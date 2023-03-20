ЦБ Японии рассказал о решениях по стабилизации мирового финансового рынка
ЦБ Японии: шесть центробанков мира расширят предоставление долларов для стабилизации рынка
Американские доллары. Архивное фото
ТОКИО, 20 мар – РИА Новости. Шесть крупнейших мировых регуляторов банковских систем договорились о расширении каналов предоставления долларовых средств на финансовый рынок, чтобы стабилизировать ситуацию на нём после банкротства банков в США и ситуацией со швейцарским Credit Suisse, говорится в заявлении японского центробанка.
Федеральная резервная система (ФРС) США, а также центробанки Японии, еврозоны, Великобритании, Канады и Швейцарии (Банк Японии, Европейский центральный банк, Банк Англии, Банк Канады и Национальный банк Швейцарии) договорились увеличить предоставление долларовых средств на рынок. До сих пор средства предоставлялись еженедельно, теперь же начиная с понедельника и до конца апреля они смогут проводить эти операции ежедневно.
Такое решение связано с опасениями, что инвесторы из-за нестабильности финансовой сферы Америки и Европы начнут скупать доллары, что приведет к резкому спросу на эту валюту и вызовет хаос на рынках. "Для смягчения напряженности на глобальном финансовом рынке эта мера как важный предохранительный клапан должна ослабить влияние этой напряженности на кредитование домохозяйств и предприятий", - приводит заявление Банка Японии – центрального банка страны - телеканал NHK.
Подобные меры до сих пор принимались лишь дважды – в 2008 году в связи с банкротством американского банковского гиганта Lehman Brothers и в марте 2020 года в связи с коронавирусом. Решение было принято до начала торгов в Токио, чтобы предотвратить падение котировок из-за неверия инвесторов в стабильность финансовых институтов, однако если обвала и не произошло, то определенное снижение котировок Nikkei, около 1% по сравнению с окончанием торгов в пятницу, все-таки отмечено.
Накануне центробанк Швейцарии заявил, что банк Credit Suisse, оказавшийся в кризисной ситуации, будет поглощен крупнейшей кредитной организацией страны UBS, которая заплатит за активы конкурента 3,2 миллиарда долларов.
Ранее, в среду, стоимость акций Credit Suisse на бирже обвалилась на четверть. А до того финансовый обозреватель Роберт Кийосаки (он точно предсказал как раз крах Lehman Brothers) заявил, что следующим банком, который может потерпеть крах после банкротства американского Silicon Valley Bank (SVB), станет именно Credit Suisse. Банк, в свою очередь, заявлял, что займет у ЦБ до 50 миллиардов швейцарских франков (примерно 53,7 миллиарда долларов). В Японии ситуацию с Credit Suisse называют "падением в Европе искры" от банкротства американских банков.