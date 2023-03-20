https://ria.ru/20230320/defitsit-1859325042.html

Пленный украинский военный рассказал о дефиците вооружения НАТО

Пленный украинский военный рассказал о дефиците вооружения НАТО - РИА Новости, 20.03.2023

Пленный украинский военный рассказал о дефиците вооружения НАТО

Обычные украинские солдаты сейчас не видят на позициях вооружения стран НАТО, рассказал журналистам военнослужащий 54-й бригады армии Киева Евгений Иванников,... РИА Новости, 20.03.2023

2023-03-20T23:27

2023-03-20T23:27

2023-03-20T23:27

специальная военная операция на украине

украина

россия

сша

евгений иванников

министерство обороны сша

сергей лавров

энтони блинкен

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ЛУГАНСК, 20 мар - РИА Новости. Обычные украинские солдаты сейчас не видят на позициях вооружения стран НАТО, рассказал журналистам военнослужащий 54-й бригады армии Киева Евгений Иванников, взятый в плен в Луганской Народной Республике. В понедельник госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил о выделении Украине нового пакета военной помощи объемом 350 миллионов долларов, куда вошли боеприпасы для РЗСО HIMARS и для БМП Bradley, артиллерийские снаряды, противорадиолокационные ракеты HARM, противотанковые боеприпасы, речные лодки и другое снаряжение. Пентагон заявил, что объем военной помощи США Украине с начала работы администрации во главе с президентом Джо Байденом превысил 33 миллиарда долларов. "Вот это все я вижу только по телевизору. Куда оно идет (иностранное вооружение – ред.)? Может, в эти ССО (силы специальных операций Украины – ред.). Мы были в Тернополе, были под Киевом, в Александровке. <…> Нигде я этого не видел. Где-то же оно есть, раз его дают и показывают", - сказал Иванников. По его мнению, все идет ССО – и там в избытке. "Нам не хватает, а там избыток. <…> А у нас автоматы 1988, 1990 годов. <…> Мы пришли на позиции (под Белогоровкой в ЛНР – ред.), думали, там есть. <…> Ни РПГ (ручной противотанковый гранатомет – ред.), ни пулеметов. <…> Автоматы и несколько гранат", - рассказал пленный.

https://ria.ru/20230318/zapad-1858712636.html

https://ria.ru/20230320/evropa-1858960799.html

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украина, россия, сша, евгений иванников, министерство обороны сша, сергей лавров, энтони блинкен, нато