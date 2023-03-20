https://ria.ru/20230320/defitsit-1859325042.html
Пленный украинский военный рассказал о дефиците вооружения НАТО
Пленный украинский военный рассказал о дефиците вооружения НАТО - РИА Новости, 20.03.2023
Пленный украинский военный рассказал о дефиците вооружения НАТО
Обычные украинские солдаты сейчас не видят на позициях вооружения стран НАТО, рассказал журналистам военнослужащий 54-й бригады армии Киева Евгений Иванников,... РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T23:27
2023-03-20T23:27
2023-03-20T23:27
специальная военная операция на украине
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евгений иванников
министерство обороны сша
сергей лавров
энтони блинкен
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ЛУГАНСК, 20 мар - РИА Новости. Обычные украинские солдаты сейчас не видят на позициях вооружения стран НАТО, рассказал журналистам военнослужащий 54-й бригады армии Киева Евгений Иванников, взятый в плен в Луганской Народной Республике. В понедельник госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил о выделении Украине нового пакета военной помощи объемом 350 миллионов долларов, куда вошли боеприпасы для РЗСО HIMARS и для БМП Bradley, артиллерийские снаряды, противорадиолокационные ракеты HARM, противотанковые боеприпасы, речные лодки и другое снаряжение. Пентагон заявил, что объем военной помощи США Украине с начала работы администрации во главе с президентом Джо Байденом превысил 33 миллиарда долларов. "Вот это все я вижу только по телевизору. Куда оно идет (иностранное вооружение – ред.)? Может, в эти ССО (силы специальных операций Украины – ред.). Мы были в Тернополе, были под Киевом, в Александровке. <…> Нигде я этого не видел. Где-то же оно есть, раз его дают и показывают", - сказал Иванников. По его мнению, все идет ССО – и там в избытке. "Нам не хватает, а там избыток. <…> А у нас автоматы 1988, 1990 годов. <…> Мы пришли на позиции (под Белогоровкой в ЛНР – ред.), думали, там есть. <…> Ни РПГ (ручной противотанковый гранатомет – ред.), ни пулеметов. <…> Автоматы и несколько гранат", - рассказал пленный.
https://ria.ru/20230318/zapad-1858712636.html
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украина, россия, сша, евгений иванников, министерство обороны сша, сергей лавров, энтони блинкен, нато
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, США, Евгений Иванников, Министерство обороны США, Сергей Лавров, Энтони Блинкен, НАТО
Пленный украинский военный рассказал о дефиците вооружения НАТО
Пленный украинский военный рассказал о дефиците вооружения НАТО у обычных солдат