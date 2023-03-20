https://ria.ru/20230320/boepripasy-1859277692.html

Боррель подтвердил, что ЕС согласовал поставку Киеву миллиона боеприпасов

Боррель подтвердил, что ЕС согласовал поставку Киеву миллиона боеприпасов - РИА Новости, 20.03.2023

Боррель подтвердил, что ЕС согласовал поставку Киеву миллиона боеприпасов

Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель сообщил, что страны ЕС согласовали поставку одного миллиона единиц боеприпасов... РИА Новости, 20.03.2023

2023-03-20T18:56

2023-03-20T18:56

2023-03-20T23:43

специальная военная операция на украине

украина

россия

цены на нефть

киев

в мире

сергей лавров

жозеп боррель

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0e/1838695484_0:0:1807:1016_1920x0_80_0_0_0685f95660b75061d96f366c4cf962d6.jpg

БРЮССЕЛЬ, 20 мар – РИА Новости. Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель сообщил, что страны ЕС согласовали поставку одного миллиона единиц боеприпасов Украине на ближайшие 12 месяцев на 2 миллиарда евро. Решение о боеприпасах для Украины принималось на совместном заседании в Брюсселе глав МИД и минобороны стран Евросоюза. "Историческое решение. В соответствии с моими предложениями, страны ЕС договорились поставить один миллион артиллерийских снарядов в следующие 12 месяцев. Мы имеем сценарий, включающий три пункта: один миллиард на немедленные поставки (боеприпасов – ред.), один миллиард – на совместные закупки (боеприпасов – ред.), наращивание производственных возможностей (по боеприпасам – ред.)", - написал Боррель в Twitter. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230320/pomosch-1859268932.html

украина

россия

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, россия, цены на нефть, киев, в мире, сергей лавров, жозеп боррель, евросоюз, дмитрий песков, twitter, нато