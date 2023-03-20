https://ria.ru/20230320/doktor-1859294342.html

Грета Тунберг стала почетным доктором Университета Хельсинки

Грета Тунберг стала почетным доктором Университета Хельсинки - РИА Новости, 20.03.2023

Грета Тунберг стала почетным доктором Университета Хельсинки

Известная во всём мире экоактивистка из Швеции Грета Тунберг, президент Финляндии Саули Ниинистё и 28 других деятелей со всего мира стали почетными докторами... РИА Новости, 20.03.2023

2023-03-20T19:56

2023-03-20T19:56

2023-03-20T19:56

в мире

финляндия

швеция

грета тунберг

саули ниинисте

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ХЕЛЬСИНКИ, 20 мар — РИА Новости. Известная во всём мире экоактивистка из Швеции Грета Тунберг, президент Финляндии Саули Ниинистё и 28 других деятелей со всего мира стали почетными докторами наук в различных научных областях Университета Хельсинки, сообщает в понедельник учебное заведение. Тунберг стала почетным доктором факультета теологии. Как пояснил профессор университета Мартти Ниссинен, факультет хотел расширить взгляд на права человека и состояние Земли. "Выбирая Грету в качестве почетного доктора, мы сообщаем, что хотим быть такими же смелыми и влиятельными, как она", - отметил Ниссинен в комментарии крупнейшей газете Финляндии Helsingin sanomat. Ниинистё стал почетным доктором факультета философии. Согласно традиции, почетные докторские степени присуждаются на выпускных церемониях университета. В этом году почетными докторами стали в общей сложности 30 выдающихся людей со всего мира. Университет Хельсинки - это международное сообщество, объединяющее более 40 тысяч студентов и сотрудников. Университет был основан в 1640 году.

https://ria.ru/20221107/tunberg-1829507567.html

https://ria.ru/20210802/tunberg-1743904864.html

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в мире, финляндия, швеция, грета тунберг, саули ниинисте