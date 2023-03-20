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Кадыров назвал главное событие в чеченской истории - РИА Новости, 20.03.2023
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13:48 20.03.2023
https://ria.ru/20230320/chechnya-1859114715.html
Кадыров назвал главное событие в чеченской истории
Кадыров назвал главное событие в чеченской истории - РИА Новости, 20.03.2023
Кадыров назвал главное событие в чеченской истории
Принятие конституции Чечни является главным событием в истории республики, которое разделило жизнь на "до и после", заявил глава региона Рамзан Кадыров в своем... РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T13:48
2023-03-20T13:48
общество
рамзан кадыров
чеченская республика (чечня)
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ГРОЗНЫЙ, 20 мар – РИА Новости. Принятие конституции Чечни является главным событием в истории республики, которое разделило жизнь на "до и после", заявил глава региона Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале. На всенародном референдуме в Чечне 23 марта 2003 года была принята конституция республики. Работа над новой конституцией проводилась конституционной комиссией Чечни и была завершена 10 июля 2002 года. За основу был взят вариант, предложенный главой администрации республики Ахматом Кадыровым. Он также вспомнил, что попытки "бандитов запугать народ обернулись настоящим восстанием". "Общество выступило против терроризма, пустившего глубокие корни на территории республики. С этого момента начался неминуемый крах преступной империи", - добавил он.
https://ria.ru/20230313/kadyrov-1857535150.html
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общество, рамзан кадыров, чеченская республика (чечня)
Общество, Рамзан Кадыров, Чеченская республика (Чечня)
Кадыров назвал главное событие в чеченской истории

Кадыров назвал принятие конституции республики главным событием в чеченской истории

© РИА Новости / Саид Царнаев | Перейти в медиабанкГлава Чечни Рамзан Кадыров
Глава Чечни Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
© РИА Новости / Саид Царнаев
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Глава Чечни Рамзан Кадыров. Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 20 мар – РИА Новости. Принятие конституции Чечни является главным событием в истории республики, которое разделило жизнь на "до и после", заявил глава региона Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.
На всенародном референдуме в Чечне 23 марта 2003 года была принята конституция республики. Работа над новой конституцией проводилась конституционной комиссией Чечни и была завершена 10 июля 2002 года. За основу был взят вариант, предложенный главой администрации республики Ахматом Кадыровым.
«

"Принятие Конституции Чеченской Республики, безусловно, самое главное событие в нашей истории. Этот день разделил жизнь на до и после, укрепил позицию региона в составе сильной державы и определил вектор дальнейшего развития. Сомнительное для многих людей решение о проведении референдума сплотил отчаявшийся народ. Его итоги развеяли все противоречия", — написал Кадыров.

Он также вспомнил, что попытки "бандитов запугать народ обернулись настоящим восстанием".
"Общество выступило против терроризма, пустившего глубокие корни на территории республики. С этого момента начался неминуемый крах преступной империи", - добавил он.
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ОбществоРамзан КадыровЧеченская республика (Чечня)
 
 
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