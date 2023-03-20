https://ria.ru/20230320/dtp-1859023226.html

В ДТП под Саратовом пострадали четверо граждан Узбекистана, один погиб

В ДТП под Саратовом пострадали четверо граждан Узбекистана, один погиб - РИА Новости, 20.03.2023

В ДТП под Саратовом пострадали четверо граждан Узбекистана, один погиб

Легковой и грузовой автомобили столкнулись в Саратовской области, в результате четверо граждан Узбекистана пострадали, один человек погиб, сообщил министр... РИА Новости, 20.03.2023

2023-03-20T07:22

2023-03-20T07:22

2023-03-20T08:25

происшествия

узбекистан

саратовская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125831_0:317:3077:2047_1920x0_80_0_0_9cbf19aedb082ccc5c07e94a6af4b0ea.jpg

САРАТОВ, 20 мар - РИА Новости. Легковой и грузовой автомобили столкнулись в Саратовской области, в результате четверо граждан Узбекистана пострадали, один человек погиб, сообщил министр здравоохранения региона Олег Костин. "В 1.46 (0.46 мск) 20 марта в Федоровском районе на трасса А-298 Ершов - Энгельс, поворот на село Плёс, произошло столкновение легкового автомобиля с грузовым. Пострадали пять человек, из них один погиб. Все взрослые", - написал Костин в своем телеграм-канале. Он уточнил, что погиб молодой человек примерно 25 лет, пострадали четыре гражданина Узбекистана в возрасте примерно от 20 до 30 лет. "(У одного мужчины) открытая черепно-мозговая травма, травма грудной клетки, кома третьей (степени), состояние крайне тяжелое... (У второго) закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, травма поясничного отдела позвоночника, шок, состояние тяжелое... (У третьего) закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, травма поясничного отдела позвоночника, состояние тяжелое... (У четвертого) закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, состояние средней степени тяжести", - отметил министр. По его словам, все четверо госпитализированы в Федоровскую районную больницу, из них первые двое помещены в реанимацию.Как сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД, на трассе Р-208 между поселками Мокроус и Спартак столкнулись автомобили Volkswagen Polo под управлением мужчины 1996 года рождения и DAF под управлением мужчины 1990 года рождения. Уточняется, что погиб водитель легкового автомобиля, а пострадали его четыре пассажира. Сотрудники госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства.

https://ria.ru/20230320/dtp-1859011899.html

https://ria.ru/20230319/dtp-1858936447.html

узбекистан

саратовская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, узбекистан, саратовская область