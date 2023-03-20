https://ria.ru/20230320/doty-1859018254.html

Российские военные уничтожили украинские доты на севере от Донецка

Российские военные уничтожили украинские доты на севере от Донецка - РИА Новости, 20.03.2023

Российские военные уничтожили украинские доты на севере от Донецка

Российские подразделения уничтожили долговременные огневые точки украинских войск к северу от Донецка, сообщил начальник пресс-центра группировки "Юг" Иван... РИА Новости, 20.03.2023

2023-03-20T05:05

2023-03-20T05:05

2023-03-20T08:54

специальная военная операция на украине

безопасность

донецк

каменка

россия

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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Российские подразделения уничтожили долговременные огневые точки украинских войск к северу от Донецка, сообщил начальник пресс-центра группировки "Юг" Иван Бигма. Кроме того, расчету 152-миллиметровой самоходной пушки "Гиацинт-С" артиллерийского полка Южного округа во время контрбатарейной борьбы удалось уничтожить огневую позицию и 120-миллиметровую гаубицу "Д-30" украинских войск в районе Максимильяновки (ДНР).Как неоднократно сообщали в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, с этого направления ВСУ вели обстрелы Александровки и Донецка.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк

каменка

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"Выявили и уничтожили две огневые точки противника" – военный об успехах на Донецком направлении В Минобороны рассказали об уничтожении украинских огневых точек на донецком направлении 2023-03-20T05:05 true PT0M29S

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безопасность, донецк, каменка, россия