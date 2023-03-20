Рейтинг@Mail.ru
Российские войска вынуждают ВСУ отодвигать артиллерию от мирных городов ДНР - РИА Новости, 20.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:53 20.03.2023
https://ria.ru/20230320/donbass-1859081987.html
Российские войска вынуждают ВСУ отодвигать артиллерию от мирных городов ДНР
Российские войска вынуждают ВСУ отодвигать артиллерию от мирных городов ДНР - РИА Новости, 20.03.2023
Российские войска вынуждают ВСУ отодвигать артиллерию от мирных городов ДНР
Продвижение российских войск в ДНР и вытеснение украинских войск ведет к тому, что противник вынужден отодвигать свою артиллерию, из которой обстреливает мирных РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T12:53
2023-03-20T12:53
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
донецк
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1f/1848770730_0:202:3072:1930_1920x0_80_0_0_49be8b1eb7902c2c394367c26600d96c.jpg
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Продвижение российских войск в ДНР и вытеснение украинских войск ведет к тому, что противник вынужден отодвигать свою артиллерию, из которой обстреливает мирных жителей, на более удаленные огневые позиции, сообщил подполковник Народной милиции (НМ), депутат парламента республики Андрей Баевский. В качестве подтверждающего свои слова примера он привел обстрел Александровки, который в воскресенье производился из района Курахово. Ранее, по его словам, оттуда ствольная артиллерия не работала. Всего, по данным Баевского, 19 марта украинская артиллерия выпустила суммарно 144 боеприпаса крупного калибра по населенным пунктам ДНР - обстреливались Петровский и Кировский районы Донецка, в результате чего произошло попадание в многоквартирный дом, ранены пять человек. В понедельник утром, уточнил он, велся обстрел Куйбышевского района.
донецкая народная республика
донецк
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1f/1848770730_82:0:2814:2048_1920x0_80_0_0_ed9b30d95eef9aaef6a23153bbf4dec9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, донецкая народная республика, донецк, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Донецк, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Российские войска вынуждают ВСУ отодвигать артиллерию от мирных городов ДНР

Депутат ДНР Баевский: ВСУ в Донбассе начали отодвигать свою артиллерию от мирных городов

© AP Photo / LibkosУкраинские солдаты с самоходной гаубицей CAESAR в ДНР
Украинские солдаты с самоходной гаубицей CAESAR в ДНР - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
© AP Photo / Libkos
Украинские солдаты с самоходной гаубицей CAESAR в ДНР. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Продвижение российских войск в ДНР и вытеснение украинских войск ведет к тому, что противник вынужден отодвигать свою артиллерию, из которой обстреливает мирных жителей, на более удаленные огневые позиции, сообщил подполковник Народной милиции (НМ), депутат парламента республики Андрей Баевский.
«
"Опасность (обстрелов – ред.) для жителей прифронтовых районов Донецка и ДНР сохраняется. Однако, хочу обратить внимание, что те обстрелы, которые производит противник, он вынужден производить уже из более удаленных огневых позиций… То есть наше продвижение и вытеснение противника на всех участках Донецкого направления продолжается и дает свои плоды", - сказал Баевский в эфире Первого канала.
В качестве подтверждающего свои слова примера он привел обстрел Александровки, который в воскресенье производился из района Курахово. Ранее, по его словам, оттуда ствольная артиллерия не работала.
Всего, по данным Баевского, 19 марта украинская артиллерия выпустила суммарно 144 боеприпаса крупного калибра по населенным пунктам ДНР - обстреливались Петровский и Кировский районы Донецка, в результате чего произошло попадание в многоквартирный дом, ранены пять человек. В понедельник утром, уточнил он, велся обстрел Куйбышевского района.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
19 марта, 15:48
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 19.03.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьДонецкая Народная РеспубликаДонецкВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала