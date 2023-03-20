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В США поддержали слова Захаровой и поставили Украине смертельный диагноз

В США поддержали слова Захаровой и поставили Украине смертельный диагноз - РИА Новости, 20.03.2023

В США поддержали слова Захаровой и поставили Украине смертельный диагноз

Запад мог бы давно остановить конфликт на Украине, но США не заинтересованы в урегулировании кризиса и сохранении жизней, написал в Twitter американский ветеран РИА Новости, 20.03.2023

2023-03-20T03:29

2023-03-20T03:29

2023-03-20T03:29

в мире

украина

сша

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мария захарова

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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Запад мог бы давно остановить конфликт на Украине, но США не заинтересованы в урегулировании кризиса и сохранении жизней, написал в Twitter американский ветеран Ноктис Дрейвен.В своей публикации бывший военный поддержал слова официального представителя МИД России Марии Захаровой о том, что Вашингтону не жалко ни украинцев, ни россиян, ни американцев."Этот конфликт давно бы уже закончился, если бы Запад по американскому приказу не продолжал финансировать, снабжать и продлевать боль, страдания и смерть", — заявил он.По его словам, все видят, что Украина "уже разбита".В Москве не раз заявляли, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российских ВКС.

https://ria.ru/20230319/kirbi-1858963023.html

украина

сша

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, украина, сша, россия, мария захарова