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Перед экономикой стоит много задач из-за санкций, заявил Путин - РИА Новости, 20.03.2023
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14:51 20.03.2023 (обновлено: 19:12 20.03.2023)
https://ria.ru/20230320/ekonomika-1859148855.html
Перед экономикой стоит много задач из-за санкций, заявил Путин
Перед экономикой стоит много задач из-за санкций, заявил Путин - РИА Новости, 20.03.2023
Перед экономикой стоит много задач из-за санкций, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин заявил, что на фоне санкций перед бизнесом и экономикой стоит много задач. РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T14:51
2023-03-20T19:12
экономика
россия
владимир путин
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что на фоне санкций перед бизнесом и экономикой стоит много задач. "Здесь есть минусы, но есть и огромные плюсы для экономики, просто огромные. Вынуждены теперь наши предприятия, те, кто организует производства, заниматься размещением заказов внутри страны. У нас и безработица, в том числе от этого, на исторически минимальном уровне - 3,6%", - добавил президент.
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экономика, россия, владимир путин, санкции в отношении россии
Экономика, Россия, Владимир Путин, Санкции в отношении России
Перед экономикой стоит много задач из-за санкций, заявил Путин

Путин: из-за санкций перед бизнесом и экономикой стоит много задач, включая импорт

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин принимает участие в ежегодном расширенном заседании коллегии министерства внутренних дел РФ
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в ежегодном расширенном заседании коллегии министерства внутренних дел РФ - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин принимает участие в ежегодном расширенном заседании коллегии министерства внутренних дел РФ
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что на фоне санкций перед бизнесом и экономикой стоит много задач.
«
"Перед нашим бизнесом, перед экономикой стоит очень много задач, в том числе и по так называемому импортозамещению, но уже в достаточно широком смысле этого слова. Каждый день мы этим занимаемся. То, что вчера ещё можно было купить, сегодня приходится производить самим", - сказал Путин в ходе расширенного заседания коллегии МВД России.
"Здесь есть минусы, но есть и огромные плюсы для экономики, просто огромные. Вынуждены теперь наши предприятия, те, кто организует производства, заниматься размещением заказов внутри страны. У нас и безработица, в том числе от этого, на исторически минимальном уровне - 3,6%", - добавил президент.
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ЭкономикаРоссияВладимир ПутинСанкции в отношении России
 
 
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