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В Братске госпитализировали четырех человек после отравления хлором
В Братске госпитализировали четырех человек после отравления хлором - РИА Новости, 20.03.2023
В Братске госпитализировали четырех человек после отравления хлором
После утечки хлора на предприятии в Братске госпитализированы четыре человека в состоянии средней степени тяжести, сообщил РИА Новости представитель Минздрава... РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T06:44
2023-03-20T06:44
2023-03-20T11:25
происшествия
братск
иркутская область
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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ИРКУТСК, 20 мар — РИА Новости. После утечки хлора на предприятии в Братске госпитализированы четыре человека в состоянии средней степени тяжести, сообщил РИА Новости представитель Минздрава Иркутской области. Ранее региональный СК сообщал об утечке хлора на предприятии в городе Братске. По данным следователей, пострадали пять человек. СК проводит доследственную проверку.
https://ria.ru/20230318/otravlenie-1858843563.html
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происшествия, братск, иркутская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Братск, Иркутская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Братске госпитализировали четырех человек после отравления хлором
После утечки хлора на предприятии в Братске в больницу попали четыре человека