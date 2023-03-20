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Боррель подтвердил, что ЕС согласовал поставку Киеву миллиона боеприпасов - РИА Новости, 20.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:56 20.03.2023 (обновлено: 23:43 20.03.2023)
https://ria.ru/20230320/boepripasy-1859277692.html
Боррель подтвердил, что ЕС согласовал поставку Киеву миллиона боеприпасов
Боррель подтвердил, что ЕС согласовал поставку Киеву миллиона боеприпасов - РИА Новости, 20.03.2023
Боррель подтвердил, что ЕС согласовал поставку Киеву миллиона боеприпасов
Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель сообщил, что страны ЕС согласовали поставку одного миллиона единиц боеприпасов... РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T18:56
2023-03-20T23:43
специальная военная операция на украине
украина
россия
цены на нефть
киев
в мире
сергей лавров
жозеп боррель
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БРЮССЕЛЬ, 20 мар – РИА Новости. Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель сообщил, что страны ЕС согласовали поставку одного миллиона единиц боеприпасов Украине на ближайшие 12 месяцев на 2 миллиарда евро. Решение о боеприпасах для Украины принималось на совместном заседании в Брюсселе глав МИД и минобороны стран Евросоюза. "Историческое решение. В соответствии с моими предложениями, страны ЕС договорились поставить один миллион артиллерийских снарядов в следующие 12 месяцев. Мы имеем сценарий, включающий три пункта: один миллиард на немедленные поставки (боеприпасов – ред.), один миллиард – на совместные закупки (боеприпасов – ред.), наращивание производственных возможностей (по боеприпасам – ред.)", - написал Боррель в Twitter. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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украина, россия, цены на нефть, киев, в мире, сергей лавров, жозеп боррель, евросоюз, дмитрий песков, twitter, нато
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Цены на нефть, Киев, В мире, Сергей Лавров, Жозеп Боррель, Евросоюз, Дмитрий Песков, Twitter, НАТО
Боррель подтвердил, что ЕС согласовал поставку Киеву миллиона боеприпасов

Боррель подтвердил, что ЕС согласовал поставку Украине миллиона боеприпасов на 12 месяцев

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЖозеп Боррель
Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Жозеп Боррель. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 20 мар – РИА Новости. Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель сообщил, что страны ЕС согласовали поставку одного миллиона единиц боеприпасов Украине на ближайшие 12 месяцев на 2 миллиарда евро.
Решение о боеприпасах для Украины принималось на совместном заседании в Брюсселе глав МИД и минобороны стран Евросоюза.
"Историческое решение. В соответствии с моими предложениями, страны ЕС договорились поставить один миллион артиллерийских снарядов в следующие 12 месяцев. Мы имеем сценарий, включающий три пункта: один миллиард на немедленные поставки (боеприпасов – ред.), один миллиард – на совместные закупки (боеприпасов – ред.), наращивание производственных возможностей (по боеприпасам – ред.)", - написал Боррель в Twitter.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияЦены на нефтьКиевВ миреСергей ЛавровЖозеп БоррельЕвросоюзДмитрий ПесковTwitterНАТО
 
 
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