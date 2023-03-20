https://ria.ru/20230320/boepripasy-1859094604.html

Боррель надеется согласовать поставки боеприпасов для Киева

Боррель надеется согласовать поставки боеприпасов для Киева - РИА Новости, 20.03.2023

Боррель надеется согласовать поставки боеприпасов для Киева

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что надеется, что министры иностранных дел и обороны Евросоюза в понедельник согласуют план по обеспечению Киева... РИА Новости, 20.03.2023

2023-03-20T13:13

2023-03-20T13:13

2023-03-20T13:17

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БРЮССЕЛЬ, 20 мар – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что надеется, что министры иностранных дел и обороны Евросоюза в понедельник согласуют план по обеспечению Киева боеприпасами на 2 миллиарда евро. "Мы будем обсуждать ситуацию на Украине, заслушаем министра (иностранных дел Украины Дмитрия - ред.) Кулебу и обсудим ситуацию на земле… После полудня у нас будет совместное заседания с главами минобороны ЕС. Главы МИД и минобороны, я надеюсь, финализируют соглашение по поставкам боеприпасов Украине. Есть, как вы знаете, три пункта, они предполагают поставки боеприпасов на два миллиарда евро", - сказал Боррель перед началом заседания. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230320/putin-1859077354.html

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в мире, украина, россия, киев, жозеп боррель, евросоюз, нато