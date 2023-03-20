Рейтинг@Mail.ru
Путин отметил возросшее количество экстремистских преступлений - РИА Новости, 20.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:02 20.03.2023 (обновлено: 14:07 20.03.2023)
https://ria.ru/20230320/ekstremizm-1859120150.html
Путин отметил возросшее количество экстремистских преступлений
Путин отметил возросшее количество экстремистских преступлений - РИА Новости, 20.03.2023
Путин отметил возросшее количество экстремистских преступлений
Количество преступлений экстремистской направленности возросло в минувшем году , заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T14:02
2023-03-20T14:07
россия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
владимир путин
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/08/1850631765_0:0:3138:1765_1920x0_80_0_0_fca93aa25c2c0aff60327e5487f9f2f6.jpg
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Количество преступлений экстремистской направленности возросло в минувшем году , заявил президент России Владимир Путин."В прошлом году возросло количество преступлений экстремистской направленности, также достаточно подробно говорили об этом на недавних заседаниях коллегий в ФСБ и Генеральной прокуратуре", - сказал глава государства на Коллегии МВД.
https://ria.ru/20230125/ponomarev-1847316970.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/08/1850631765_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1f4a05035fe0d418a8f18c506308a9b6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), владимир путин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Россия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Владимир Путин, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Путин отметил возросшее количество экстремистских преступлений

Путин: в минувшем году возросло количество преступлений экстремисткой направленности

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Количество преступлений экстремистской направленности возросло в минувшем году , заявил президент России Владимир Путин.
"В прошлом году возросло количество преступлений экстремистской направленности, также достаточно подробно говорили об этом на недавних заседаниях коллегий в ФСБ и Генеральной прокуратуре", - сказал глава государства на Коллегии МВД.
Илья Пономарев - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
Экс-депутата Пономарева* объявили террористом и экстремистом
25 января, 13:51
 
РоссияМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Владимир ПутинФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала