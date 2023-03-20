https://ria.ru/20230320/diversanty-1859035581.html
ВДВ отразили атаку украинских подводников с помощью специального оружия
ВДВ отразили атаку украинских подводников с помощью специального оружия - РИА Новости, 20.03.2023
ВДВ отразили атаку украинских подводников с помощью специального оружия
Бойцы российских Воздушно десантных войск использовали специальное антидиверсионное оружие при отражении атаки украинских боевых пловцов на берегу Каховского... РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T09:33
2023-03-20T09:33
2023-03-20T10:18
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
херсонская область
воздушно-десантные войска россии
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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ЭНЕРГОДАР, 20 мар – РИА Новости. Бойцы российских Воздушно десантных войск использовали специальное антидиверсионное оружие при отражении атаки украинских боевых пловцов на берегу Каховского водохранилища, рассказал РИА Новости командир подразделения ВДВ РФ. "Это очень полезная штуковина. Предназначена для уничтожения подводных диверсантов. Используются специальные боеприпасы. Радиус поражения под водой - 200 метров. Шансов у противника нет. Это оружие использовалось при отражении атаки боевых пловцов", - рассказал агентству командир подразделения. Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщал, что Каховское водохранилище и берега реки Днепр взяты под постоянное наблюдение российских военных с целью предотвращения вражеских попыток форсирования.
https://ria.ru/20230220/spetsoperatsiya-1852466616.html
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Военные о специальном оружии, с помощью которого отразили атаку подводных диверсантов ВСУ
Бойцы ВДВ РФ использовали специальное оружие при отражении атаки украинских подводных диверсантов на берег Каховского водохранилища
2023-03-20T09:33
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PT0M47S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ВДВ отразили атаку украинских подводников с помощью специального оружия
Бойцы ВДВ использовали специальное оружие при отражении атаки боевых пловцов ВСУ на Днепре