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Российские войска вынуждают ВСУ отодвигать артиллерию от мирных городов ДНР
Российские войска вынуждают ВСУ отодвигать артиллерию от мирных городов ДНР - РИА Новости, 20.03.2023
Российские войска вынуждают ВСУ отодвигать артиллерию от мирных городов ДНР
Продвижение российских войск в ДНР и вытеснение украинских войск ведет к тому, что противник вынужден отодвигать свою артиллерию, из которой обстреливает мирных РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T12:53
2023-03-20T12:53
2023-03-20T12:53
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
донецк
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Продвижение российских войск в ДНР и вытеснение украинских войск ведет к тому, что противник вынужден отодвигать свою артиллерию, из которой обстреливает мирных жителей, на более удаленные огневые позиции, сообщил подполковник Народной милиции (НМ), депутат парламента республики Андрей Баевский. В качестве подтверждающего свои слова примера он привел обстрел Александровки, который в воскресенье производился из района Курахово. Ранее, по его словам, оттуда ствольная артиллерия не работала. Всего, по данным Баевского, 19 марта украинская артиллерия выпустила суммарно 144 боеприпаса крупного калибра по населенным пунктам ДНР - обстреливались Петровский и Кировский районы Донецка, в результате чего произошло попадание в многоквартирный дом, ранены пять человек. В понедельник утром, уточнил он, велся обстрел Куйбышевского района.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, донецкая народная республика, донецк, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Донецк, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Российские войска вынуждают ВСУ отодвигать артиллерию от мирных городов ДНР
Депутат ДНР Баевский: ВСУ в Донбассе начали отодвигать свою артиллерию от мирных городов
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Продвижение российских войск в ДНР и вытеснение украинских войск ведет к тому, что противник вынужден отодвигать свою артиллерию, из которой обстреливает мирных жителей, на более удаленные огневые позиции, сообщил подполковник Народной милиции (НМ), депутат парламента республики Андрей Баевский.
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"Опасность (обстрелов – ред.) для жителей прифронтовых районов Донецка и ДНР сохраняется. Однако, хочу обратить внимание, что те обстрелы, которые производит противник, он вынужден производить уже из более удаленных огневых позиций… То есть наше продвижение и вытеснение противника на всех участках Донецкого направления продолжается и дает свои плоды", - сказал Баевский в эфире Первого канала.
В качестве подтверждающего свои слова примера он привел обстрел Александровки, который в воскресенье производился из района Курахово. Ранее, по его словам, оттуда ствольная артиллерия не работала.
Всего, по данным Баевского, 19 марта украинская артиллерия выпустила суммарно 144 боеприпаса крупного калибра по населенным пунктам ДНР - обстреливались Петровский и Кировский районы Донецка, в результате чего произошло попадание в многоквартирный дом, ранены пять человек. В понедельник утром, уточнил он, велся обстрел Куйбышевского района.