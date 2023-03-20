https://ria.ru/20230320/chekhiya-1859193320.html

В зоне СВО ликвидировали чешского наемника, воевавшего на стороне ВСУ

В зоне СВО ликвидировали чешского наемника, воевавшего на стороне ВСУ - РИА Новости, 20.03.2023

В зоне СВО ликвидировали чешского наемника, воевавшего на стороне ВСУ

На Украине в воскресенье погиб второй за год гражданин Чехии, воевавший на стороне Киева, сообщил в понедельник журналистам пресс-секретарь МИД Даниэль Дрейк. РИА Новости, 20.03.2023

2023-03-20T16:11

2023-03-20T16:11

2023-03-20T16:11

специальная военная операция на украине

безопасность

украина

чехия

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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ПРАГА, 20 мар – РИА Новости. На Украине в воскресенье погиб второй за год гражданин Чехии, воевавший на стороне Киева, сообщил в понедельник журналистам пресс-секретарь МИД Даниэль Дрейк. "Могу подтвердить, что в воскресенье на Украине погиб доброволец с чешским гражданством, который воевал на украинской стороне. Согласно имеющейся у МИД информации, речь идет о втором подобном случае за последний год", - сказал пресс-секретарь. По данным местных СМИ, первый гражданин Чехии погиб в мае прошлого года неподалеку от Киева. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что на Украину приехали свыше 8 тысяч наемников из более чем 60 стран, самые многочисленные группы - из Польши, США, Канады, Румынии и Британии, несмотря на то, что во многих странах наемничество законодательно запрещено и преследуется в уголовном порядке. По ее словам, такая поддержка киевского режима увеличивает вовлеченность западных стран в происходящее на Украине. Более 3 тысяч иностранных боевиков на тот момент уже были уничтожены, столько же вернулись домой.

https://ria.ru/20230214/naemnik-1851973657.html

украина

чехия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, украина, чехия, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр