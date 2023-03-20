https://ria.ru/20230320/doverie-1859007797.html

России и Китаю важно укреплять взаимное доверие, заявил Си Цзиньпин

России и Китаю важно укреплять взаимное доверие, заявил Си Цзиньпин - РИА Новости, 20.03.2023

России и Китаю важно укреплять взаимное доверие, заявил Си Цзиньпин

России и Китаю важно укреплять взаимное доверие, раскрывать потенциалы, чтобы сохранить устойчивую динамику отношений, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в... РИА Новости, 20.03.2023

2023-03-20T01:18

2023-03-20T01:18

2023-03-20T01:18

китай

россия

си цзиньпин

в мире

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. России и Китаю важно укреплять взаимное доверие, раскрывать потенциалы, чтобы сохранить устойчивую динамику отношений, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в авторской статье для РИА Новости и "Российской газеты". По его словам, сторонам "важно укреплять взаимное доверие и раскрывать потенциалы в целях сохранения устойчивой динамики китайско-российских отношений на высоком уровне". Председатель КНР Си Цзиньпин 20-22 марта посетит Россию с государственным визитом, который станет его первой заграничной поездкой после переизбрания на должность главы государства на третий срок.

https://ria.ru/20230320/kitay-1858630961.html

китай

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

китай, россия, си цзиньпин, в мире