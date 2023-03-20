https://ria.ru/20230320/doverie-1859007797.html
России и Китаю важно укреплять взаимное доверие, заявил Си Цзиньпин
России и Китаю важно укреплять взаимное доверие, заявил Си Цзиньпин - РИА Новости, 20.03.2023
России и Китаю важно укреплять взаимное доверие, заявил Си Цзиньпин
России и Китаю важно укреплять взаимное доверие, раскрывать потенциалы, чтобы сохранить устойчивую динамику отношений, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в... РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T01:18
2023-03-20T01:18
2023-03-20T01:18
китай
россия
си цзиньпин
в мире
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. России и Китаю важно укреплять взаимное доверие, раскрывать потенциалы, чтобы сохранить устойчивую динамику отношений, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в авторской статье для РИА Новости и "Российской газеты". По его словам, сторонам "важно укреплять взаимное доверие и раскрывать потенциалы в целях сохранения устойчивой динамики китайско-российских отношений на высоком уровне". Председатель КНР Си Цзиньпин 20-22 марта посетит Россию с государственным визитом, который станет его первой заграничной поездкой после переизбрания на должность главы государства на третий срок.
https://ria.ru/20230320/kitay-1858630961.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, россия, си цзиньпин, в мире
Китай, Россия, Си Цзиньпин, В мире
России и Китаю важно укреплять взаимное доверие, заявил Си Цзиньпин
Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что России и Китаю важно укреплять взаимное доверие