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России и Китаю важно укреплять взаимное доверие, заявил Си Цзиньпин - РИА Новости, 20.03.2023
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01:18 20.03.2023
https://ria.ru/20230320/doverie-1859007797.html
России и Китаю важно укреплять взаимное доверие, заявил Си Цзиньпин
России и Китаю важно укреплять взаимное доверие, заявил Си Цзиньпин - РИА Новости, 20.03.2023
России и Китаю важно укреплять взаимное доверие, заявил Си Цзиньпин
России и Китаю важно укреплять взаимное доверие, раскрывать потенциалы, чтобы сохранить устойчивую динамику отношений, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в... РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T01:18
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китай
россия
си цзиньпин
в мире
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. России и Китаю важно укреплять взаимное доверие, раскрывать потенциалы, чтобы сохранить устойчивую динамику отношений, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в авторской статье для РИА Новости и "Российской газеты". По его словам, сторонам "важно укреплять взаимное доверие и раскрывать потенциалы в целях сохранения устойчивой динамики китайско-российских отношений на высоком уровне". Председатель КНР Си Цзиньпин 20-22 марта посетит Россию с государственным визитом, который станет его первой заграничной поездкой после переизбрания на должность главы государства на третий срок.
https://ria.ru/20230320/kitay-1858630961.html
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китай, россия, си цзиньпин, в мире
Китай, Россия, Си Цзиньпин, В мире
России и Китаю важно укреплять взаимное доверие, заявил Си Цзиньпин

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что России и Китаю важно укреплять взаимное доверие

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкФлаги КНР и России
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. России и Китаю важно укреплять взаимное доверие, раскрывать потенциалы, чтобы сохранить устойчивую динамику отношений, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в авторской статье для РИА Новости и "Российской газеты".
«
"Стороны должны концентрироваться на комплексном планировании с прицелом на задачи национального развития, инновационным подходом открывать новые возможности и культивировать новые драйверы", - написал Си Цзиньпин.
По его словам, сторонам "важно укреплять взаимное доверие и раскрывать потенциалы в целях сохранения устойчивой динамики китайско-российских отношений на высоком уровне".
Председатель КНР Си Цзиньпин 20-22 марта посетит Россию с государственным визитом, который станет его первой заграничной поездкой после переизбрания на должность главы государства на третий срок.
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