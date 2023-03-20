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Боррель надеется согласовать поставки боеприпасов для Киева - РИА Новости, 20.03.2023
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13:13 20.03.2023 (обновлено: 13:17 20.03.2023)
https://ria.ru/20230320/boepripasy-1859094604.html
Боррель надеется согласовать поставки боеприпасов для Киева
Боррель надеется согласовать поставки боеприпасов для Киева - РИА Новости, 20.03.2023
Боррель надеется согласовать поставки боеприпасов для Киева
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что надеется, что министры иностранных дел и обороны Евросоюза в понедельник согласуют план по обеспечению Киева... РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T13:13
2023-03-20T13:17
в мире
украина
россия
киев
жозеп боррель
евросоюз
нато
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БРЮССЕЛЬ, 20 мар – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что надеется, что министры иностранных дел и обороны Евросоюза в понедельник согласуют план по обеспечению Киева боеприпасами на 2 миллиарда евро. "Мы будем обсуждать ситуацию на Украине, заслушаем министра (иностранных дел Украины Дмитрия - ред.) Кулебу и обсудим ситуацию на земле… После полудня у нас будет совместное заседания с главами минобороны ЕС. Главы МИД и минобороны, я надеюсь, финализируют соглашение по поставкам боеприпасов Украине. Есть, как вы знаете, три пункта, они предполагают поставки боеприпасов на два миллиарда евро", - сказал Боррель перед началом заседания. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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в мире, украина, россия, киев, жозеп боррель, евросоюз, нато
В мире, Украина, Россия, Киев, Жозеп Боррель, Евросоюз, НАТО
Боррель надеется согласовать поставки боеприпасов для Киева

Боррель надеется на согласование поставок боеприпасов для Киева на два миллиарда евро

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 20 мар – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что надеется, что министры иностранных дел и обороны Евросоюза в понедельник согласуют план по обеспечению Киева боеприпасами на 2 миллиарда евро.
"Мы будем обсуждать ситуацию на Украине, заслушаем министра (иностранных дел Украины Дмитрия - ред.) Кулебу и обсудим ситуацию на земле… После полудня у нас будет совместное заседания с главами минобороны ЕС. Главы МИД и минобороны, я надеюсь, финализируют соглашение по поставкам боеприпасов Украине. Есть, как вы знаете, три пункта, они предполагают поставки боеприпасов на два миллиарда евро", - сказал Боррель перед началом заседания.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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