https://ria.ru/20230320/dtp-1859069878.html
В Нижегородской области автобус со школьниками попал в ДТП
В Нижегородской области автобус со школьниками попал в ДТП - РИА Новости, 20.03.2023
В Нижегородской области автобус со школьниками попал в ДТП
Автобус с детьми столкнулся с грузовой "Газелью" в Нижегородской области, дети не пострадали, сообщает региональное управление МВД. РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T12:12
2023-03-20T12:12
2023-03-20T13:43
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 мар - РИА Новости. Автобус с детьми столкнулся с грузовой "Газелью" в Нижегородской области, дети не пострадали, сообщает региональное управление МВД. ДТП произошло в понедельник около 09.35, на 1-м километре Восточного подъезда к Нижнему Новгороду (в районе Зеленого города). Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.
https://ria.ru/20230320/dtp-1859011899.html
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В Нижегородской области автобус со школьниками попал в ДТП
В Нижегородской области школьный автобус столкнулся с грузовиком, дети не пострадали