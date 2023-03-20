https://ria.ru/20230320/dtp-1859011899.html

В ДТП в Архангельской области погибли четыре человека

В ДТП в Архангельской области погибли четыре человека - РИА Новости, 20.03.2023

В ДТП в Архангельской области погибли четыре человека

Четыре человека, в том числе двое детей, погибли в ДТП в Архангельской области на федеральной автодороге A-215, их автомобиль столкнулся с грузовиком, выехавшим РИА Новости, 20.03.2023

2023-03-20T02:11

2023-03-20T02:11

2023-03-20T02:11

происшествия

авто

каргопольский район

архангельская область

россия

hyundai creta

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Четыре человека, в том числе двое детей, погибли в ДТП в Архангельской области на федеральной автодороге A-215, их автомобиль столкнулся с грузовиком, выехавшим на встречную полосу, сообщает МВД Медиа. Уточняется, что ДТП произошло в 19.30 в воскресенье на федеральной автодороге A-215 неподалеку от поворота на поселок Летнеозерский. Кроме того, с тяжелыми травмами госпитализирован еще один ребенок, шестилетняя девочка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц), санкция статья предусматривает наказание вплоть до семи лет лишения свободы.

https://ria.ru/20230319/dtp-1858936447.html

каргопольский район

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происшествия, авто, каргопольский район, архангельская область, россия, hyundai creta