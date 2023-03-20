https://ria.ru/20230320/chuma-1859063872.html

В Красноярском крае ввели режим ЧС из-за вспышки африканской чумы свиней

В Красноярском крае ввели режим ЧС из-за вспышки африканской чумы свиней - РИА Новости, 20.03.2023

В Красноярском крае ввели режим ЧС из-за вспышки африканской чумы свиней

Власти в связи со вспышкой африканской чумы свиней ввели режим ЧС в Минусинском районе на юге Красноярского края, сообщает администрация района. РИА Новости, 20.03.2023

2023-03-20T11:46

2023-03-20T11:46

2023-03-20T11:46

происшествия

здоровье - общество

красноярский край

минусинский район

минусинск

федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)

россия

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КРАСНОЯРСК, 20 мар - РИА Новости. Власти в связи со вспышкой африканской чумы свиней ввели режим ЧС в Минусинском районе на юге Красноярского края, сообщает администрация района. Региональный главк Россельхознадзора неделю назад сообщил о падеже свиней в личном подсобном хозяйстве на территории села Малая Минуса. Отобранные пробы показали, что у животных африканская чума. "Постановлением правительства Красноярского края в Минусинске и Минусинском районе введен режим чрезвычайной ситуации межмуниципального уровня. Это связано со вспышкой африканской чумы свиней", - говорится в сообщении. По данным пресс-службы, погибли более 30 животных, еще 27 свиней изъяты в городе из домохозяйств, попавших в радиус пяти километров от очага вспышки. Их владельцы получат от государства компенсацию за ущерб. В районе проводятся мероприятия по локализации вируса. В Минусинске сформирован оперативный штаб, в который вошли представители всех компетентных служб. Специалисты призвали население не скрывать факты падежа и не проводить самостоятельный убой. Африканская чума свиней – это высококонтагиозная вирусная болезнь, характеризующаяся лихорадкой, геморрагическим диатезом, воспалительными и некротическими изменениями в различных органах и тканях. Вирус не представляет опасности для человека.

https://ria.ru/20230320/likhoradka-1859036633.html

https://ria.ru/20230310/zika-1857069653.html

красноярский край

минусинский район

минусинск

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происшествия, здоровье - общество, красноярский край, минусинский район, минусинск, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), россия