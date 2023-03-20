https://ria.ru/20230320/doktor-1859294342.html
Грета Тунберг стала почетным доктором Университета Хельсинки
Грета Тунберг стала почетным доктором Университета Хельсинки - РИА Новости, 20.03.2023
Грета Тунберг стала почетным доктором Университета Хельсинки
Известная во всём мире экоактивистка из Швеции Грета Тунберг, президент Финляндии Саули Ниинистё и 28 других деятелей со всего мира стали почетными докторами... РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T19:56
2023-03-20T19:56
2023-03-20T19:56
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ХЕЛЬСИНКИ, 20 мар — РИА Новости. Известная во всём мире экоактивистка из Швеции Грета Тунберг, президент Финляндии Саули Ниинистё и 28 других деятелей со всего мира стали почетными докторами наук в различных научных областях Университета Хельсинки, сообщает в понедельник учебное заведение. Тунберг стала почетным доктором факультета теологии. Как пояснил профессор университета Мартти Ниссинен, факультет хотел расширить взгляд на права человека и состояние Земли. "Выбирая Грету в качестве почетного доктора, мы сообщаем, что хотим быть такими же смелыми и влиятельными, как она", - отметил Ниссинен в комментарии крупнейшей газете Финляндии Helsingin sanomat. Ниинистё стал почетным доктором факультета философии. Согласно традиции, почетные докторские степени присуждаются на выпускных церемониях университета. В этом году почетными докторами стали в общей сложности 30 выдающихся людей со всего мира. Университет Хельсинки - это международное сообщество, объединяющее более 40 тысяч студентов и сотрудников. Университет был основан в 1640 году.
https://ria.ru/20221107/tunberg-1829507567.html
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в мире, финляндия, швеция, грета тунберг, саули ниинисте
В мире, Финляндия, Швеция, Грета Тунберг, Саули Ниинисте
Грета Тунберг стала почетным доктором Университета Хельсинки
Экоактивистка из Швеции Грета Тунберг стала почетным доктором Университета Хельсинки
ХЕЛЬСИНКИ, 20 мар — РИА Новости.
Известная во всём мире экоактивистка из Швеции Грета Тунберг, президент Финляндии Саули Ниинистё и 28 других деятелей со всего мира стали почетными докторами наук в различных научных областях Университета Хельсинки, сообщает
в понедельник учебное заведение.
Тунберг стала почетным доктором факультета теологии.
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Как пояснил профессор университета Мартти Ниссинен, факультет хотел расширить взгляд на права человека и состояние Земли. "Выбирая Грету в качестве почетного доктора, мы сообщаем, что хотим быть такими же смелыми и влиятельными, как она", - отметил Ниссинен в комментарии крупнейшей газете Финляндии Helsingin sanomat.
Ниинистё стал почетным доктором факультета философии.
Согласно традиции, почетные докторские степени присуждаются на выпускных церемониях университета. В этом году почетными докторами стали в общей сложности 30 выдающихся людей со всего мира.
Университет Хельсинки
- это международное сообщество, объединяющее более 40 тысяч студентов и сотрудников. Университет был основан в 1640 году.
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