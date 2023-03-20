https://ria.ru/20230320/diagnoz-1859014675.html
В США поддержали слова Захаровой и поставили Украине смертельный диагноз
В США поддержали слова Захаровой и поставили Украине смертельный диагноз - РИА Новости, 20.03.2023
В США поддержали слова Захаровой и поставили Украине смертельный диагноз
Запад мог бы давно остановить конфликт на Украине, но США не заинтересованы в урегулировании кризиса и сохранении жизней, написал в Twitter американский ветеран РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T03:29
2023-03-20T03:29
2023-03-20T03:29
в мире
украина
сша
россия
мария захарова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/09/1856682655_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_12b892ff656bab3a14d37de7815a8c0c.jpg
МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Запад мог бы давно остановить конфликт на Украине, но США не заинтересованы в урегулировании кризиса и сохранении жизней, написал в Twitter американский ветеран Ноктис Дрейвен.В своей публикации бывший военный поддержал слова официального представителя МИД России Марии Захаровой о том, что Вашингтону не жалко ни украинцев, ни россиян, ни американцев."Этот конфликт давно бы уже закончился, если бы Запад по американскому приказу не продолжал финансировать, снабжать и продлевать боль, страдания и смерть", — заявил он.По его словам, все видят, что Украина "уже разбита".В Москве не раз заявляли, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российских ВКС.
https://ria.ru/20230319/kirbi-1858963023.html
украина
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/09/1856682655_154:0:2883:2047_1920x0_80_0_0_3fb9d53229b86788a94a93941b354ee0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, сша, россия, мария захарова
В мире, Украина, США, Россия, Мария Захарова
В США поддержали слова Захаровой и поставили Украине смертельный диагноз
Ветеран ВС США Дрейвен назвал Украину умирающим пациентом, над которым издевается Запад