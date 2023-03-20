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ВДВ отразили атаку украинских подводников с помощью специального оружия - РИА Новости, 20.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:33 20.03.2023 (обновлено: 10:18 20.03.2023)
https://ria.ru/20230320/diversanty-1859035581.html
ВДВ отразили атаку украинских подводников с помощью специального оружия
ВДВ отразили атаку украинских подводников с помощью специального оружия - РИА Новости, 20.03.2023
ВДВ отразили атаку украинских подводников с помощью специального оружия
Бойцы российских Воздушно десантных войск использовали специальное антидиверсионное оружие при отражении атаки украинских боевых пловцов на берегу Каховского... РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T09:33
2023-03-20T10:18
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
херсонская область
воздушно-десантные войска россии
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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ЭНЕРГОДАР, 20 мар – РИА Новости. Бойцы российских Воздушно десантных войск использовали специальное антидиверсионное оружие при отражении атаки украинских боевых пловцов на берегу Каховского водохранилища, рассказал РИА Новости командир подразделения ВДВ РФ. "Это очень полезная штуковина. Предназначена для уничтожения подводных диверсантов. Используются специальные боеприпасы. Радиус поражения под водой - 200 метров. Шансов у противника нет. Это оружие использовалось при отражении атаки боевых пловцов", - рассказал агентству командир подразделения. Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщал, что Каховское водохранилище и берега реки Днепр взяты под постоянное наблюдение российских военных с целью предотвращения вражеских попыток форсирования.
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россия
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Военные о специальном оружии, с помощью которого отразили атаку подводных диверсантов ВСУ
Бойцы ВДВ РФ использовали специальное оружие при отражении атаки украинских подводных диверсантов на берег Каховского водохранилища
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безопасность, россия, херсонская область , воздушно-десантные войска россии, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Херсонская область , Воздушно-десантные войска России, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
ВДВ отразили атаку украинских подводников с помощью специального оружия

Бойцы ВДВ использовали специальное оружие при отражении атаки боевых пловцов ВСУ на Днепре

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ЭНЕРГОДАР, 20 мар – РИА Новости. Бойцы российских Воздушно десантных войск использовали специальное антидиверсионное оружие при отражении атаки украинских боевых пловцов на берегу Каховского водохранилища, рассказал РИА Новости командир подразделения ВДВ РФ.
"Это очень полезная штуковина. Предназначена для уничтожения подводных диверсантов. Используются специальные боеприпасы. Радиус поражения под водой - 200 метров. Шансов у противника нет. Это оружие использовалось при отражении атаки боевых пловцов", - рассказал агентству командир подразделения.
Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщал, что Каховское водохранилище и берега реки Днепр взяты под постоянное наблюдение российских военных с целью предотвращения вражеских попыток форсирования.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияХерсонская областьВоздушно-десантные войска РоссииУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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