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Российские войска вынуждают ВСУ отодвигать артиллерию от мирных городов ДНР

Российские войска вынуждают ВСУ отодвигать артиллерию от мирных городов ДНР - РИА Новости, 20.03.2023

Российские войска вынуждают ВСУ отодвигать артиллерию от мирных городов ДНР

Продвижение российских войск в ДНР и вытеснение украинских войск ведет к тому, что противник вынужден отодвигать свою артиллерию, из которой обстреливает мирных РИА Новости, 20.03.2023

2023-03-20T12:53

2023-03-20T12:53

2023-03-20T12:53

специальная военная операция на украине

безопасность

донецкая народная республика

донецк

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Продвижение российских войск в ДНР и вытеснение украинских войск ведет к тому, что противник вынужден отодвигать свою артиллерию, из которой обстреливает мирных жителей, на более удаленные огневые позиции, сообщил подполковник Народной милиции (НМ), депутат парламента республики Андрей Баевский. В качестве подтверждающего свои слова примера он привел обстрел Александровки, который в воскресенье производился из района Курахово. Ранее, по его словам, оттуда ствольная артиллерия не работала. Всего, по данным Баевского, 19 марта украинская артиллерия выпустила суммарно 144 боеприпаса крупного калибра по населенным пунктам ДНР - обстреливались Петровский и Кировский районы Донецка, в результате чего произошло попадание в многоквартирный дом, ранены пять человек. В понедельник утром, уточнил он, велся обстрел Куйбышевского района.

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, донецкая народная республика, донецк, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф