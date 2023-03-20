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В Нижегородской области автобус со школьниками попал в ДТП - РИА Новости, 20.03.2023
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12:12 20.03.2023 (обновлено: 13:43 20.03.2023)
https://ria.ru/20230320/dtp-1859069878.html
В Нижегородской области автобус со школьниками попал в ДТП
В Нижегородской области автобус со школьниками попал в ДТП - РИА Новости, 20.03.2023
В Нижегородской области автобус со школьниками попал в ДТП
Автобус с детьми столкнулся с грузовой "Газелью" в Нижегородской области, дети не пострадали, сообщает региональное управление МВД. РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T12:12
2023-03-20T13:43
происшествия
авто
нижний новгород
нижегородская область
кстово
дтп
россия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 мар - РИА Новости. Автобус с детьми столкнулся с грузовой "Газелью" в Нижегородской области, дети не пострадали, сообщает региональное управление МВД. ДТП произошло в понедельник около 09.35, на 1-м километре Восточного подъезда к Нижнему Новгороду (в районе Зеленого города). Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.
https://ria.ru/20230320/dtp-1859011899.html
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Происшествия, Авто, Нижний Новгород, Нижегородская область, Кстово, ДТП, Россия
В Нижегородской области автобус со школьниками попал в ДТП

В Нижегородской области школьный автобус столкнулся с грузовиком, дети не пострадали

© ГИБДД Нижегородской областиАвтобус с детьми столкнулся с грузовой "Газелью" на 1-м километре Восточного подъезда к Нижнему Новгороду
Автобус с детьми столкнулся с грузовой Газелью на 1-м километре Восточного подъезда к Нижнему Новгороду
© ГИБДД Нижегородской области
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 мар - РИА Новости. Автобус с детьми столкнулся с грузовой "Газелью" в Нижегородской области, дети не пострадали, сообщает региональное управление МВД.
ДТП произошло в понедельник около 09.35, на 1-м километре Восточного подъезда к Нижнему Новгороду (в районе Зеленого города).
«
"Двигаясь навстречу, со стороны города Кстово в сторону Нижнего Новгорода, водитель "Газели" не уступил дорогу автобусу ПАЗ для перевозки детей и произвел с ним столкновение. В результате аварии пострадал водитель грузового авто. Двадцать детей, находившихся в момент ДТП в салоне автобуса, не пострадали", - говорится в сообщении.
Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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