Перед экономикой стоит много задач из-за санкций, заявил Путин
Путин: из-за санкций перед бизнесом и экономикой стоит много задач, включая импорт
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин принимает участие в ежегодном расширенном заседании коллегии министерства внутренних дел РФ
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в ежегодном расширенном заседании коллегии министерства внутренних дел РФ
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что на фоне санкций перед бизнесом и экономикой стоит много задач.
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"Перед нашим бизнесом, перед экономикой стоит очень много задач, в том числе и по так называемому импортозамещению, но уже в достаточно широком смысле этого слова. Каждый день мы этим занимаемся. То, что вчера ещё можно было купить, сегодня приходится производить самим", - сказал Путин в ходе расширенного заседания коллегии МВД России.
"Здесь есть минусы, но есть и огромные плюсы для экономики, просто огромные. Вынуждены теперь наши предприятия, те, кто организует производства, заниматься размещением заказов внутри страны. У нас и безработица, в том числе от этого, на исторически минимальном уровне - 3,6%", - добавил президент.