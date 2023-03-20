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Российские военные уничтожили украинские доты на севере от Донецка - РИА Новости, 20.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
05:05 20.03.2023 (обновлено: 08:54 20.03.2023)
https://ria.ru/20230320/doty-1859018254.html
Российские военные уничтожили украинские доты на севере от Донецка
Российские военные уничтожили украинские доты на севере от Донецка - РИА Новости, 20.03.2023
Российские военные уничтожили украинские доты на севере от Донецка
Российские подразделения уничтожили долговременные огневые точки украинских войск к северу от Донецка, сообщил начальник пресс-центра группировки "Юг" Иван... РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T05:05
2023-03-20T08:54
специальная военная операция на украине
безопасность
донецк
каменка
россия
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Российские подразделения уничтожили долговременные огневые точки украинских войск к северу от Донецка, сообщил начальник пресс-центра группировки "Юг" Иван Бигма. Кроме того, расчету 152-миллиметровой самоходной пушки "Гиацинт-С" артиллерийского полка Южного округа во время контрбатарейной борьбы удалось уничтожить огневую позицию и 120-миллиметровую гаубицу "Д-30" украинских войск в районе Максимильяновки (ДНР).Как неоднократно сообщали в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, с этого направления ВСУ вели обстрелы Александровки и Донецка.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецк
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"Выявили и уничтожили две огневые точки противника" – военный об успехах на Донецком направлении
В Минобороны рассказали об уничтожении украинских огневых точек на донецком направлении
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безопасность, донецк, каменка, россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецк, Каменка, Россия
Российские военные уничтожили украинские доты на севере от Донецка

Бигма: расчет противотанкового комплекса "Штурм-С" уничтожил доты ВСУ на севере от Донецка

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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Российские подразделения уничтожили долговременные огневые точки украинских войск к северу от Донецка, сообщил начальник пресс-центра группировки "Юг" Иван Бигма.
«
"На Донецком направлении, в районе населенного пункта Каменка, расчет противотанкового ракетного комплекса "Штурм-С" артиллерийского соединения Южного военного округа выявил и уничтожил долговременные точки противника", — сказал он.
Кроме того, расчету 152-миллиметровой самоходной пушки "Гиацинт-С" артиллерийского полка Южного округа во время контрбатарейной борьбы удалось уничтожить огневую позицию и 120-миллиметровую гаубицу "Д-30" украинских войск в районе Максимильяновки (ДНР).
Как неоднократно сообщали в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, с этого направления ВСУ вели обстрелы Александровки и Донецка.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьДонецкКаменкаРоссия
 
 
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