https://ria.ru/20230320/deti-1859305843.html
Россия вернет детей на Украину, когда там будет безопасно, заявил Небензя
Россия вернет детей на Украину, когда там будет безопасно, заявил Небензя - РИА Новости, 20.03.2023
Россия вернет детей на Украину, когда там будет безопасно, заявил Небензя
Россия готова вернуть украинских детей на Украину, когда там будут безопасные условия, сказал на пресс-конференции постпред РФ при ООН Василий Небензя. РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T21:01
2023-03-20T21:01
2023-03-20T21:01
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ООН, 20 мар – РИА Новости. Россия готова вернуть украинских детей на Украину, когда там будут безопасные условия, сказал на пресс-конференции постпред РФ при ООН Василий Небензя. Отвечая на вопрос о том, намеревается ли Россия вернуть детей, вывезенных с территории Украины, Небензя сказал: "Когда условия будут безопасными – конечно, почему нет?". При этом он пояснил, что украинских детей перемещали в Россию, потому что просто РФ хотела "уберечь их от опасности, которую могут представлять боевые действия". Как заявил Небензя, проблема детей, "привезенных насильно в Россию" абсолютно раздута. Россия планирует в районе 6 апреля провести неформальное заседание СБ ООН, чтобы пролить свет на эту ситуацию, добавил он. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20230320/evakuatsiya-1859036469.html
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в мире, россия, украина, донбасс, василий небензя, владимир путин, оон
В мире, Россия, Украина, Донбасс, Василий Небензя, Владимир Путин, ООН
Россия вернет детей на Украину, когда там будет безопасно, заявил Небензя
Постпред Небензя: Россия вернет детей на Украину, когда там будет безопасно
ООН, 20 мар – РИА Новости. Россия готова вернуть украинских детей на Украину, когда там будут безопасные условия, сказал на пресс-конференции постпред РФ при ООН Василий Небензя.
Отвечая на вопрос о том, намеревается ли Россия вернуть детей, вывезенных с территории Украины, Небензя сказал: "Когда условия будут безопасными – конечно, почему нет?".
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При этом он пояснил, что украинских детей перемещали в Россию, потому что просто РФ хотела "уберечь их от опасности, которую могут представлять боевые действия".
Как заявил Небензя, проблема детей, "привезенных насильно в Россию" абсолютно раздута. Россия планирует в районе 6 апреля провести неформальное заседание СБ ООН, чтобы пролить свет на эту ситуацию, добавил он.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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