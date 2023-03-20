Рейтинг@Mail.ru
В ДТП в Архангельской области погибли четыре человека - РИА Новости, 20.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:11 20.03.2023
https://ria.ru/20230320/dtp-1859011899.html
В ДТП в Архангельской области погибли четыре человека
В ДТП в Архангельской области погибли четыре человека - РИА Новости, 20.03.2023
В ДТП в Архангельской области погибли четыре человека
Четыре человека, в том числе двое детей, погибли в ДТП в Архангельской области на федеральной автодороге A-215, их автомобиль столкнулся с грузовиком, выехавшим РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T02:11
2023-03-20T02:11
происшествия
авто
каргопольский район
архангельская область
россия
hyundai creta
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/11/1750573498_63:0:3015:1660_1920x0_80_0_0_4e5189767eca5fd97848aaa7d1f3a445.jpg
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Четыре человека, в том числе двое детей, погибли в ДТП в Архангельской области на федеральной автодороге A-215, их автомобиль столкнулся с грузовиком, выехавшим на встречную полосу, сообщает МВД Медиа. Уточняется, что ДТП произошло в 19.30 в воскресенье на федеральной автодороге A-215 неподалеку от поворота на поселок Летнеозерский. Кроме того, с тяжелыми травмами госпитализирован еще один ребенок, шестилетняя девочка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц), санкция статья предусматривает наказание вплоть до семи лет лишения свободы.
https://ria.ru/20230319/dtp-1858936447.html
каргопольский район
архангельская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/11/1750573498_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_1b3a464f78d284c293cef8e05557a207.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, авто, каргопольский район, архангельская область, россия, hyundai creta
Происшествия, Авто, Каргопольский район, Архангельская область, Россия, Hyundai Creta
В ДТП в Архангельской области погибли четыре человека

МВД Медиа: в ДТП в Архангельской области погибли четыре человека, в том числе двое детей

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкФельдшер областной станции скорой медицинской помощи
Фельдшер областной станции скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Фельдшер областной станции скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Четыре человека, в том числе двое детей, погибли в ДТП в Архангельской области на федеральной автодороге A-215, их автомобиль столкнулся с грузовиком, выехавшим на встречную полосу, сообщает МВД Медиа.
«
"Водитель грузовика DAF, двигаясь в направлении Каргопольского района, допустил выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение с легковым автомобилем Hyundai. В результате ДТП водитель и три пассажира легковушки, в том числе двое детей, погибли на месте", - говорится в сообщении.
Уточняется, что ДТП произошло в 19.30 в воскресенье на федеральной автодороге A-215 неподалеку от поворота на поселок Летнеозерский. Кроме того, с тяжелыми травмами госпитализирован еще один ребенок, шестилетняя девочка.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц), санкция статья предусматривает наказание вплоть до семи лет лишения свободы.
ДТП на улице Светланская во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 19.03.2023
Во Владивостоке пьяный водитель Lexus устроил ДТП с четырьмя машинами
Вчера, 15:30
 
ПроисшествияАвтоКаргопольский районАрхангельская областьРоссияHyundai Creta
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала