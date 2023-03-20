https://ria.ru/20230320/chechnya-1859114715.html

Кадыров назвал главное событие в чеченской истории

Кадыров назвал главное событие в чеченской истории - РИА Новости, 20.03.2023

Кадыров назвал главное событие в чеченской истории

Принятие конституции Чечни является главным событием в истории республики, которое разделило жизнь на "до и после", заявил глава региона Рамзан Кадыров в своем... РИА Новости, 20.03.2023

2023-03-20T13:48

2023-03-20T13:48

2023-03-20T13:48

общество

рамзан кадыров

чеченская республика (чечня)

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ГРОЗНЫЙ, 20 мар – РИА Новости. Принятие конституции Чечни является главным событием в истории республики, которое разделило жизнь на "до и после", заявил глава региона Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале. На всенародном референдуме в Чечне 23 марта 2003 года была принята конституция республики. Работа над новой конституцией проводилась конституционной комиссией Чечни и была завершена 10 июля 2002 года. За основу был взят вариант, предложенный главой администрации республики Ахматом Кадыровым. Он также вспомнил, что попытки "бандитов запугать народ обернулись настоящим восстанием". "Общество выступило против терроризма, пустившего глубокие корни на территории республики. С этого момента начался неминуемый крах преступной империи", - добавил он.

https://ria.ru/20230313/kadyrov-1857535150.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, рамзан кадыров, чеченская республика (чечня)