.html
Путин отметил возросшее количество экстремистских преступлений
Путин отметил возросшее количество экстремистских преступлений - РИА Новости, 20.03.2023
Путин отметил возросшее количество экстремистских преступлений
Количество преступлений экстремистской направленности возросло в минувшем году , заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T14:02
2023-03-20T14:02
2023-03-20T14:07
россия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
владимир путин
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Количество преступлений экстремистской направленности возросло в минувшем году , заявил президент России Владимир Путин."В прошлом году возросло количество преступлений экстремистской направленности, также достаточно подробно говорили об этом на недавних заседаниях коллегий в ФСБ и Генеральной прокуратуре", - сказал глава государства на Коллегии МВД.
https://ria.ru/20230125/ponomarev-1847316970.html
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россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), владимир путин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Россия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Владимир Путин, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Путин отметил возросшее количество экстремистских преступлений
Путин: в минувшем году возросло количество преступлений экстремисткой направленности