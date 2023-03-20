https://ria.ru/20230320/chekhiya-1859193320.html
В зоне СВО ликвидировали чешского наемника, воевавшего на стороне ВСУ
В зоне СВО ликвидировали чешского наемника, воевавшего на стороне ВСУ - РИА Новости, 20.03.2023
В зоне СВО ликвидировали чешского наемника, воевавшего на стороне ВСУ
На Украине в воскресенье погиб второй за год гражданин Чехии, воевавший на стороне Киева, сообщил в понедельник журналистам пресс-секретарь МИД Даниэль Дрейк. РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T16:11
2023-03-20T16:11
2023-03-20T16:11
специальная военная операция на украине
безопасность
украина
чехия
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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ПРАГА, 20 мар – РИА Новости. На Украине в воскресенье погиб второй за год гражданин Чехии, воевавший на стороне Киева, сообщил в понедельник журналистам пресс-секретарь МИД Даниэль Дрейк. "Могу подтвердить, что в воскресенье на Украине погиб доброволец с чешским гражданством, который воевал на украинской стороне. Согласно имеющейся у МИД информации, речь идет о втором подобном случае за последний год", - сказал пресс-секретарь. По данным местных СМИ, первый гражданин Чехии погиб в мае прошлого года неподалеку от Киева. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что на Украину приехали свыше 8 тысяч наемников из более чем 60 стран, самые многочисленные группы - из Польши, США, Канады, Румынии и Британии, несмотря на то, что во многих странах наемничество законодательно запрещено и преследуется в уголовном порядке. По ее словам, такая поддержка киевского режима увеличивает вовлеченность западных стран в происходящее на Украине. Более 3 тысяч иностранных боевиков на тот момент уже были уничтожены, столько же вернулись домой.
https://ria.ru/20230214/naemnik-1851973657.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, украина, чехия, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Украина, Чехия, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
В зоне СВО ликвидировали чешского наемника, воевавшего на стороне ВСУ
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