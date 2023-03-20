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Россия вернет детей на Украину, когда там будет безопасно, заявил Небензя - РИА Новости, 20.03.2023
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21:01 20.03.2023
https://ria.ru/20230320/deti-1859305843.html
Россия вернет детей на Украину, когда там будет безопасно, заявил Небензя
Россия вернет детей на Украину, когда там будет безопасно, заявил Небензя - РИА Новости, 20.03.2023
Россия вернет детей на Украину, когда там будет безопасно, заявил Небензя
Россия готова вернуть украинских детей на Украину, когда там будут безопасные условия, сказал на пресс-конференции постпред РФ при ООН Василий Небензя. РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T21:01
2023-03-20T21:01
в мире
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донбасс
василий небензя
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ООН, 20 мар – РИА Новости. Россия готова вернуть украинских детей на Украину, когда там будут безопасные условия, сказал на пресс-конференции постпред РФ при ООН Василий Небензя. Отвечая на вопрос о том, намеревается ли Россия вернуть детей, вывезенных с территории Украины, Небензя сказал: "Когда условия будут безопасными – конечно, почему нет?". При этом он пояснил, что украинских детей перемещали в Россию, потому что просто РФ хотела "уберечь их от опасности, которую могут представлять боевые действия". Как заявил Небензя, проблема детей, "привезенных насильно в Россию" абсолютно раздута. Россия планирует в районе 6 апреля провести неформальное заседание СБ ООН, чтобы пролить свет на эту ситуацию, добавил он. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20230320/evakuatsiya-1859036469.html
https://ria.ru/20230320/deti-1859036912.html
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в мире, россия, украина, донбасс, василий небензя, владимир путин, оон
В мире, Россия, Украина, Донбасс, Василий Небензя, Владимир Путин, ООН
Россия вернет детей на Украину, когда там будет безопасно, заявил Небензя

Постпред Небензя: Россия вернет детей на Украину, когда там будет безопасно

© РИА Новости / Брайан Смит | Перейти в медиабанкПостоянный представитель России при ООН Василий Небензя
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
© РИА Новости / Брайан Смит
Перейти в медиабанк
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 20 мар – РИА Новости. Россия готова вернуть украинских детей на Украину, когда там будут безопасные условия, сказал на пресс-конференции постпред РФ при ООН Василий Небензя.
Отвечая на вопрос о том, намеревается ли Россия вернуть детей, вывезенных с территории Украины, Небензя сказал: "Когда условия будут безопасными – конечно, почему нет?".
Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
Львова-Белова рассказала о воссоединении эвакуированных детей с родными
Вчера, 09:40
При этом он пояснил, что украинских детей перемещали в Россию, потому что просто РФ хотела "уберечь их от опасности, которую могут представлять боевые действия".
Как заявил Небензя, проблема детей, "привезенных насильно в Россию" абсолютно раздута. Россия планирует в районе 6 апреля провести неформальное заседание СБ ООН, чтобы пролить свет на эту ситуацию, добавил он.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
Омбудсмен рассказала о приемных детях с Донбасса в московских семьях
Вчера, 09:45
 
В миреРоссияУкраинаДонбассВасилий НебензяВладимир ПутинООН
 
 
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