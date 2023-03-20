Рейтинг@Mail.ru
В ДТП под Саратовом пострадали четверо граждан Узбекистана, один погиб - РИА Новости, 20.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:22 20.03.2023 (обновлено: 08:25 20.03.2023)
https://ria.ru/20230320/dtp-1859023226.html
В ДТП под Саратовом пострадали четверо граждан Узбекистана, один погиб
В ДТП под Саратовом пострадали четверо граждан Узбекистана, один погиб - РИА Новости, 20.03.2023
В ДТП под Саратовом пострадали четверо граждан Узбекистана, один погиб
Легковой и грузовой автомобили столкнулись в Саратовской области, в результате четверо граждан Узбекистана пострадали, один человек погиб, сообщил министр... РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T07:22
2023-03-20T08:25
происшествия
узбекистан
саратовская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125831_0:317:3077:2047_1920x0_80_0_0_9cbf19aedb082ccc5c07e94a6af4b0ea.jpg
САРАТОВ, 20 мар - РИА Новости. Легковой и грузовой автомобили столкнулись в Саратовской области, в результате четверо граждан Узбекистана пострадали, один человек погиб, сообщил министр здравоохранения региона Олег Костин. "В 1.46 (0.46 мск) 20 марта в Федоровском районе на трасса А-298 Ершов - Энгельс, поворот на село Плёс, произошло столкновение легкового автомобиля с грузовым. Пострадали пять человек, из них один погиб. Все взрослые", - написал Костин в своем телеграм-канале. Он уточнил, что погиб молодой человек примерно 25 лет, пострадали четыре гражданина Узбекистана в возрасте примерно от 20 до 30 лет. "(У одного мужчины) открытая черепно-мозговая травма, травма грудной клетки, кома третьей (степени), состояние крайне тяжелое... (У второго) закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, травма поясничного отдела позвоночника, шок, состояние тяжелое... (У третьего) закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, травма поясничного отдела позвоночника, состояние тяжелое... (У четвертого) закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, состояние средней степени тяжести", - отметил министр. По его словам, все четверо госпитализированы в Федоровскую районную больницу, из них первые двое помещены в реанимацию.Как сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД, на трассе Р-208 между поселками Мокроус и Спартак столкнулись автомобили Volkswagen Polo под управлением мужчины 1996 года рождения и DAF под управлением мужчины 1990 года рождения. Уточняется, что погиб водитель легкового автомобиля, а пострадали его четыре пассажира. Сотрудники госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства.
https://ria.ru/20230320/dtp-1859011899.html
https://ria.ru/20230319/dtp-1858936447.html
узбекистан
саратовская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125831_167:0:2896:2047_1920x0_80_0_0_a6e453eed6e2dc2584e8c12978bd8c80.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, узбекистан, саратовская область
Происшествия, Узбекистан, Саратовская область
В ДТП под Саратовом пострадали четверо граждан Узбекистана, один погиб

Минздрав: в ДТП под Саратовом пострадали четверо граждан Узбекистана, один человек погиб

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Автомобили скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
САРАТОВ, 20 мар - РИА Новости. Легковой и грузовой автомобили столкнулись в Саратовской области, в результате четверо граждан Узбекистана пострадали, один человек погиб, сообщил министр здравоохранения региона Олег Костин.
"В 1.46 (0.46 мск) 20 марта в Федоровском районе на трасса А-298 Ершов - Энгельс, поворот на село Плёс, произошло столкновение легкового автомобиля с грузовым. Пострадали пять человек, из них один погиб. Все взрослые", - написал Костин в своем телеграм-канале.
Фельдшер областной станции скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
В ДТП в Архангельской области погибли четыре человека
Вчера, 02:11
Он уточнил, что погиб молодой человек примерно 25 лет, пострадали четыре гражданина Узбекистана в возрасте примерно от 20 до 30 лет. "(У одного мужчины) открытая черепно-мозговая травма, травма грудной клетки, кома третьей (степени), состояние крайне тяжелое... (У второго) закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, травма поясничного отдела позвоночника, шок, состояние тяжелое... (У третьего) закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, травма поясничного отдела позвоночника, состояние тяжелое... (У четвертого) закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, состояние средней степени тяжести", - отметил министр.
По его словам, все четверо госпитализированы в Федоровскую районную больницу, из них первые двое помещены в реанимацию.
Как сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД, на трассе Р-208 между поселками Мокроус и Спартак столкнулись автомобили Volkswagen Polo под управлением мужчины 1996 года рождения и DAF под управлением мужчины 1990 года рождения. Уточняется, что погиб водитель легкового автомобиля, а пострадали его четыре пассажира. Сотрудники госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства.
ДТП на улице Светланская во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 19.03.2023
Во Владивостоке пьяный водитель Lexus устроил ДТП с четырьмя машинами
19 марта, 15:30
 
ПроисшествияУзбекистанСаратовская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала