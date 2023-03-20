https://ria.ru/20230320/chvk-1859013421.html

Миронов выступил за придание ЧВК в России официального статуса

Миронов выступил за придание ЧВК в России официального статуса - РИА Новости, 20.03.2023

Миронов выступил за придание ЧВК в России официального статуса

Частные военные компании (ЧВК) в России должны иметь официальный статус, необходимо признать их существование и закрепить это законодательно, заявил... РИА Новости, 20.03.2023

2023-03-20T03:03

2023-03-20T03:03

2023-03-20T03:07

безопасность

россия

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рамзан кадыров

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Частные военные компании (ЧВК) в России должны иметь официальный статус, необходимо признать их существование и закрепить это законодательно, заявил председатель партии, руководитель фракции "Справедливая Россия – За правду" в Госдуме Сергей Миронов. В марте 2022 года партия направила на заключение в правительство РФ очередную редакцию доработанного законопроекта о легализации ЧВК. "Мы всегда были убеждены, что ЧВК должны иметь официальный статус. Вопрос подчинения – второстепенный. Для начала необходимо признать их существование и закрепить это законодательно", - заявил Миронов в авторской статье журналу "Национальная оборона", ближайший номер которого выйдет на следующей неделе. В противном случае, по его словам, получается странная коллизия - фактически все знают цели и истинную роль ЧВК, а юридически их не существует. Он выразил убеждение, что в случае законодательного урегулирования статуса ЧВК бойцы подразделений способны принять более активное участие в защите прав и свобод российских граждан за рубежом, а также отстаивании национальных интересов России в зоне спецоперации. Он напомнил, что недавно и глава Чечни, активный участник спецоперации Рамзан Кадыров заявил о планах создать ЧВК. Он также отметил, что 16 февраля президент России Владимир Путин объявил, что власти рассматривают вопрос о соцгарантиях для тех, кто воюет в зоне спецоперации от ЧВК. "Мы давно настаиваем на том, что "чэвэкашники" – такие же защитники родины, как и все другие солдаты. Они эффективно решают задачи по защите государства, а потому заслуживают таких же льгот и гарантий, как и остальные. Как и их семьи, разумеется", - заявил лидер эсеров.

https://ria.ru/20230303/klub-1855561044.html

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безопасность, россия, сергей миронов, рамзан кадыров, владимир путин, госдума рф