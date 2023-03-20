В ДТП в Архангельской области погибли четыре человека
МВД Медиа: в ДТП в Архангельской области погибли четыре человека, в том числе двое детей
© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкФельдшер областной станции скорой медицинской помощи
Фельдшер областной станции скорой медицинской помощи. Архивное фото
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Четыре человека, в том числе двое детей, погибли в ДТП в Архангельской области на федеральной автодороге A-215, их автомобиль столкнулся с грузовиком, выехавшим на встречную полосу, сообщает МВД Медиа.
«
"Водитель грузовика DAF, двигаясь в направлении Каргопольского района, допустил выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение с легковым автомобилем Hyundai. В результате ДТП водитель и три пассажира легковушки, в том числе двое детей, погибли на месте", - говорится в сообщении.
Уточняется, что ДТП произошло в 19.30 в воскресенье на федеральной автодороге A-215 неподалеку от поворота на поселок Летнеозерский. Кроме того, с тяжелыми травмами госпитализирован еще один ребенок, шестилетняя девочка.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц), санкция статья предусматривает наказание вплоть до семи лет лишения свободы.