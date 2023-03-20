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Путин отметил значительное снижение смертности на дорогах за десять лет - РИА Новости, 20.03.2023
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14:05 20.03.2023 (обновлено: 14:22 20.03.2023)
https://ria.ru/20230320/dtp-1859121692.html
Путин отметил значительное снижение смертности на дорогах за десять лет
Путин отметил значительное снижение смертности на дорогах за десять лет - РИА Новости, 20.03.2023
Путин отметил значительное снижение смертности на дорогах за десять лет
Смертность на дорогах в России за последние 10 лет снизилась почти вдвое, это хороший результат, такую тенденцию нужно укреплять, заявил президент России... РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T14:05
2023-03-20T14:22
общество
россия
владимир путин
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Смертность на дорогах в России за последние 10 лет снизилась почти вдвое, это хороший результат, такую тенденцию нужно укреплять, заявил президент России Владимир Путин."Актуальная задача – это повышение безопасности дорожного движения. Отмечу, что за последние 10 лет смертность на дорогах снизилась почти вдвое, это, конечно, результат, это хороший результат. Надо укреплять эти положительные тенденции", - сказал Путин, выступая на расширенной коллегии МВД.Президент отметил, что также важно продолжать реализацию федерального проекта "Безопасность дорожного движения". Особое внимание, по его словам, необходимо уделять техническому оснащению трасс, повышению культуры поведения на дорогах, а также предупреждению детского травматизма и смертности.
https://ria.ru/20221120/dtp-1832831305.html
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общество, россия, владимир путин, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Общество, Россия, Владимир Путин, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Путин отметил значительное снижение смертности на дорогах за десять лет

Путин: за последние десять лет смертность на дорогах снизилась почти в два раза

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСотрудник ДПС на месте происшествия
Сотрудник ДПС на месте происшествия - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Сотрудник ДПС на месте происшествия. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Смертность на дорогах в России за последние 10 лет снизилась почти вдвое, это хороший результат, такую тенденцию нужно укреплять, заявил президент России Владимир Путин.
"Актуальная задача – это повышение безопасности дорожного движения. Отмечу, что за последние 10 лет смертность на дорогах снизилась почти вдвое, это, конечно, результат, это хороший результат. Надо укреплять эти положительные тенденции", - сказал Путин, выступая на расширенной коллегии МВД.
Президент отметил, что также важно продолжать реализацию федерального проекта "Безопасность дорожного движения". Особое внимание, по его словам, необходимо уделять техническому оснащению трасс, повышению культуры поведения на дорогах, а также предупреждению детского травматизма и смертности.
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ОбществоРоссияВладимир ПутинМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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