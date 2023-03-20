https://ria.ru/20230320/bratsk-1859022085.html

В Братске госпитализировали четырех человек после отравления хлором

В Братске госпитализировали четырех человек после отравления хлором - РИА Новости, 20.03.2023

В Братске госпитализировали четырех человек после отравления хлором

После утечки хлора на предприятии в Братске госпитализированы четыре человека в состоянии средней степени тяжести, сообщил РИА Новости представитель Минздрава... РИА Новости, 20.03.2023

2023-03-20T06:44

2023-03-20T06:44

2023-03-20T11:25

происшествия

братск

иркутская область

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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ИРКУТСК, 20 мар — РИА Новости. После утечки хлора на предприятии в Братске госпитализированы четыре человека в состоянии средней степени тяжести, сообщил РИА Новости представитель Минздрава Иркутской области. Ранее региональный СК сообщал об утечке хлора на предприятии в городе Братске. По данным следователей, пострадали пять человек. СК проводит доследственную проверку.

https://ria.ru/20230318/otravlenie-1858843563.html

братск

иркутская область

россия

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происшествия, братск, иркутская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)