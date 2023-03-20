https://ria.ru/20230320/dtp-1859069878.html

В Нижегородской области автобус со школьниками попал в ДТП

В Нижегородской области автобус со школьниками попал в ДТП - РИА Новости, 20.03.2023

В Нижегородской области автобус со школьниками попал в ДТП

Автобус с детьми столкнулся с грузовой "Газелью" в Нижегородской области, дети не пострадали, сообщает региональное управление МВД. РИА Новости, 20.03.2023

2023-03-20T12:12

2023-03-20T12:12

2023-03-20T13:43

происшествия

авто

нижний новгород

нижегородская область

кстово

дтп

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 мар - РИА Новости. Автобус с детьми столкнулся с грузовой "Газелью" в Нижегородской области, дети не пострадали, сообщает региональное управление МВД. ДТП произошло в понедельник около 09.35, на 1-м километре Восточного подъезда к Нижнему Новгороду (в районе Зеленого города). Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

https://ria.ru/20230320/dtp-1859011899.html

нижний новгород

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происшествия, авто, нижний новгород, нижегородская область, кстово, дтп, россия