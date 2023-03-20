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В США поддержали слова Захаровой и поставили Украине смертельный диагноз - РИА Новости, 20.03.2023
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03:29 20.03.2023
https://ria.ru/20230320/diagnoz-1859014675.html
В США поддержали слова Захаровой и поставили Украине смертельный диагноз
В США поддержали слова Захаровой и поставили Украине смертельный диагноз - РИА Новости, 20.03.2023
В США поддержали слова Захаровой и поставили Украине смертельный диагноз
Запад мог бы давно остановить конфликт на Украине, но США не заинтересованы в урегулировании кризиса и сохранении жизней, написал в Twitter американский ветеран РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T03:29
2023-03-20T03:29
в мире
украина
сша
россия
мария захарова
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Запад мог бы давно остановить конфликт на Украине, но США не заинтересованы в урегулировании кризиса и сохранении жизней, написал в Twitter американский ветеран Ноктис Дрейвен.В своей публикации бывший военный поддержал слова официального представителя МИД России Марии Захаровой о том, что Вашингтону не жалко ни украинцев, ни россиян, ни американцев."Этот конфликт давно бы уже закончился, если бы Запад по американскому приказу не продолжал финансировать, снабжать и продлевать боль, страдания и смерть", — заявил он.По его словам, все видят, что Украина "уже разбита".В Москве не раз заявляли, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российских ВКС.
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в мире, украина, сша, россия, мария захарова
В мире, Украина, США, Россия, Мария Захарова
В США поддержали слова Захаровой и поставили Украине смертельный диагноз

Ветеран ВС США Дрейвен назвал Украину умирающим пациентом, над которым издевается Запад

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Запад мог бы давно остановить конфликт на Украине, но США не заинтересованы в урегулировании кризиса и сохранении жизней, написал в Twitter американский ветеран Ноктис Дрейвен.
В своей публикации бывший военный поддержал слова официального представителя МИД России Марии Захаровой о том, что Вашингтону не жалко ни украинцев, ни россиян, ни американцев.
"Этот конфликт давно бы уже закончился, если бы Запад по американскому приказу не продолжал финансировать, снабжать и продлевать боль, страдания и смерть", — заявил он.
По его словам, все видят, что Украина "уже разбита".
«
"Украина — это умирающий пациент, а Запад продолжает возвращать ей жизнь, чтобы она страдала еще больше. Это бессердечно и жестоко", — написал Дрейвен.
В Москве не раз заявляли, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российских ВКС.
Официальный представитель Министерства обороны США Джон Кирби - РИА Новости, 1920, 19.03.2023
США назвали призывы к перемирию на Украине неприемлемыми
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