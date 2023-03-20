https://ria.ru/20230320/boepripasy-1859277692.html
Боррель подтвердил, что ЕС согласовал поставку Киеву миллиона боеприпасов
Боррель подтвердил, что ЕС согласовал поставку Киеву миллиона боеприпасов - РИА Новости, 20.03.2023
Боррель подтвердил, что ЕС согласовал поставку Киеву миллиона боеприпасов
Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель сообщил, что страны ЕС согласовали поставку одного миллиона единиц боеприпасов... РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T18:56
2023-03-20T18:56
2023-03-20T23:43
специальная военная операция на украине
украина
россия
цены на нефть
киев
в мире
сергей лавров
жозеп боррель
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0e/1838695484_0:0:1807:1016_1920x0_80_0_0_0685f95660b75061d96f366c4cf962d6.jpg
БРЮССЕЛЬ, 20 мар – РИА Новости. Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель сообщил, что страны ЕС согласовали поставку одного миллиона единиц боеприпасов Украине на ближайшие 12 месяцев на 2 миллиарда евро. Решение о боеприпасах для Украины принималось на совместном заседании в Брюсселе глав МИД и минобороны стран Евросоюза. "Историческое решение. В соответствии с моими предложениями, страны ЕС договорились поставить один миллион артиллерийских снарядов в следующие 12 месяцев. Мы имеем сценарий, включающий три пункта: один миллиард на немедленные поставки (боеприпасов – ред.), один миллиард – на совместные закупки (боеприпасов – ред.), наращивание производственных возможностей (по боеприпасам – ред.)", - написал Боррель в Twitter. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20230320/pomosch-1859268932.html
украина
россия
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0e/1838695484_0:0:1363:1022_1920x0_80_0_0_befde05cc88d549e71825fa0db393f4a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, россия, цены на нефть, киев, в мире, сергей лавров, жозеп боррель, евросоюз, дмитрий песков, twitter, нато
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Цены на нефть, Киев, В мире, Сергей Лавров, Жозеп Боррель, Евросоюз, Дмитрий Песков, Twitter, НАТО
Боррель подтвердил, что ЕС согласовал поставку Киеву миллиона боеприпасов
Боррель подтвердил, что ЕС согласовал поставку Украине миллиона боеприпасов на 12 месяцев