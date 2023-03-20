https://ria.ru/20230320/dtp-1859121692.html

Путин отметил значительное снижение смертности на дорогах за десять лет

Путин отметил значительное снижение смертности на дорогах за десять лет - РИА Новости, 20.03.2023

Путин отметил значительное снижение смертности на дорогах за десять лет

Смертность на дорогах в России за последние 10 лет снизилась почти вдвое, это хороший результат, такую тенденцию нужно укреплять, заявил президент России... РИА Новости, 20.03.2023

2023-03-20T14:05

2023-03-20T14:05

2023-03-20T14:22

общество

россия

владимир путин

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Смертность на дорогах в России за последние 10 лет снизилась почти вдвое, это хороший результат, такую тенденцию нужно укреплять, заявил президент России Владимир Путин."Актуальная задача – это повышение безопасности дорожного движения. Отмечу, что за последние 10 лет смертность на дорогах снизилась почти вдвое, это, конечно, результат, это хороший результат. Надо укреплять эти положительные тенденции", - сказал Путин, выступая на расширенной коллегии МВД.Президент отметил, что также важно продолжать реализацию федерального проекта "Безопасность дорожного движения". Особое внимание, по его словам, необходимо уделять техническому оснащению трасс, повышению культуры поведения на дорогах, а также предупреждению детского травматизма и смертности.

https://ria.ru/20221120/dtp-1832831305.html

россия

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2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, россия, владимир путин, министерство внутренних дел рф (мвд россии)