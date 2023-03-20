https://ria.ru/20230320/ekonomika-1859148855.html

Перед экономикой стоит много задач из-за санкций, заявил Путин

Перед экономикой стоит много задач из-за санкций, заявил Путин - РИА Новости, 20.03.2023

Перед экономикой стоит много задач из-за санкций, заявил Путин

Президент РФ Владимир Путин заявил, что на фоне санкций перед бизнесом и экономикой стоит много задач. РИА Новости, 20.03.2023

2023-03-20T14:51

2023-03-20T14:51

2023-03-20T19:12

экономика

россия

владимир путин

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что на фоне санкций перед бизнесом и экономикой стоит много задач. "Здесь есть минусы, но есть и огромные плюсы для экономики, просто огромные. Вынуждены теперь наши предприятия, те, кто организует производства, заниматься размещением заказов внутри страны. У нас и безработица, в том числе от этого, на исторически минимальном уровне - 3,6%", - добавил президент.

https://ria.ru/20230320/bank-1859085463.html

россия

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2023

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экономика, россия, владимир путин, санкции в отношении россии