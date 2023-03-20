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Грета Тунберг стала почетным доктором Университета Хельсинки - РИА Новости, 20.03.2023
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19:56 20.03.2023
https://ria.ru/20230320/doktor-1859294342.html
Грета Тунберг стала почетным доктором Университета Хельсинки
Грета Тунберг стала почетным доктором Университета Хельсинки - РИА Новости, 20.03.2023
Грета Тунберг стала почетным доктором Университета Хельсинки
Известная во всём мире экоактивистка из Швеции Грета Тунберг, президент Финляндии Саули Ниинистё и 28 других деятелей со всего мира стали почетными докторами... РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T19:56
2023-03-20T19:56
в мире
финляндия
швеция
грета тунберг
саули ниинисте
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ХЕЛЬСИНКИ, 20 мар — РИА Новости. Известная во всём мире экоактивистка из Швеции Грета Тунберг, президент Финляндии Саули Ниинистё и 28 других деятелей со всего мира стали почетными докторами наук в различных научных областях Университета Хельсинки, сообщает в понедельник учебное заведение. Тунберг стала почетным доктором факультета теологии. Как пояснил профессор университета Мартти Ниссинен, факультет хотел расширить взгляд на права человека и состояние Земли. "Выбирая Грету в качестве почетного доктора, мы сообщаем, что хотим быть такими же смелыми и влиятельными, как она", - отметил Ниссинен в комментарии крупнейшей газете Финляндии Helsingin sanomat. Ниинистё стал почетным доктором факультета философии. Согласно традиции, почетные докторские степени присуждаются на выпускных церемониях университета. В этом году почетными докторами стали в общей сложности 30 выдающихся людей со всего мира. Университет Хельсинки - это международное сообщество, объединяющее более 40 тысяч студентов и сотрудников. Университет был основан в 1640 году.
https://ria.ru/20221107/tunberg-1829507567.html
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в мире, финляндия, швеция, грета тунберг, саули ниинисте
В мире, Финляндия, Швеция, Грета Тунберг, Саули Ниинисте
Грета Тунберг стала почетным доктором Университета Хельсинки

Экоактивистка из Швеции Грета Тунберг стала почетным доктором Университета Хельсинки

© РИА Новости / Алехандро Мартинез Велез | Перейти в медиабанкЭкоактивистка Грета Тунберг
Экоактивистка Грета Тунберг - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
© РИА Новости / Алехандро Мартинез Велез
Перейти в медиабанк
Экоактивистка Грета Тунберг. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХЕЛЬСИНКИ, 20 мар — РИА Новости. Известная во всём мире экоактивистка из Швеции Грета Тунберг, президент Финляндии Саули Ниинистё и 28 других деятелей со всего мира стали почетными докторами наук в различных научных областях Университета Хельсинки, сообщает в понедельник учебное заведение.
Тунберг стала почетным доктором факультета теологии.
Шведская климатическая активистка Грета Тунберг - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
Борьбу против капитализма поручили Грете Тунберг
7 ноября 2022, 08:00
Как пояснил профессор университета Мартти Ниссинен, факультет хотел расширить взгляд на права человека и состояние Земли. "Выбирая Грету в качестве почетного доктора, мы сообщаем, что хотим быть такими же смелыми и влиятельными, как она", - отметил Ниссинен в комментарии крупнейшей газете Финляндии Helsingin sanomat.
Ниинистё стал почетным доктором факультета философии.
Согласно традиции, почетные докторские степени присуждаются на выпускных церемониях университета. В этом году почетными докторами стали в общей сложности 30 выдающихся людей со всего мира.
Университет Хельсинки - это международное сообщество, объединяющее более 40 тысяч студентов и сотрудников. Университет был основан в 1640 году.
Грета Тунберг в Брюсселе. 5 марта 2020 - РИА Новости, 1920, 02.08.2021
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В миреФинляндияШвецияГрета ТунбергСаули Ниинисте
 
 
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