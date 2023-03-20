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Миронов выступил за придание ЧВК в России официального статуса
Миронов выступил за придание ЧВК в России официального статуса - РИА Новости, 20.03.2023
Миронов выступил за придание ЧВК в России официального статуса
Частные военные компании (ЧВК) в России должны иметь официальный статус, необходимо признать их существование и закрепить это законодательно, заявил... РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T03:03
2023-03-20T03:03
2023-03-20T03:07
безопасность
россия
сергей миронов
рамзан кадыров
владимир путин
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Частные военные компании (ЧВК) в России должны иметь официальный статус, необходимо признать их существование и закрепить это законодательно, заявил председатель партии, руководитель фракции "Справедливая Россия – За правду" в Госдуме Сергей Миронов. В марте 2022 года партия направила на заключение в правительство РФ очередную редакцию доработанного законопроекта о легализации ЧВК. "Мы всегда были убеждены, что ЧВК должны иметь официальный статус. Вопрос подчинения – второстепенный. Для начала необходимо признать их существование и закрепить это законодательно", - заявил Миронов в авторской статье журналу "Национальная оборона", ближайший номер которого выйдет на следующей неделе. В противном случае, по его словам, получается странная коллизия - фактически все знают цели и истинную роль ЧВК, а юридически их не существует. Он выразил убеждение, что в случае законодательного урегулирования статуса ЧВК бойцы подразделений способны принять более активное участие в защите прав и свобод российских граждан за рубежом, а также отстаивании национальных интересов России в зоне спецоперации. Он напомнил, что недавно и глава Чечни, активный участник спецоперации Рамзан Кадыров заявил о планах создать ЧВК. Он также отметил, что 16 февраля президент России Владимир Путин объявил, что власти рассматривают вопрос о соцгарантиях для тех, кто воюет в зоне спецоперации от ЧВК. "Мы давно настаиваем на том, что "чэвэкашники" – такие же защитники родины, как и все другие солдаты. Они эффективно решают задачи по защите государства, а потому заслуживают таких же льгот и гарантий, как и остальные. Как и их семьи, разумеется", - заявил лидер эсеров.
https://ria.ru/20230303/klub-1855561044.html
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безопасность, россия, сергей миронов, рамзан кадыров, владимир путин, госдума рф
Безопасность, Россия, Сергей Миронов, Рамзан Кадыров, Владимир Путин, Госдума РФ
Миронов выступил за придание ЧВК в России официального статуса
Миронов: ЧВК должны иметь официальный статус, необходимо признать их существование
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Частные военные компании (ЧВК) в России должны иметь официальный статус, необходимо признать их существование и закрепить это законодательно, заявил председатель партии, руководитель фракции "Справедливая Россия – За правду" в Госдуме Сергей Миронов.
В марте 2022 года партия направила на заключение в правительство РФ очередную редакцию доработанного законопроекта о легализации ЧВК.
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"Мы всегда были убеждены, что ЧВК должны иметь официальный статус. Вопрос подчинения – второстепенный. Для начала необходимо признать их существование и закрепить это законодательно", - заявил Миронов в авторской статье журналу "Национальная оборона", ближайший номер которого выйдет на следующей неделе.
В противном случае, по его словам, получается странная коллизия - фактически все знают цели и истинную роль ЧВК, а юридически их не существует.
Он выразил убеждение, что в случае законодательного урегулирования статуса ЧВК бойцы подразделений способны принять более активное участие в защите прав и свобод российских граждан за рубежом, а также отстаивании национальных интересов России в зоне спецоперации.
«
"Надзорные функции мы предлагали закрепить за Министерством обороны РФ", - заявил Миронов.
Он напомнил, что недавно и глава Чечни, активный участник спецоперации Рамзан Кадыров
заявил о планах создать ЧВК.
«
"Легализация таких структур – неминуемый процесс. Мы должны лишь заранее этот вопрос решить, а не идти по пятам прошедшего дня. Мы готовы работать со всеми политическими силами для достижения общего результата. Это проблема для нас всех, а не только для "вагнеровцев", - считает Миронов.
Он также отметил, что 16 февраля президент России Владимир Путин
объявил, что власти рассматривают вопрос о соцгарантиях для тех, кто воюет в зоне спецоперации от ЧВК.
"Мы давно настаиваем на том, что "чэвэкашники" – такие же защитники родины, как и все другие солдаты. Они эффективно решают задачи по защите государства, а потому заслуживают таких же льгот и гарантий, как и остальные. Как и их семьи, разумеется", - заявил лидер эсеров.
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